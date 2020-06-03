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Новости Коронавирус и карантин
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Россия и Восточная Европа становятся новыми очагами коронавируса, - ВОЗ

Россия и Восточная Европа становятся новыми очагами коронавируса, - ВОЗ

Количество новых случаев коронавируса, которые выявляют за сутки, устойчиво сокращается в Западной Европе, однако увеличивается, по наблюдениям, в России и Восточной Европе.

Об этом заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис на видео-конференции из штаб-квартиры в Женеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По ее словам, количество новых случаев в России, как и в других странах Восточной Европы, все еще растет", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в РФ 8,5 тыс. случаев COVID-19, умерли 178 человек, всего 432,2 тыс. инфицированных

Отмечается, что последние данные свидетельствуют: в России зафиксировано 414 878 случаев заражения и 4 855 смертей.

Ранее в ВОЗ заявляли, что новым эпицентром пандемии коронавируса нового типа COVID-19 считают Южную и Северную Америку. Там насчитывается более 2,8 млн случаев. Затем следуют: Европа (2,2 млн), Восточное Средиземноморье (536 148), Юго-Восточная Азия (272 512), западная часть Тихого океана (184 305) и Африка (108 121).

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) россия (95388) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Только тотальная изоляция РФ остановит коронавирус!
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03.06.2020 11:37
+6
Этих гнид не возможно изолировать.
Они лезут во все щели.
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03.06.2020 11:45
+5
Якщо не рахувати москалів і білорусів, де нема корони, то цифри східної Європи менші ніж Західної.
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03.06.2020 11:39
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Только тотальная изоляция РФ остановит коронавирус!
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03.06.2020 11:37 Ответить
Этих гнид не возможно изолировать.
Они лезут во все щели.
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03.06.2020 11:45 Ответить
Росія і Східна Європа стають новими осередками коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4504
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03.06.2020 11:48 Ответить
Якщо не рахувати москалів і білорусів, де нема корони, то цифри східної Європи менші ніж Західної.
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03.06.2020 11:39 Ответить
Вот это про Восточную Европу уже несколько раз заявляли. Судя по всему, это кому-то надо
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03.06.2020 11:48 Ответить
Цены на нефть марки Brent в среду, 3 июня, превысили 40 долларов за баррель впервые с марта.жители Мордовии теперь смогут купить носки и трусы к параду Победы,который пройдёт в Мацкве 24 июня
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03.06.2020 11:41 Ответить
Ціна ф'ючерса (серпень), а не нафти. Так шо щодо труханів не факт.
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03.06.2020 11:47 Ответить
Им пох.. все нижнее бельё.Главное "колорадка" шоб была.
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03.06.2020 11:48 Ответить
На данный момент 39 91 долл.за баррель марки "брент", а российская жижа "юралс" как была 25 долл, за бочку так и осталась.
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03.06.2020 11:52 Ответить
Сегодня заправляла дизель 18,69. Очень даже хорошо по сравнению с прежними 26 или больше, я уже не помню.
Цена не меняется уже месяц. Фьючерсы могут и обвалиться. Саудиты требуют от рашки полного подчинения в плане сокращения добычи. Если будут выпендпиваться - будет очередной обвал дремучей.
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03.06.2020 12:42 Ответить
Данные неполные. Многие исследования и признания самих китайцев доказывают, что число заболевших в Китае было минимум 1 млн. чел., но руководство КНР это скрыло и от своего народа и от мира.
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03.06.2020 11:48 Ответить
На России( в колониях Московии) может быть миллион,а в Китае минимум 10 млн,они братья и вместе всегда.
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03.06.2020 11:52 Ответить
Да в Китае хоть 100 млн. Среди 1,5 млрд. это почти незаметно.
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03.06.2020 12:21 Ответить
На кацапии в конце мая умирало от ковида по 3 тисячи в день. За месяц без карантина количество может увеличиться в 10 раз. Зебили откривают граници с ордло, так что нам тоже достанется.
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03.06.2020 12:43 Ответить
А еще ********* - это планетарный эпицентр сифилиса, если кто не в курсах
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03.06.2020 14:19 Ответить
 
 