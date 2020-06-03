Как посещать детсады в условиях пандемии COVID-19 - рекомендации ЦОЗ
Центр общественного здоровья дал рекомендации родителям относительно посещения детских садиков в условиях пандемии COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦОЗ в Facebook.
"Приводя и забирая ребенка из садика, родители должны использовать защитную маску и соблюдать физическое дистанцирование (не менее одного метра) с другими людьми.
Не следует позволять ребенку брать с собой в садик игрушки из дома и забирать игрушки из садика домой", - говорится в сообщении.
В ЦОЗ отметили, что в детских садах должны соблюдаться требования постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 21.05.2020 № 25 "Об утверждении Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".
"Если дома у ребенка появились респираторные симптомы (кашель, насморк, боль в горле), даже если они едва выражены, не следует вести малыша в садик. Так вы подвергнете опасности воспитателей, других детей и их семьи. В случае респираторных симптомов у ребенка обязательно обратитесь к семейному врачу или педиатру.
Используя антисептики для рук, следует обращать внимание с какого возраста, по инструкции производителя, этим средством может пользоваться ребенок.
Именно родители должны быть примером для ребенка относительно правил соблюдения физического дистанцирования, гигиены рук, респираторной гигиены и этикета кашля.
Важно учить ребенка этим правилам. Это можно делать в игровой форме или используя разработанные дидактические материалы", - говорится в сообщении ведомства.
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