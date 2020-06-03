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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Украина отправит черные ящики самолета МАУ на расшифровку во Францию, - Енин

Украина отправит черные ящики самолета МАУ на расшифровку во Францию, - Енин

Украина, как только получит от Ирана черные ящики сбитого в январе пассажирского самолета МАУ, отправит их на расшифровку во Францию. Самописцы передадут, поскольку в Украине нет авторизованного компанией Boeing оборудования.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал замминистра иностранных дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на сегодня МИД договаривается с Ираном о передаче черных ящиков в Киев, но потом их передадут Франции. Енин подчеркнул, что у Украины нет оборудования и программного обеспечения, авторизованного Boeing.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана, - посол Моради

"Только так эта экспертиза будет иметь доказательное значение и международное признание. Потому мы отрабатываем маршрут передачи ящиков во Францию (с которой договорилась именно Украина. - Ред.) через Украину", - объяснил Енин.

Ранее стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Автор: 

Иран (1778) самолет (3588) Франция (3497) МАУ (329) черный ящик (90) Енин Евгений (328)


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Топ комментарии
+6
Вы их получите для начала, фантазеры...
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03.06.2020 11:51
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Как только получит, что это за прикол, мыне можем получить свою собственность? Или караван верблюдов с самописцами застрял в пустыне?
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03.06.2020 11:51 Ответить
Вы их получите для начала, фантазеры...
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03.06.2020 11:51 Ответить
" Самописцы передадут, поскольку в Украине нет авторизованного компанией Boeing оборудования" - да уж, и тут Порошенко не прошол мимо... Зато у нас есть турборежимный моносброд и мудрый нарид!
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03.06.2020 11:51 Ответить
Сказати що хтів?
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03.06.2020 12:01 Ответить
Тобі - нічого!
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03.06.2020 12:04 Ответить
Я так і зрозумів, що просто- повітря зіпсувати! Я тобі ще дещо скажу, то чим вам у черепну коробку заливають, не є чоколят, хоча й схоже!))) А взагалі- палання 8 відсоткових лузерів дуже кумедене, не зупиняйтесь!))))))))))))))))
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03.06.2020 12:06 Ответить
Доки тебе не було, повітря було чистим. Ти б і сам міг у цьому переконатись, якби не жер все підряд, що схоже на "чоколят" але таким не є, в надії знайти той 5 елемент, який відрізняє мозок порохобота від мозку зебіла.
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03.06.2020 12:20 Ответить
Що- зайва хромосома муляє? Розумію, але нічим допомогти не можу! Нехай щастить!)))
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03.06.2020 12:21 Ответить
Зебилы делают вид что на них не положенно=)
Идиоты, это Иран отправит, а вас даже не спросит!
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03.06.2020 12:16 Ответить
Иран вроде однозначно сказал, что клал на ЗЕ и ящики не отдаст.

Шо зебанарии отправлять во Францию собрались?
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03.06.2020 12:22 Ответить
Украине-то зачем эти чёрные ящики получать? Иранци могут испортить информацию в них, а скажут, что это сделала Украина. Лучше будет, если ящики сразу попадут во Францию.
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03.06.2020 12:26 Ответить
А что вообще те черные ящики покажут? Что до попадания ракеты в самолет полет проходил нормально и неисправностей в самолете не было?
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03.06.2020 12:38 Ответить
Информация из ящиков - ещё одно доказательство. Вы заметили, как чинуши разных стран нагло лгут, когда дело доходит до расплаты. Запросто могут сказать, что найденные обломки ракеты были "подброшены". Казалось бы, уж сколько доказательств приведено о том, что Рашка сбила МН17, а не признаётся и не хочет платить компенсацию.
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03.06.2020 13:21 Ответить
В другом месте пишут что Иран заявил, что не отдаст Украине ящики , а самостоятельно отправит у Францию на експертизу
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03.06.2020 14:44 Ответить
Іран "послав" блазнів і заявив, що сам передасть ящики до Франції............
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03.06.2020 17:20 Ответить
 
 