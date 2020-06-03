Южная Корея передала Украине 20 тыс. тестов на COVID-19

В среду в Украину была доставлена гуманитарная помощь от Республики Корея в виде 20 тыс наборов для тестирования на COVID-19 с целью преодоления коронавирусной инфекции.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона настроена на дальнейшее всестороннее укрепление дружеских отношений с Республикой Корея и будет прилагать все усилия для взаимовыгодного развития перспективных направлений двустороннего сотрудничества", - цитирует слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы пресс-служба ведомства.

Как отмечается, этот дружеский жест со стороны правительства Кореи стал практическим воплощением договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в апреле этого года.

Кулеба выразил искреннюю благодарность корейской стороне за своевременную помощь и последовательную поддержку усилий Украины в борьбе с распространением коронавирусной болезни.

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