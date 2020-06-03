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Новини Коронавірус і карантин
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Як відвідувати дитсадки в умовах пандемії COVID-19 - рекомендації ЦГЗ

Як відвідувати дитсадки в умовах пандемії COVID-19 - рекомендації ЦГЗ

Центр громадського здоров'я дав рекомендації батькам щодо відвідування дитячих садків в умовах пандемії COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦГЗ в Facebook.

"Приводячи та забираючи дитину, батьки мають використовувати захисну маску та дотримуватись фізичного дистанціювання (не менше одного метра) з іншими людьми.

Не слід дозволяти дитині брати з собою в садочок іграшки з дому та забирати іграшки з садочка до дому", - йдеться в повідомленні.

У ЦГЗ зазначили, що в дитячих садочках мають дотримуються вимог постанови Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25 "Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".

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"Якщо вдома у дитини з’явились респіраторні симптоми (кашель, нежить, біль у горлі), навіть якщо вони ледь виражені, не слід вести малюка до садочка. Так ви наражатимете на небезпеку вихователів, інших дітей та їх родини. У випадку респіраторних симптомів у дитини обов’язково зверніться до сімейного лікаря або педіатра.

Використовуючи антисептики для рук, слід звертати увагу з якого віку, за інструкцією виробника, цим засобом може користуватися дитина.

Саме батьки мають бути прикладом для дитини щодо правил дотримання фізичного дистанціювання, гігієни рук, респіраторної гігієни та етикету кашлю.

Важливо навчати дитину цим правилам. Це можна робити в ігровій формі або використовуючи розроблені дидактичні матеріали", - йдеться в повідомленні відомства.

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Автор: 

дитячий садок (361) карантин (18172) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
зачем их вообще сейчас открывать???
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03.06.2020 13:14
+1
А вот детей жалко больше всего. Испанские сатанисты, например, несколько месяцев с собаками гулять разрешали, а с детьми нет.... Заперты были детки. Есть здесь, правда, один, который убеждает, что самим детям это оченно нравится...
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03.06.2020 13:26
+1
всё на что способен? тока вонять? постирай маску и выгладь утюжком. успокаИваИт.
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03.06.2020 13:36
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зачем их вообще сейчас открывать???
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03.06.2020 13:14 Відповісти
что б такие коронапсихозные, как ты видели, что вирус раздутое орви. Которое возможно уже непервый год гуляет по планете!
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03.06.2020 13:16 Відповісти
тих-тих!, Кащенко мы закрывать не будем!))))
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03.06.2020 13:28 Відповісти
правильно пора в кащенко для таких как ты отключить интернет)
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03.06.2020 13:31 Відповісти
А вот детей жалко больше всего. Испанские сатанисты, например, несколько месяцев с собаками гулять разрешали, а с детьми нет.... Заперты были детки. Есть здесь, правда, один, который убеждает, что самим детям это оченно нравится...
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03.06.2020 13:26 Відповісти
Кащенко чо крысолова забанили?
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03.06.2020 13:31 Відповісти
всё на что способен? тока вонять? постирай маску и выгладь утюжком. успокаИваИт.
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03.06.2020 13:36 Відповісти
крысолов убейся об стену что и пердак потуши
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03.06.2020 13:45 Відповісти
*чмо
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03.06.2020 13:45 Відповісти
Как посещать детсады в условиях пандемии COVID-19 - рекомендации ЦОЗ - Цензор.НЕТ 7209
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03.06.2020 13:45 Відповісти
Как посещать детсады в условиях пандемии COVID-19 - рекомендации ЦОЗ - Цензор.НЕТ 4880
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03.06.2020 13:49 Відповісти
У тебя загорелся?)
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03.06.2020 14:13 Відповісти
Очень просто - вообще не посещать и все. И вообще - размножение это явный признак что ты животное.
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03.06.2020 14:12 Відповісти
 
 