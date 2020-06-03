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Новости Коронавирус и карантин
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Южная Корея передала Украине 20 тыс. тестов на COVID-19

Южная Корея передала Украине 20 тыс. тестов на COVID-19

В среду в Украину была доставлена гуманитарная помощь от Республики Корея в виде 20 тыс наборов для тестирования на COVID-19 с целью преодоления коронавирусной инфекции.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона настроена на дальнейшее всестороннее укрепление дружеских отношений с Республикой Корея и будет прилагать все усилия для взаимовыгодного развития перспективных направлений двустороннего сотрудничества", - цитирует слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы пресс-служба ведомства.

Как отмечается, этот дружеский жест со стороны правительства Кореи стал практическим воплощением договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в апреле этого года.

Кулеба выразил искреннюю благодарность корейской стороне за своевременную помощь и последовательную поддержку усилий Украины в борьбе с распространением коронавирусной болезни.

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Нудны тесты по проверке на степень мацкальности и совковости
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03.06.2020 14:09 Ответить
Є такий тестер. Завітайте в Краївку у Львові
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03.06.2020 14:12 Ответить
Це перемога?
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03.06.2020 14:11 Ответить
скоро в Епицентре)
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03.06.2020 14:12 Ответить
Невиданная щедрость!
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03.06.2020 14:14 Ответить
Бубачка робив селфі як він зустрічає самальот?
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03.06.2020 14:16 Ответить
Це Порох домовився, стопудово
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03.06.2020 14:44 Ответить
ого, не знал даже шо кого-то поменяли на кулебку
раньше знал министров главных
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03.06.2020 14:44 Ответить
що б продавати у клініках по 500 гр як ось..... https://mrpl.city/news/view/mariupoltsy-smogut-projti-test-na-koronavirus-v-chastnoj-laboratorii-nazvana-tsena-issledovaniya пройти тест на коронавирус в частной лаборатории: названа цена исследования
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03.06.2020 15:36 Ответить
 
 