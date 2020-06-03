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Новости Коронавирус и карантин
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Украина выходит на постепенную стабилизацию ситуации с COVID-19, - ВОЗ

Украина выходит на постепенную стабилизацию ситуации с COVID-19, - ВОЗ

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил стабилизацию ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

"В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев", - отметил Клюге, добавив, что Украина "выходит на этот путь".

По словам Клюге, несмотря на то, что число новых случаев COVID-19 в Европе по сравнению с апрелем уменьшилось почти наполовину, "риск все равно остается очень высоким".

Также читайте: ВОЗ о второй волне коронавируса: "Может стать очень разрушительной"

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
План по продажу намордников, дезинфекторов и прочей бесполезной лабуды выполнен? Миллиарды в карман положены? Босс доволен?
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03.06.2020 12:58
+2
Брехня, все тільки починається.
Населення стомилося від дебільних покращень.
А все було так просто - ввести обмеження на скупчення людей, ввести масочний нежим в місцях скупчення людей, суворо контролювати місця скупчення з закриттям тих установ, котрі не виконують перші 2 правила, штрафувати громадян за недотримання дистанційного режиму. І все!
Не треба виловлювати поодиноких перехожих без маски на зупинці, на треба закривати малі магазини, якщо там суворо дотримуються праил карантину.
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03.06.2020 13:07
+2
В лікарні де працює дружина 25 янєлохов з персоналу вже заразились самі і заразили членів сімей. Так що можете облизувати шмарія далі.
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03.06.2020 14:32
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Ну и где уменьшение и стабилизация, как прыгало от 300 до 500 так и прыгает.
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03.06.2020 12:53 Ответить
подивиться краще, як справи є насправді
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1GfIkkgwCZFKwxsrHZjqYqXkzRIHcDXpH8gr6h31tz_EBZBCMt8ldchs4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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03.06.2020 14:36 Ответить
План по продажу намордников, дезинфекторов и прочей бесполезной лабуды выполнен? Миллиарды в карман положены? Босс доволен?
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03.06.2020 12:58 Ответить
Пока план по намордникам и тестам недовыполнен, будет продолжаться запугивание.
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03.06.2020 15:58 Ответить
Да это не стабилизация, а просто вирус сам начал затихать. Ведь карантин уже никто не соблюдает и если бы вирус был активен как ранней весной, то заражений было бы как в Италии.
Вот это типа "стабилизация" в 250-500 случаев в день и есть постоянная по заражению на лето. и если вирус не сезонный, то считайте, что пронесло. Мерс и К-1 так затихли. Но если он сезонный как грипп, то готовьте жопы на осень, зиму и весну т. к. вакцина появится только к весне, а еще время нужно на саму вакцинацию. Короче, до нас вакцина если в апреле дочапает, то хорошо, тогда к следующей осени отвакцинируемся. То есть не расслабляйтесь и мажьте очко солидолом - еще много раз вас власти нагнут в связи с этим вирусом. Но простому люду не привыкать прозябать по жизни в анально изнасилованном состоянии, поэтому не сотретесь задницей и потерпите.
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03.06.2020 13:00 Ответить
Брехня, все тільки починається.
Населення стомилося від дебільних покращень.
А все було так просто - ввести обмеження на скупчення людей, ввести масочний нежим в місцях скупчення людей, суворо контролювати місця скупчення з закриттям тих установ, котрі не виконують перші 2 правила, штрафувати громадян за недотримання дистанційного режиму. І все!
Не треба виловлювати поодиноких перехожих без маски на зупинці, на треба закривати малі магазини, якщо там суворо дотримуються праил карантину.
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03.06.2020 13:07 Ответить
Та да, кожен день протягом місяця 500 чоловік заражаються... Стабільність. Пора усугубіть.
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03.06.2020 13:20 Ответить
Що "усугубіть"? Перерахуйте кількість заражень на 1000 чоловік. Це набагато нижче статистичної похибки. "янєлохі" разводят "лохов"
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03.06.2020 14:06 Ответить
В лікарні де працює дружина 25 янєлохов з персоналу вже заразились самі і заразили членів сімей. Так що можете облизувати шмарія далі.
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03.06.2020 14:32 Ответить
Це можуть казати тільки довбойопи. При такому рівні тестування, як в Україні, нема і не буде справжньої кількості заражених ковідом, ще буде постійна брехня МОЗу і "внебольничная" смертність, що не буде враховуватись. Ви що, такі дурні?
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03.06.2020 14:41 Ответить
Ця ВООЗ не краще МОЗу, така само бюрократична корупційна бодяга
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03.06.2020 14:44 Ответить
Всесвітня організація здравозахоронення
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03.06.2020 14:45 Ответить
 
 