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Программа кредитования для бизнеса "5-7-9" трансформирована в программу 0%, - Шмыгаль

Программа кредитования для бизнеса

Ставки по кредитной программе "5-7-9" фактически снизились для заемщиков до 0%. Программа позволяет рефинансировать старые кредиты для малого бизнеса.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, программа позволяет бизнесу рефинансировать свои действующие кредиты в девяти банках "под 0% с отсрочкой тела кредита на один год".

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"Не все об этом слышали. Программа "5-7-9" трансформирована в программу 0% под действующие кредиты для микро и малого бизнеса", - сказал он.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что Кабинет министров предлагает Верховной Раде поддержать программу "Новые деньги". Как отметил Шмыгаль, программа предполагает выдачу малому, среднему, миро- бизнесу получать кредиты под низкие проценты.

Автор: 

бизнес (1620) ВР (29229) Кабмин (14025) кредит (2378) предприниматели (1234) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+17
Программа кредитования для малого бизнеса "5-7-9" трансформирована в программу 0%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9413
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03.06.2020 13:59
+11
когда предлагают деньги "совсем даром", то это что-то напоминает...
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03.06.2020 14:04
+7
за чей счет этот аттракцион по раздаче бюджетных денег?
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03.06.2020 14:24
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Программа кредитования для малого бизнеса "5-7-9" трансформирована в программу 0%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9413
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03.06.2020 13:59 Ответить
Що- Рошен побачив?)))
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03.06.2020 14:00 Ответить
программа "ноль кредитов" для бизнеса))
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03.06.2020 15:40 Ответить
Ущипните меня .
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03.06.2020 14:03 Ответить
когда предлагают деньги "совсем даром", то это что-то напоминает...
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03.06.2020 14:04 Ответить
А 7-9-11 слабо?
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03.06.2020 14:06 Ответить
Вы где то видели еврея с лопатой???))
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03.06.2020 14:06 Ответить
http://dsafg436yzsgvhs5.narod.ru/knega-utenie-ectoree-ckrudjh-magdak-geroee.html Скрудж МагДак
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03.06.2020 14:23 Ответить
"Диджитализация" уже была , теперь "Новые деньги" .
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03.06.2020 14:08 Ответить
0%? Я в горку на велосипеде за 0% не поеду
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03.06.2020 14:09 Ответить
А банки уже согласны или мы положим банковскую систему?
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03.06.2020 14:10 Ответить
Зеленомика. Берешь кредит под 0% ложишь в банк, потом забираешь кредит а на процетньі покупаешь обанкроченое невиданой щедростью "Центренерго"
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03.06.2020 14:10 Ответить
Слыхал про нецелевое использование? Наверное нет...
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03.06.2020 14:36 Ответить
Про нецелевое использование денег? Это когда беня сам себе кредиты из Привата выдавал?
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03.06.2020 15:12 Ответить
Беня тут каким боком?
Раз такой умный - бери кредиты и клади на депозит. Только потом не ной, когда вжарят так, что шуба завернётся.
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03.06.2020 15:15 Ответить
"Не все об этом слышали, слышали, Летучая Мышь указывает Буратино выход из чулана и приводит к лисе Алисе и коту Базилио, с которыми он приходит на Поле Чудес - городскую свалку. Буратино зарывает на нём пять золотых, и ждёт, пока вырастет денежное дерево. Лиса Алиса сообщает полицейским о сидящем на пустыре Буратино, и они бросают его в пруд, где он встречается с черепахой Тортилой. Та отдаёт ему Золотой Ключик.
Алексей Толстой еще почти 100 лет назад об этом написал.
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03.06.2020 14:12 Ответить
Кому будут кредиты в 0% Ахметову??? В ущерб банковской системе? Ограбим людей положим банки, заберём подматрасные более 5000 грн с которых уплачены налоги но которые тупо сберегались и справки никто не хранил, Ограбим страну и людей. Узаконим незаконное сверх зп итд???
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03.06.2020 14:12 Ответить
Программа 5-7-9 трансформована в программу "наголосували - ЖеріТе"
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03.06.2020 14:13 Ответить
правильнее сказать Программа "5-7-9" трансформирована в программу 0.
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03.06.2020 14:14 Ответить
за чей счет этот аттракцион по раздаче бюджетных денег?
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03.06.2020 14:24 Ответить
А потім в -20%!40 % ВВП, 100500 тис робочих місць! Зелебот жери, я тобі ще обіцянок намалюю.
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03.06.2020 14:31 Ответить
Готов принять пару миллиардов грн...
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03.06.2020 14:32 Ответить
Аля молодежный кредит
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03.06.2020 14:32 Ответить
Кредиты малому бизнесу, если не ошибаюсь, имеют верхнюю планку 50000$. Если рассматривать кредит, как увеличение оборотных средств, то да. Если на открытие бизнеса, то 80% составят невозвраты. В любом случае - тушим пожар бензином. Инфляция к концу года будет процентов 15%. Заливка в экономику денег рефинанса, приведет еще и к девальвации. Бедные банки.
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03.06.2020 16:59 Ответить
Расскажите ктонить этим зеленым юным специалистам, что в современные деньги напечатать не проблема, а вот обеспечить их покупательной способностью вот в чем самый цимес) основы экономики епта. Не не слышали. Короче грядет инфляция . Банкоматы уже тысячи как семки выплевывают, а двухсотки как мелочь. Сотки и полтинники я уже почти не наблюдаю в обороте. В таких условиях можно под 0 процентов давать, один хрен они ничего не стоят.
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03.06.2020 17:13 Ответить
За чей счет банкет, буратины? Если кому то что то дать то нужно у кого то что то забрать. Каким лохом нужно быть чтобы поверить что банк даст беспроцентный кредит и будет работать себе в убыток потому что сам берет кредит под проценты у других банков + еще обслуживание кредита. У меня знакомый тоже Буратино, уже поверил Пете и взял *теплый кредит* на окна. А потом когда я ему показал за сколько я купил такие же окна без всяких кредитов и гемороев, он прослезился
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03.06.2020 19:30 Ответить
Тупой развод.
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03.06.2020 19:58 Ответить
Ахметов я так понимаю , попадает под микро бизнес
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03.06.2020 21:08 Ответить
https://censor.net/user/463357 Бедные не банки , а Зебилы останутся без штанов , уйдет все , что было нажито с 90-х Особенно учителя им перестанут платить 4000$ И медики им вообще перестанут платить Медицина же бесплатна
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03.06.2020 21:13 Ответить
https://censor.net/user/195243 Так ,ну это вы зря , приезжайте в Израиль увидите
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03.06.2020 21:17 Ответить
Програму кредитування для малого бізнесу "5-7-9" трансформовано в програму 0%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2482
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03.06.2020 21:38 Ответить
 
 