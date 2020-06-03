Росія і Східна Європа стають новими осередками коронавірусу, - ВООЗ
Кількість нових випадків коронавірусу, які виявляють за добу, стійко скорочується в Західній Європі, проте збільшується, за спостереженнями, в Росії та Східній Європі.
Про це заявила представниця ВООЗ Маргарет Харріс на відеоконференції зі штаб-квартири в Женеві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За її словами, кількість нових випадків у Росії, як і в інших країнах Східної Європи, все ще зростає", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що останні дані свідчать: у Росії зафіксовано 414 878 випадків зараження та 4855 смертей.
Раніше у ВООЗ заявляли, що новим епіцентром пандемії коронавірусу нового типу COVID-19 вважають Південну і Північну Америку. Там налічується понад 2,8 млн випадків. Далі йдуть Європа (2,2 млн), Східне Середземномор'я (536 148), Південно-Східна Азія (272 512), західна частина Тихого океану (184 305) та Африка (108 121).
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Они лезут во все щели.
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