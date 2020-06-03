У Києві працюють 466 дитсадків, - Кличко

У столиці з 1 червня відновили роботу 466 дитячих садків.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні в Києві працюють 466 дитячих садків. Це ті заклади, які вжили всіх необхідних заходів для безпечної роботи. У 62-х садках сьогодні тривають планові ремонтні роботи", - розповів Кличко

Мер столиці подякував батькам, що не повели дітей у садочки, щоб не наражати їх на небезпеку.

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"Сьогодні в дитсадки Києва пішли майже 15 тисяч дітей. До карантину, в середньому, садочки щодня відвідували понад 55 тисяч дітей", - сказав Кличко.

Він зазначив, що зараз головне завдання дитсадків, які відновили роботу, - забезпечити дотримання всіх регламентів і правил. Зокрема, постійно проводити прибирання і дезінфекцію приміщень, мінімізувати контакти в установі.

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"Персонал садочків пройшов інструктаж, як діяти в разі спалаху респіраторного захворювання в дитячому садочку. Щодня і дітям на вході в садочок, і персоналу вимірюють температуру. Батькам у групи заходити заборонено", - зазначив мер.