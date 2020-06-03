Программа кредитования для бизнеса "5-7-9" трансформирована в программу 0%, - Шмыгаль

Ставки по кредитной программе "5-7-9" фактически снизились для заемщиков до 0%. Программа позволяет рефинансировать старые кредиты для малого бизнеса.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, программа позволяет бизнесу рефинансировать свои действующие кредиты в девяти банках "под 0% с отсрочкой тела кредита на один год".

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"Не все об этом слышали. Программа "5-7-9" трансформирована в программу 0% под действующие кредиты для микро и малого бизнеса", - сказал он.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что Кабинет министров предлагает Верховной Раде поддержать программу "Новые деньги". Как отметил Шмыгаль, программа предполагает выдачу малому, среднему, миро- бизнесу получать кредиты под низкие проценты.