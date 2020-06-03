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Новини Коронавірус і карантин
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Росія і Східна Європа стають новими осередками коронавірусу, - ВООЗ

Росія і Східна Європа стають новими осередками коронавірусу, - ВООЗ

Кількість нових випадків коронавірусу, які виявляють за добу, стійко скорочується в Західній Європі, проте збільшується, за спостереженнями, в Росії та Східній Європі.

Про це заявила представниця ВООЗ Маргарет Харріс на відеоконференції зі штаб-квартири в Женеві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За її словами, кількість нових випадків у Росії, як і в інших країнах Східної Європи, все ще зростає", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: За добу в РФ 8,5 тис. випадків COVID-19, померли 178 осіб, всього 432,2 тис. інфікованих

Зазначається, що останні дані свідчать: у Росії зафіксовано 414 878 випадків зараження та 4855 смертей.

Раніше у ВООЗ заявляли, що новим епіцентром пандемії коронавірусу нового типу COVID-19 вважають Південну і Північну Америку. Там налічується понад 2,8 млн випадків. Далі йдуть Європа (2,2 млн), Східне Середземномор'я (536 148), Південно-Східна Азія (272 512), західна частина Тихого океану (184 305) та Африка (108 121).

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) росія (64958) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Только тотальная изоляция РФ остановит коронавирус!
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03.06.2020 11:37
+6
Этих гнид не возможно изолировать.
Они лезут во все щели.
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03.06.2020 11:45
+5
Якщо не рахувати москалів і білорусів, де нема корони, то цифри східної Європи менші ніж Західної.
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03.06.2020 11:39
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Только тотальная изоляция РФ остановит коронавирус!
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03.06.2020 11:37 Відповісти
Этих гнид не возможно изолировать.
Они лезут во все щели.
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03.06.2020 11:45 Відповісти
Росія і Східна Європа стають новими осередками коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4504
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03.06.2020 11:48 Відповісти
Якщо не рахувати москалів і білорусів, де нема корони, то цифри східної Європи менші ніж Західної.
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03.06.2020 11:39 Відповісти
Вот это про Восточную Европу уже несколько раз заявляли. Судя по всему, это кому-то надо
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03.06.2020 11:48 Відповісти
Цены на нефть марки Brent в среду, 3 июня, превысили 40 долларов за баррель впервые с марта.жители Мордовии теперь смогут купить носки и трусы к параду Победы,который пройдёт в Мацкве 24 июня
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03.06.2020 11:41 Відповісти
Ціна ф'ючерса (серпень), а не нафти. Так шо щодо труханів не факт.
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03.06.2020 11:47 Відповісти
Им пох.. все нижнее бельё.Главное "колорадка" шоб была.
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03.06.2020 11:48 Відповісти
На данный момент 39 91 долл.за баррель марки "брент", а российская жижа "юралс" как была 25 долл, за бочку так и осталась.
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03.06.2020 11:52 Відповісти
Сегодня заправляла дизель 18,69. Очень даже хорошо по сравнению с прежними 26 или больше, я уже не помню.
Цена не меняется уже месяц. Фьючерсы могут и обвалиться. Саудиты требуют от рашки полного подчинения в плане сокращения добычи. Если будут выпендпиваться - будет очередной обвал дремучей.
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03.06.2020 12:42 Відповісти
Данные неполные. Многие исследования и признания самих китайцев доказывают, что число заболевших в Китае было минимум 1 млн. чел., но руководство КНР это скрыло и от своего народа и от мира.
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03.06.2020 11:48 Відповісти
На России( в колониях Московии) может быть миллион,а в Китае минимум 10 млн,они братья и вместе всегда.
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03.06.2020 11:52 Відповісти
Да в Китае хоть 100 млн. Среди 1,5 млрд. это почти незаметно.
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03.06.2020 12:21 Відповісти
На кацапии в конце мая умирало от ковида по 3 тисячи в день. За месяц без карантина количество может увеличиться в 10 раз. Зебили откривают граници с ордло, так что нам тоже достанется.
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03.06.2020 12:43 Відповісти
А еще ********* - это планетарный эпицентр сифилиса, если кто не в курсах
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03.06.2020 14:19 Відповісти
 
 