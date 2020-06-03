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П'яний чоловік погрожував підірвати гранатою поліцейських на Дніпропетровщині

П'яний чоловік погрожував підірвати гранатою поліцейських на Дніпропетровщині

33-річний зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, погрожував підірвати гранату Ф-1.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

2 червня під час несення служби з охорони аварійного Олексіївського моста до поліцейського сектору реагування патрульної поліції підійшов чоловік. Перебуваючи напідпитку, зловмисник дістав із кишені предмет, схожий га гранату "Ф-1", та погрожував її підірвати.

Боєприпас вилучено та направлено на експертне дослідження, а чоловіка затримано.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

Також під час слідчих дій встановлено, що зловмисник у 2018 році був засуджений за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік торгував гранатами на Харківщині, - поліція

Автор: 

граната (788) Нацполіція (15138) Дніпропетровська область (3678)


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Если Аваков не уйдёт в отставку, то скоро трезвые мужчины будут угрожать.
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03.06.2020 12:43 Відповісти
Авакаву ПРИВЕТ!!!

Превратил Украину в сходняк и беспредельщину.
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03.06.2020 12:44 Відповісти
На урок ні часу ні ресурсу не вистачає, все кинуто на активістів і патріотів. Нє дай божок против зєлєнского шото скажут пративное.
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03.06.2020 13:10 Відповісти
Это был переодетый Яныкович ?
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03.06.2020 13:17 Відповісти
- а если бы её бросил и сбежал, то не сидел бы...
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03.06.2020 13:20 Відповісти
а чого ж не підірвав? це він значить щуткував, а не погрожував. Як би не шуткував, тоді б рвонув авакінських уродів!
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03.06.2020 14:05 Відповісти
По информации местных СМИ, это 33-летний житель Никополя, ранее проходил службу в АТО.

Также 1 июня в Волынской области 29-летний мужчина подорвал гранату во дворе тещи - семейный конфликт.
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03.06.2020 14:09 Відповісти
 
 