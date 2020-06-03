2 249 12
Украина выходит на постепенную стабилизацию ситуации с COVID-19, - ВОЗ
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил стабилизацию ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.
"В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев", - отметил Клюге, добавив, что Украина "выходит на этот путь".
По словам Клюге, несмотря на то, что число новых случаев COVID-19 в Европе по сравнению с апрелем уменьшилось почти наполовину, "риск все равно остается очень высоким".
Топ комментарии
+2 Петя Федькин
показать весь комментарий03.06.2020 12:58
+2 Да-это-я
показать весь комментарий03.06.2020 13:07
+2 Костянтин Залізняк
показать весь комментарий03.06.2020 14:32
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1GfIkkgwCZFKwxsrHZjqYqXkzRIHcDXpH8gr6h31tz_EBZBCMt8ldchs4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Вот это типа "стабилизация" в 250-500 случаев в день и есть постоянная по заражению на лето. и если вирус не сезонный, то считайте, что пронесло. Мерс и К-1 так затихли. Но если он сезонный как грипп, то готовьте жопы на осень, зиму и весну т. к. вакцина появится только к весне, а еще время нужно на саму вакцинацию. Короче, до нас вакцина если в апреле дочапает, то хорошо, тогда к следующей осени отвакцинируемся. То есть не расслабляйтесь и мажьте очко солидолом - еще много раз вас власти нагнут в связи с этим вирусом. Но простому люду не привыкать прозябать по жизни в анально изнасилованном состоянии, поэтому не сотретесь задницей и потерпите.
Населення стомилося від дебільних покращень.
А все було так просто - ввести обмеження на скупчення людей, ввести масочний нежим в місцях скупчення людей, суворо контролювати місця скупчення з закриттям тих установ, котрі не виконують перші 2 правила, штрафувати громадян за недотримання дистанційного режиму. І все!
Не треба виловлювати поодиноких перехожих без маски на зупинці, на треба закривати малі магазини, якщо там суворо дотримуються праил карантину.