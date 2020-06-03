Пьяный мужчина угрожал взорвать гранатой полицейских на Днепропетровщине
33-летний злоумышленник находясь в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать гранату Ф-1.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.
2 июня в ходе несения службы по охране аварийного Алексеевского моста к полицейским сектора реагирования патрульной полиции подошел мужчина. Находясь в нетрезвом злоумышленник достал из кармана предмет, похожий га гранату "Ф-1" и угрожал ее взорвать.
Боеприпас изъят и направлен на экспертное исследование, а мужчину задержали.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.
Также, во время следственных действий установлено, что злоумышленник в 2018 году был осужден по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
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