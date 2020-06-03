Як відвідувати дитсадки в умовах пандемії COVID-19 - рекомендації ЦГЗ

Центр громадського здоров'я дав рекомендації батькам щодо відвідування дитячих садків в умовах пандемії COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦГЗ в Facebook.

"Приводячи та забираючи дитину, батьки мають використовувати захисну маску та дотримуватись фізичного дистанціювання (не менше одного метра) з іншими людьми.

Не слід дозволяти дитині брати з собою в садочок іграшки з дому та забирати іграшки з садочка до дому", - йдеться в повідомленні.

У ЦГЗ зазначили, що в дитячих садочках мають дотримуються вимог постанови Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25 "Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".

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"Якщо вдома у дитини з’явились респіраторні симптоми (кашель, нежить, біль у горлі), навіть якщо вони ледь виражені, не слід вести малюка до садочка. Так ви наражатимете на небезпеку вихователів, інших дітей та їх родини. У випадку респіраторних симптомів у дитини обов’язково зверніться до сімейного лікаря або педіатра.

Використовуючи антисептики для рук, слід звертати увагу з якого віку, за інструкцією виробника, цим засобом може користуватися дитина.

Саме батьки мають бути прикладом для дитини щодо правил дотримання фізичного дистанціювання, гігієни рук, респіраторної гігієни та етикету кашлю.

Важливо навчати дитину цим правилам. Це можна робити в ігровій формі або використовуючи розроблені дидактичні матеріали", - йдеться в повідомленні відомства.

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