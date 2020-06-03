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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ о второй волне коронавируса: "Может стать очень разрушительной"

ВОЗ о второй волне коронавируса:

Вторая волна коронавирусной инфекции не является неизбежной, однако она может стать очень разрушительной, если не принять меры предосторожности

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге на брифинге в среду.

"Вторая волна не является неизбежной. Однако все большее число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID. Если не купировать эти всплески, вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной", - сказал Клюге на брифинге в среду.

Он подчеркнул, что необходимо помнить о том, что дела в настоящий момент обстоят "не лучше, чем в начале года": по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от коронавируса.

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"Хорошая новость в том, что мы многому научились после первой волны. Если возникнет новый всплеск, мы будем лучше подготовлены, мы лучше понимаем вирус, какие меры работают, и как нам подготовиться", - добавил директор европейского бюро ВОЗ.

В связи с этим, по его словам, необходимо, во-первых, постепенно и осторожно снимать введенные ограничения, и, во-вторых, проводить постоянный мониторинг ситуации.

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+23
ВОЗ во время этой эпидемии показал себя абсолютно ненужной организацией. Поэтому, идите нах.
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03.06.2020 11:59
+11
Да вы уже задрали! Трамп вас послал, и правильно сделал! Вместе с ООН вас в топку надо, будет дезинфекция!
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03.06.2020 12:13
+9
Це ВОЗ так випрошує грошей у США?))
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03.06.2020 11:56
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А Воз поныне там.
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03.06.2020 11:55 Ответить
Це ВОЗ так випрошує грошей у США?))
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03.06.2020 11:56 Ответить
Очень, Очень, Очень... поэтому дайте денег...
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03.06.2020 11:57 Ответить
ВОЗ о второй волне коронавируса: "Может стать очень разрушительной" - Цензор.НЕТ 8121
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03.06.2020 11:59 Ответить
Картиночного идиота в спам!
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03.06.2020 12:55 Ответить
Не ховайте свої масочки і скирдуйте грошики.
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03.06.2020 11:59 Ответить
ВОЗ во время этой эпидемии показал себя абсолютно ненужной организацией. Поэтому, идите нах.
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03.06.2020 11:59 Ответить
ВООЗ про другу хвилю коронавірусу: "Може стати дуже руйнівною" - Цензор.НЕТ 6977
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03.06.2020 12:45 Ответить
ВОЗ и ООН давно больны раком бюрократии. Их нужно усыпить, чтоб сами не мучились и других не мучили.
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03.06.2020 12:14 Ответить
Холуи глобалистские.
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03.06.2020 11:59 Ответить
чотири місяці тому у ВОЗ були прямо протилежні погляди..
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03.06.2020 12:00 Ответить
" если не принять меры предосторожности"

Воти я говорю - долой 5ж и прививки!!!
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03.06.2020 12:05 Ответить
Да вы уже задрали! Трамп вас послал, и правильно сделал! Вместе с ООН вас в топку надо, будет дезинфекция!
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03.06.2020 12:13 Ответить
"Кто о чем, а вшивый - о бане", - так в народе говорят.
А в ВОЗ вшей (и гнид) очень много.
Ничего, Дональд Фредович и вас "вылечит": "Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит Президент Трамп"(С).
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03.06.2020 12:18 Ответить
Хоча б масочний режим зберегли.
В Сумах наприклад, в маршрутках вже мало хто його дотримується, включаючи водіїв. І ніхто їх не контролює.
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03.06.2020 12:56 Ответить
И что из этого следует? Где вспышки "смертельного" ковида зафиксированные именно из-за этого?
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03.06.2020 15:49 Ответить
Как, бараны, он "может стать разрушительней", если уже большая часть население цивилизованных стан явно и скрыто им переболели и повторное заражение - не передается !!!
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03.06.2020 15:01 Ответить
Ты профессиональный эпидемиолог-инфекционист? Ученые еще не знают всего об ЭТОМ вирусе,а ты -" повторное заражение не передается". - Это что?- заразившийся СНОВА человек не может заразить других? Уж эти диванные эксперты...
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03.06.2020 15:48 Ответить
Ученые вообще мало знают о вирусах - одни догадки и предположения на уровне знаний на момент исследований. А об этой разновидности ковид знают еще с 2003 года, когда он был впервые выделен в отдельный подвид коронавирусов.
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03.06.2020 15:56 Ответить
О!
Слушайте, люди, этого Спицыалиста с бальшой буквы! Он всё знает про учённых, и даже может определить, что если обезьяна (изучаемая зоологией) свалится с дерева (изучаемого ботаникой), то на землю она упадёт по законам зоологии или ботаники?
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03.06.2020 16:53 Ответить
По закону Ньютона.
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03.06.2020 17:15 Ответить
Похоже, что он этого закона не знает. Отсюда и его дремучее ослоумие.
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03.06.2020 17:20 Ответить
Ответ неправильный. Повторяю - обезьяну изучает зоология, а дерево - ботаника. При чём тут Ньютон?
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03.06.2020 18:05 Ответить
Опять от дремучести крыша поехала? Хватит ослоумить, хоть бы раз что-то предметно и по сути написал.
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03.06.2020 17:16 Ответить
О Александро! Не всем, увы, дано постичь, что перемещение капли слюны в пространстве определяется не презренной физикой, а наукой ВИРУСОЛОГИЕЙ....
Долой прививки!
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03.06.2020 18:08 Ответить
"Это что?- заразившийся СНОВА человек не может заразить других? " - это как раз заявления УЧЁНЫХ, а не мои !
А раз, ты утверждаешь, что "не знают", то откуда утверждения о " "может стать разрушительней" !? На основании чего эти утверждения !?
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03.06.2020 19:39 Ответить
Хватит пугать! Займитесь вакцинацией населения.
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03.06.2020 17:13 Ответить
 
 