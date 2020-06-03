Россия и Восточная Европа становятся новыми очагами коронавируса, - ВОЗ
Количество новых случаев коронавируса, которые выявляют за сутки, устойчиво сокращается в Западной Европе, однако увеличивается, по наблюдениям, в России и Восточной Европе.
Об этом заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис на видео-конференции из штаб-квартиры в Женеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По ее словам, количество новых случаев в России, как и в других странах Восточной Европы, все еще растет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что последние данные свидетельствуют: в России зафиксировано 414 878 случаев заражения и 4 855 смертей.
Ранее в ВОЗ заявляли, что новым эпицентром пандемии коронавируса нового типа COVID-19 считают Южную и Северную Америку. Там насчитывается более 2,8 млн случаев. Затем следуют: Европа (2,2 млн), Восточное Средиземноморье (536 148), Юго-Восточная Азия (272 512), западная часть Тихого океана (184 305) и Африка (108 121).
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