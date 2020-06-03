Південна Корея передала Україні 20 тис. тестів на COVID-19

У середу в Україну доставлено ​​гуманітарну допомогу від Республіки Корея у вигляді 20 тис. наборів для тестування на COVID-19 з метою подолання коронавірусної інфекції.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

"Українська сторона налаштована на подальше всебічне зміцнення дружніх відносин з Республікою Корея та докладатиме усіх зусиль задля взаємовигідного розвитку перспективних напрямів двостороннього співробітництва", - цитує слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби пресслужба відомства.

Як зазначається, цей дружній жест з боку уряду Кореї став практичним втіленням домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та президента Республіки Корея Мун Чже Іна у квітні цього року.

Кулеба висловив щиру подяку корейській стороні за своєчасну допомогу і послідовну підтримку зусиль України в боротьбі з поширенням коронавірусної хвороби.

Також читайте: Південна Корея виділила Києву $700 тис. на боротьбу з коронавірусом, - МЗС