П'яний чоловік погрожував підірвати гранатою поліцейських на Дніпропетровщині

33-річний зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, погрожував підірвати гранату Ф-1.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

2 червня під час несення служби з охорони аварійного Олексіївського моста до поліцейського сектору реагування патрульної поліції підійшов чоловік. Перебуваючи напідпитку, зловмисник дістав із кишені предмет, схожий га гранату "Ф-1", та погрожував її підірвати.

Боєприпас вилучено та направлено на експертне дослідження, а чоловіка затримано.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

Також під час слідчих дій встановлено, що зловмисник у 2018 році був засуджений за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

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