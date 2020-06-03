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Новини Коронавірус і карантин
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Україна виходить на поступову стабілізацію ситуації з COVID-19, - ВООЗ

Україна виходить на поступову стабілізацію ситуації з COVID-19, - ВООЗ

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге відзначив стабілізацію ситуації із захворюваністю на коронавірус в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

"У деяких країнах ми бачимо поступову стабілізацію або зниження кількості нових випадків", - зазначив Клюге, додавши, що Україна "виходить на цей шлях".

За словами Клюге, попри те, що кількість нових випадків COVID-19 у Європі порівняно з квітнем зменшилася майже наполовину, "ризик все одно залишається дуже високим".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ про другу хвилю коронавірусу: "Може стати дуже руйнівною"

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
План по продажу намордников, дезинфекторов и прочей бесполезной лабуды выполнен? Миллиарды в карман положены? Босс доволен?
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03.06.2020 12:58
+2
Брехня, все тільки починається.
Населення стомилося від дебільних покращень.
А все було так просто - ввести обмеження на скупчення людей, ввести масочний нежим в місцях скупчення людей, суворо контролювати місця скупчення з закриттям тих установ, котрі не виконують перші 2 правила, штрафувати громадян за недотримання дистанційного режиму. І все!
Не треба виловлювати поодиноких перехожих без маски на зупинці, на треба закривати малі магазини, якщо там суворо дотримуються праил карантину.
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03.06.2020 13:07
+2
В лікарні де працює дружина 25 янєлохов з персоналу вже заразились самі і заразили членів сімей. Так що можете облизувати шмарія далі.
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03.06.2020 14:32
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Ну и где уменьшение и стабилизация, как прыгало от 300 до 500 так и прыгает.
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03.06.2020 12:53 Відповісти
подивиться краще, як справи є насправді
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1GfIkkgwCZFKwxsrHZjqYqXkzRIHcDXpH8gr6h31tz_EBZBCMt8ldchs4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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03.06.2020 14:36 Відповісти
План по продажу намордников, дезинфекторов и прочей бесполезной лабуды выполнен? Миллиарды в карман положены? Босс доволен?
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03.06.2020 12:58 Відповісти
Пока план по намордникам и тестам недовыполнен, будет продолжаться запугивание.
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03.06.2020 15:58 Відповісти
Да это не стабилизация, а просто вирус сам начал затихать. Ведь карантин уже никто не соблюдает и если бы вирус был активен как ранней весной, то заражений было бы как в Италии.
Вот это типа "стабилизация" в 250-500 случаев в день и есть постоянная по заражению на лето. и если вирус не сезонный, то считайте, что пронесло. Мерс и К-1 так затихли. Но если он сезонный как грипп, то готовьте жопы на осень, зиму и весну т. к. вакцина появится только к весне, а еще время нужно на саму вакцинацию. Короче, до нас вакцина если в апреле дочапает, то хорошо, тогда к следующей осени отвакцинируемся. То есть не расслабляйтесь и мажьте очко солидолом - еще много раз вас власти нагнут в связи с этим вирусом. Но простому люду не привыкать прозябать по жизни в анально изнасилованном состоянии, поэтому не сотретесь задницей и потерпите.
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03.06.2020 13:00 Відповісти
Брехня, все тільки починається.
Населення стомилося від дебільних покращень.
А все було так просто - ввести обмеження на скупчення людей, ввести масочний нежим в місцях скупчення людей, суворо контролювати місця скупчення з закриттям тих установ, котрі не виконують перші 2 правила, штрафувати громадян за недотримання дистанційного режиму. І все!
Не треба виловлювати поодиноких перехожих без маски на зупинці, на треба закривати малі магазини, якщо там суворо дотримуються праил карантину.
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03.06.2020 13:07 Відповісти
Та да, кожен день протягом місяця 500 чоловік заражаються... Стабільність. Пора усугубіть.
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03.06.2020 13:20 Відповісти
Що "усугубіть"? Перерахуйте кількість заражень на 1000 чоловік. Це набагато нижче статистичної похибки. "янєлохі" разводят "лохов"
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03.06.2020 14:06 Відповісти
В лікарні де працює дружина 25 янєлохов з персоналу вже заразились самі і заразили членів сімей. Так що можете облизувати шмарія далі.
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03.06.2020 14:32 Відповісти
Це можуть казати тільки довбойопи. При такому рівні тестування, як в Україні, нема і не буде справжньої кількості заражених ковідом, ще буде постійна брехня МОЗу і "внебольничная" смертність, що не буде враховуватись. Ви що, такі дурні?
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03.06.2020 14:41 Відповісти
Ця ВООЗ не краще МОЗу, така само бюрократична корупційна бодяга
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03.06.2020 14:44 Відповісти
Всесвітня організація здравозахоронення
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03.06.2020 14:45 Відповісти
 
 