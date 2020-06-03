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Україна виходить на поступову стабілізацію ситуації з COVID-19, - ВООЗ
Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге відзначив стабілізацію ситуації із захворюваністю на коронавірус в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.
"У деяких країнах ми бачимо поступову стабілізацію або зниження кількості нових випадків", - зазначив Клюге, додавши, що Україна "виходить на цей шлях".
За словами Клюге, попри те, що кількість нових випадків COVID-19 у Європі порівняно з квітнем зменшилася майже наполовину, "ризик все одно залишається дуже високим".
Топ коментарі
+2 Петя Федькин
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+2 Да-это-я
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+2 Костянтин Залізняк
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Вот это типа "стабилизация" в 250-500 случаев в день и есть постоянная по заражению на лето. и если вирус не сезонный, то считайте, что пронесло. Мерс и К-1 так затихли. Но если он сезонный как грипп, то готовьте жопы на осень, зиму и весну т. к. вакцина появится только к весне, а еще время нужно на саму вакцинацию. Короче, до нас вакцина если в апреле дочапает, то хорошо, тогда к следующей осени отвакцинируемся. То есть не расслабляйтесь и мажьте очко солидолом - еще много раз вас власти нагнут в связи с этим вирусом. Но простому люду не привыкать прозябать по жизни в анально изнасилованном состоянии, поэтому не сотретесь задницей и потерпите.
Населення стомилося від дебільних покращень.
А все було так просто - ввести обмеження на скупчення людей, ввести масочний нежим в місцях скупчення людей, суворо контролювати місця скупчення з закриттям тих установ, котрі не виконують перші 2 правила, штрафувати громадян за недотримання дистанційного режиму. І все!
Не треба виловлювати поодиноких перехожих без маски на зупинці, на треба закривати малі магазини, якщо там суворо дотримуються праил карантину.