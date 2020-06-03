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Новости Коронавирус и карантин
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Посещаемость киевских ТРЦ пока ниже докарантинной, выросло число целевых визитов, - опрос

Посещаемость киевских ТРЦ пока ниже докарантинной, выросло число целевых визитов, - опрос

Киевские торгово-развлекательные центры по итогам первых выходных после снятия ограничений не смогли достигнуть показателей посещаемости до введения карантина.

Об этом сообщили опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" представители торговых центров, передает Цензор.НЕТ.

"Поток посетителей все еще значительно меньше, чем был до пандемии во всех наших киевских объектах: ТЦ Piramida, ТРЦ "Аладдин" и ТЦ Smart Plaza Obolon, где трафик в первые выходные составил 53-60% от докарантинного. В то же время многие наши арендаторы отмечают, что и коэффициент конверсии, и средний чек выросли, что означает, что ТЦ сейчас посещают больше целевых покупателей", - отметила коммерческий директор по торговой и офисной недвижимости Dragon Capital Property Management Наталья Кравец.

Она добавила, что компания рассчитывает постепенно к концу лета выйти на докарантинный уровень посещаемости.

Следует напомнить, что в настоящее время ТРЦ все еще работают без развлекательной составляющей и заведений общественного питания, что является существенным сдерживающим фактором для многих посетителей.

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Директор ТРЦ Dream Town Роман Емец рассказал, что в докризисный период объект посещало около 1 млн покупателей в месяц, на выходные показатель достигал 40-50 тыс. в день, а в будние – около 25 тыс. посетителей в день.

Емец прогнозирует, что в ближайшие три недели ТРЦ будут иметь неплохую посещаемость и товарообороты, так как за 2,5 мес. накопился отложенный спрос.

"Когда первичный отложенный спрос будет удовлетворен, все уже будет зависеть от того, сколько люди успеют заработать за это время. Если заработают достаточно на покупки, то придут в ТРЦ, и наоборот", - отметил директор ТРЦ Dream Town

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Просто у нарида денег нету
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03.06.2020 13:12 Ответить
Я вам не раб ходить в наморднике.
Сидите без денег, идиоты
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03.06.2020 13:51 Ответить
ти такий не єдиний, а деякі з таких вже встигли з ковіду і ласти склеїти
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03.06.2020 13:59 Ответить
це дуже сприятливе місце для підхоплення зарази, мабуть то є доказовою причиною разом з громадським транспортом, що викликала таке збільшення випадків інфікування на ковід-19
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03.06.2020 13:57 Ответить
Меня больше интересовал вопрос об открытии парикмахерских, чем этих ТРЦ. Выглядеть опрятно и чувствовать себя комфортно лучше, чем унылое шлёндранье по ТРЦ, чтобы в итоге купить какое-то ненужное барахло.
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03.06.2020 13:59 Ответить
_А денех нет. Нет, вы это осознаёте, укурки зелёные! Продолжайте грабить безропотный нарид... пока разъярённые люды вас не поубивают нах!
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03.06.2020 15:58 Ответить
 
 