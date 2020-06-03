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Новости Коронавирус и карантин
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Как посещать детсады в условиях пандемии COVID-19 - рекомендации ЦОЗ

Как посещать детсады в условиях пандемии COVID-19 - рекомендации ЦОЗ

Центр общественного здоровья дал рекомендации родителям относительно посещения детских садиков в условиях пандемии COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦОЗ в Facebook.

"Приводя и забирая ребенка из садика, родители должны использовать защитную маску и соблюдать физическое дистанцирование (не менее одного метра) с другими людьми.

Не следует позволять ребенку брать с собой в садик игрушки из дома и забирать игрушки из садика домой", - говорится в сообщении.

В ЦОЗ отметили, что в детских садах должны соблюдаться требования постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 21.05.2020 № 25 "Об утверждении Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

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"Если дома у ребенка появились респираторные симптомы (кашель, насморк, боль в горле), даже если они едва выражены, не следует вести малыша в садик. Так вы подвергнете опасности воспитателей, других детей и их семьи. В случае респираторных симптомов у ребенка обязательно обратитесь к семейному врачу или педиатру.

Используя антисептики для рук, следует обращать внимание с какого возраста, по инструкции производителя, этим средством может пользоваться ребенок.

Именно родители должны быть примером для ребенка относительно правил соблюдения физического дистанцирования, гигиены рук, респираторной гигиены и этикета кашля.

Важно учить ребенка этим правилам. Это можно делать в игровой форме или используя разработанные дидактические материалы", - говорится в сообщении ведомства.

детсад (428) карантин (16729) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
зачем их вообще сейчас открывать???
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03.06.2020 13:14
+1
А вот детей жалко больше всего. Испанские сатанисты, например, несколько месяцев с собаками гулять разрешали, а с детьми нет.... Заперты были детки. Есть здесь, правда, один, который убеждает, что самим детям это оченно нравится...
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03.06.2020 13:26
+1
всё на что способен? тока вонять? постирай маску и выгладь утюжком. успокаИваИт.
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03.06.2020 13:36
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зачем их вообще сейчас открывать???
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03.06.2020 13:14 Ответить
что б такие коронапсихозные, как ты видели, что вирус раздутое орви. Которое возможно уже непервый год гуляет по планете!
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03.06.2020 13:16 Ответить
тих-тих!, Кащенко мы закрывать не будем!))))
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03.06.2020 13:28 Ответить
правильно пора в кащенко для таких как ты отключить интернет)
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03.06.2020 13:31 Ответить
А вот детей жалко больше всего. Испанские сатанисты, например, несколько месяцев с собаками гулять разрешали, а с детьми нет.... Заперты были детки. Есть здесь, правда, один, который убеждает, что самим детям это оченно нравится...
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03.06.2020 13:26 Ответить
Кащенко чо крысолова забанили?
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03.06.2020 13:31 Ответить
всё на что способен? тока вонять? постирай маску и выгладь утюжком. успокаИваИт.
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03.06.2020 13:36 Ответить
крысолов убейся об стену что и пердак потуши
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03.06.2020 13:45 Ответить
*чмо
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03.06.2020 13:45 Ответить
Как посещать детсады в условиях пандемии COVID-19 - рекомендации ЦОЗ - Цензор.НЕТ 7209
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03.06.2020 13:45 Ответить
Как посещать детсады в условиях пандемии COVID-19 - рекомендации ЦОЗ - Цензор.НЕТ 4880
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03.06.2020 13:49 Ответить
У тебя загорелся?)
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03.06.2020 14:13 Ответить
Очень просто - вообще не посещать и все. И вообще - размножение это явный признак что ты животное.
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03.06.2020 14:12 Ответить
 
 