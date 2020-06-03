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Пьяный мужчина угрожал взорвать гранатой полицейских на Днепропетровщине

Пьяный мужчина угрожал взорвать гранатой полицейских на Днепропетровщине

33-летний злоумышленник находясь в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать гранату Ф-1.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

2 июня в ходе несения службы по охране аварийного Алексеевского моста к полицейским сектора реагирования патрульной полиции подошел мужчина. Находясь в нетрезвом злоумышленник достал из кармана предмет, похожий га гранату "Ф-1" и угрожал ее взорвать.

Боеприпас изъят и направлен на экспертное исследование, а мужчину задержали.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Также, во время следственных действий установлено, что злоумышленник в 2018 году был осужден по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина торговал гранатами на Харьковщине, - полиция

Автор: 

граната (997) Нацполиция (16433) Днепропетровская область (3906)


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Если Аваков не уйдёт в отставку, то скоро трезвые мужчины будут угрожать.
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03.06.2020 12:43 Ответить
Авакаву ПРИВЕТ!!!

Превратил Украину в сходняк и беспредельщину.
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03.06.2020 12:44 Ответить
На урок ні часу ні ресурсу не вистачає, все кинуто на активістів і патріотів. Нє дай божок против зєлєнского шото скажут пративное.
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03.06.2020 13:10 Ответить
Это был переодетый Яныкович ?
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03.06.2020 13:17 Ответить
- а если бы её бросил и сбежал, то не сидел бы...
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03.06.2020 13:20 Ответить
а чого ж не підірвав? це він значить щуткував, а не погрожував. Як би не шуткував, тоді б рвонув авакінських уродів!
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03.06.2020 14:05 Ответить
По информации местных СМИ, это 33-летний житель Никополя, ранее проходил службу в АТО.

Также 1 июня в Волынской области 29-летний мужчина подорвал гранату во дворе тещи - семейный конфликт.
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03.06.2020 14:09 Ответить
 
 