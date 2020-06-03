Украина выходит на постепенную стабилизацию ситуации с COVID-19, - ВОЗ

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил стабилизацию ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

"В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев", - отметил Клюге, добавив, что Украина "выходит на этот путь".

По словам Клюге, несмотря на то, что число новых случаев COVID-19 в Европе по сравнению с апрелем уменьшилось почти наполовину, "риск все равно остается очень высоким".

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