УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13926 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
969 9

Південна Корея передала Україні 20 тис. тестів на COVID-19

Південна Корея передала Україні 20 тис. тестів на COVID-19

У середу в Україну доставлено ​​гуманітарну допомогу від Республіки Корея у вигляді 20 тис. наборів для тестування на COVID-19 з метою подолання коронавірусної інфекції.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

"Українська сторона налаштована на подальше всебічне зміцнення дружніх відносин з Республікою Корея та докладатиме усіх зусиль задля взаємовигідного розвитку перспективних напрямів двостороннього співробітництва", - цитує слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби пресслужба відомства.

Як зазначається, цей дружній жест з боку уряду Кореї став практичним втіленням домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та президента Республіки Корея Мун Чже Іна у квітні цього року.

Кулеба висловив щиру подяку корейській стороні за своєчасну допомогу і послідовну підтримку зусиль України в боротьбі з поширенням коронавірусної хвороби.

Також читайте: Південна Корея виділила Києву $700 тис. на боротьбу з коронавірусом, - МЗС

Автор: 

карантин (18172) МЗС (4110) Південна Корея (451) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нудны тесты по проверке на степень мацкальности и совковости
показати весь коментар
03.06.2020 14:09 Відповісти
Є такий тестер. Завітайте в Краївку у Львові
показати весь коментар
03.06.2020 14:12 Відповісти
Це перемога?
показати весь коментар
03.06.2020 14:11 Відповісти
скоро в Епицентре)
показати весь коментар
03.06.2020 14:12 Відповісти
Невиданная щедрость!
показати весь коментар
03.06.2020 14:14 Відповісти
Бубачка робив селфі як він зустрічає самальот?
показати весь коментар
03.06.2020 14:16 Відповісти
Це Порох домовився, стопудово
показати весь коментар
03.06.2020 14:44 Відповісти
ого, не знал даже шо кого-то поменяли на кулебку
раньше знал министров главных
показати весь коментар
03.06.2020 14:44 Відповісти
що б продавати у клініках по 500 гр як ось..... https://mrpl.city/news/view/mariupoltsy-smogut-projti-test-na-koronavirus-v-chastnoj-laboratorii-nazvana-tsena-issledovaniya пройти тест на коронавирус в частной лаборатории: названа цена исследования
показати весь коментар
03.06.2020 15:36 Відповісти
 
 