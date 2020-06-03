ВООЗ про другу хвилю коронавірусу: "Може стати дуже руйнівною"

Друга хвиля коронавірусної інфекції не є неминучою, проте вона може стати дуже руйнівною, якщо не вжити заходів обережності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге на брифінгу в середу.

"Друга хвиля не є неминучою. Однак дедалі більше країн знімає обмеження, є явна загроза повторного сплеску інфекції COVID. Якщо не лікувати ці сплески, друга хвиля може наступити, і вона може стати дуже руйнівною", - сказав Клюге на брифінгу в середу.

Він підкреслив, що необхідно пам'ятати про те, що справи зараз ідуть "не краще, ніж на початку року": як і раніше немає ні вакцини, ні лікування від коронавірусу.

"Хороша новина в тому, що ми багато чому навчилися після першої хвилі. Якщо виникне новий сплеск, ми будемо краще підготовлені, ми краще розуміємо вірус, які заходи працюють, і як нам підготуватися", - додав директор європейського бюро ВООЗ.

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У зв'язку з цим, за його словами, необхідно, по-перше, поступово й обережно знімати запроваджені обмеження, і, по-друге, проводити постійний моніторинг ситуації.