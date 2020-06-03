ВОЗ о второй волне коронавируса: "Может стать очень разрушительной"

Вторая волна коронавирусной инфекции не является неизбежной, однако она может стать очень разрушительной, если не принять меры предосторожности

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге на брифинге в среду.

"Вторая волна не является неизбежной. Однако все большее число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID. Если не купировать эти всплески, вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной", - сказал Клюге на брифинге в среду.

Он подчеркнул, что необходимо помнить о том, что дела в настоящий момент обстоят "не лучше, чем в начале года": по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от коронавируса.

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"Хорошая новость в том, что мы многому научились после первой волны. Если возникнет новый всплеск, мы будем лучше подготовлены, мы лучше понимаем вирус, какие меры работают, и как нам подготовиться", - добавил директор европейского бюро ВОЗ.

В связи с этим, по его словам, необходимо, во-первых, постепенно и осторожно снимать введенные ограничения, и, во-вторых, проводить постоянный мониторинг ситуации.