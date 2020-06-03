В Киеве работают 466 детсадов, - Кличко

В столице с 1 июня возобновили работу 466 детских садов.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день в Киеве работают 466 детских садов. Это те учреждения, которые осуществили все необходимые меры для безопасной работы. В 62-х садах сегодня продолжаются плановые ремонтные работы", - рассказал Кличко

Мэр столицы поблагодарил родителей, которые не повели детей в сады, чтобы не подвергать их опасности.

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"Сегодня в детсады Киева пошли почти 15 тысяч детей. До карантина, в среднем, садики ежедневно посещали более 55 тысяч детей", - сказал Кличко.

Он отметил, что сейчас главная задача детсадов, которые возобновили работу - обеспечить соблюдение всех регламентов и правил. В частности, постоянно проводить уборку и дезинфекцию помещений, минимизировать контакты в учреждении.

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"Персонал садов прошел инструктаж, как действовать в случае вспышки респираторного заболевания в детском саду. Ежедневно и детям на входе в сад, и персоналу измеряют температуру. Родителям в группы заходить запрещено", - отметил мэр.