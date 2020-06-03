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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ про другу хвилю коронавірусу: "Може стати дуже руйнівною"

ВООЗ про другу хвилю коронавірусу:

Друга хвиля коронавірусної інфекції не є неминучою, проте вона може стати дуже руйнівною, якщо не вжити заходів обережності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге на брифінгу в середу.

"Друга хвиля не є неминучою. Однак дедалі більше країн знімає обмеження, є явна загроза повторного сплеску інфекції COVID. Якщо не лікувати ці сплески, друга хвиля може наступити, і вона може стати дуже руйнівною", - сказав Клюге на брифінгу в середу.

Він підкреслив, що необхідно пам'ятати про те, що справи зараз ідуть "не краще, ніж на початку року": як і раніше немає ні вакцини, ні лікування від коронавірусу.

"Хороша новина в тому, що ми багато чому навчилися після першої хвилі. Якщо виникне новий сплеск, ми будемо краще підготовлені, ми краще розуміємо вірус, які заходи працюють, і як нам підготуватися", - додав директор європейського бюро ВООЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія і Східна Європа стають новими осередками коронавірусу, - ВООЗ

У зв'язку з цим, за його словами, необхідно, по-перше, поступово й обережно знімати запроваджені обмеження, і, по-друге, проводити постійний моніторинг ситуації.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+23
ВОЗ во время этой эпидемии показал себя абсолютно ненужной организацией. Поэтому, идите нах.
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03.06.2020 11:59
+11
Да вы уже задрали! Трамп вас послал, и правильно сделал! Вместе с ООН вас в топку надо, будет дезинфекция!
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03.06.2020 12:13
+9
Це ВОЗ так випрошує грошей у США?))
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03.06.2020 11:56
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А Воз поныне там.
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03.06.2020 11:55 Відповісти
Це ВОЗ так випрошує грошей у США?))
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03.06.2020 11:56 Відповісти
Очень, Очень, Очень... поэтому дайте денег...
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03.06.2020 11:57 Відповісти
ВОЗ о второй волне коронавируса: "Может стать очень разрушительной" - Цензор.НЕТ 8121
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03.06.2020 11:59 Відповісти
Картиночного идиота в спам!
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03.06.2020 12:55 Відповісти
Не ховайте свої масочки і скирдуйте грошики.
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03.06.2020 11:59 Відповісти
ВОЗ во время этой эпидемии показал себя абсолютно ненужной организацией. Поэтому, идите нах.
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03.06.2020 11:59 Відповісти
ВООЗ про другу хвилю коронавірусу: "Може стати дуже руйнівною" - Цензор.НЕТ 6977
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03.06.2020 12:45 Відповісти
ВОЗ и ООН давно больны раком бюрократии. Их нужно усыпить, чтоб сами не мучились и других не мучили.
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03.06.2020 12:14 Відповісти
Холуи глобалистские.
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03.06.2020 11:59 Відповісти
чотири місяці тому у ВОЗ були прямо протилежні погляди..
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03.06.2020 12:00 Відповісти
" если не принять меры предосторожности"

Воти я говорю - долой 5ж и прививки!!!
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03.06.2020 12:05 Відповісти
Да вы уже задрали! Трамп вас послал, и правильно сделал! Вместе с ООН вас в топку надо, будет дезинфекция!
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03.06.2020 12:13 Відповісти
"Кто о чем, а вшивый - о бане", - так в народе говорят.
А в ВОЗ вшей (и гнид) очень много.
Ничего, Дональд Фредович и вас "вылечит": "Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит Президент Трамп"(С).
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03.06.2020 12:18 Відповісти
Хоча б масочний режим зберегли.
В Сумах наприклад, в маршрутках вже мало хто його дотримується, включаючи водіїв. І ніхто їх не контролює.
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03.06.2020 12:56 Відповісти
И что из этого следует? Где вспышки "смертельного" ковида зафиксированные именно из-за этого?
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03.06.2020 15:49 Відповісти
Как, бараны, он "может стать разрушительней", если уже большая часть население цивилизованных стан явно и скрыто им переболели и повторное заражение - не передается !!!
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03.06.2020 15:01 Відповісти
Ты профессиональный эпидемиолог-инфекционист? Ученые еще не знают всего об ЭТОМ вирусе,а ты -" повторное заражение не передается". - Это что?- заразившийся СНОВА человек не может заразить других? Уж эти диванные эксперты...
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03.06.2020 15:48 Відповісти
Ученые вообще мало знают о вирусах - одни догадки и предположения на уровне знаний на момент исследований. А об этой разновидности ковид знают еще с 2003 года, когда он был впервые выделен в отдельный подвид коронавирусов.
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03.06.2020 15:56 Відповісти
О!
Слушайте, люди, этого Спицыалиста с бальшой буквы! Он всё знает про учённых, и даже может определить, что если обезьяна (изучаемая зоологией) свалится с дерева (изучаемого ботаникой), то на землю она упадёт по законам зоологии или ботаники?
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03.06.2020 16:53 Відповісти
По закону Ньютона.
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03.06.2020 17:15 Відповісти
Похоже, что он этого закона не знает. Отсюда и его дремучее ослоумие.
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03.06.2020 17:20 Відповісти
Ответ неправильный. Повторяю - обезьяну изучает зоология, а дерево - ботаника. При чём тут Ньютон?
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03.06.2020 18:05 Відповісти
Опять от дремучести крыша поехала? Хватит ослоумить, хоть бы раз что-то предметно и по сути написал.
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03.06.2020 17:16 Відповісти
О Александро! Не всем, увы, дано постичь, что перемещение капли слюны в пространстве определяется не презренной физикой, а наукой ВИРУСОЛОГИЕЙ....
Долой прививки!
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03.06.2020 18:08 Відповісти
"Это что?- заразившийся СНОВА человек не может заразить других? " - это как раз заявления УЧЁНЫХ, а не мои !
А раз, ты утверждаешь, что "не знают", то откуда утверждения о " "может стать разрушительней" !? На основании чего эти утверждения !?
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03.06.2020 19:39 Відповісти
Хватит пугать! Займитесь вакцинацией населения.
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03.06.2020 17:13 Відповісти
 
 