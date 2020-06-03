Україна виходить на поступову стабілізацію ситуації з COVID-19, - ВООЗ

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге відзначив стабілізацію ситуації із захворюваністю на коронавірус в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

"У деяких країнах ми бачимо поступову стабілізацію або зниження кількості нових випадків", - зазначив Клюге, додавши, що Україна "виходить на цей шлях".

За словами Клюге, попри те, що кількість нових випадків COVID-19 у Європі порівняно з квітнем зменшилася майже наполовину, "ризик все одно залишається дуже високим".

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