ВООЗ про другу хвилю коронавірусу: "Може стати дуже руйнівною"
Друга хвиля коронавірусної інфекції не є неминучою, проте вона може стати дуже руйнівною, якщо не вжити заходів обережності.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге на брифінгу в середу.
"Друга хвиля не є неминучою. Однак дедалі більше країн знімає обмеження, є явна загроза повторного сплеску інфекції COVID. Якщо не лікувати ці сплески, друга хвиля може наступити, і вона може стати дуже руйнівною", - сказав Клюге на брифінгу в середу.
Він підкреслив, що необхідно пам'ятати про те, що справи зараз ідуть "не краще, ніж на початку року": як і раніше немає ні вакцини, ні лікування від коронавірусу.
"Хороша новина в тому, що ми багато чому навчилися після першої хвилі. Якщо виникне новий сплеск, ми будемо краще підготовлені, ми краще розуміємо вірус, які заходи працюють, і як нам підготуватися", - додав директор європейського бюро ВООЗ.
У зв'язку з цим, за його словами, необхідно, по-перше, поступово й обережно знімати запроваджені обмеження, і, по-друге, проводити постійний моніторинг ситуації.
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Воти я говорю - долой 5ж и прививки!!!
А в ВОЗ вшей (и гнид) очень много.
Ничего, Дональд Фредович и вас "вылечит": "Всех излечит, исцелит добрый доктор
АйболитПрезидент Трамп"(С).
В Сумах наприклад, в маршрутках вже мало хто його дотримується, включаючи водіїв. І ніхто їх не контролює.
Слушайте, люди, этого Спицыалиста с бальшой буквы! Он всё знает про учённых, и даже может определить, что если обезьяна (изучаемая зоологией) свалится с дерева (изучаемого ботаникой), то на землю она упадёт по законам зоологии или ботаники?
Долой прививки!
А раз, ты утверждаешь, что "не знают", то откуда утверждения о " "может стать разрушительней" !? На основании чего эти утверждения !?