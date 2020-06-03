Румыния разрешила въезд в страну при условии самоизоляции, - Госпогранслужба

Румыния разрешила въезд гражданам ряда стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

По информации румынской стороны, на территорию страны могут попасть:

- граждане Румынии и члены семей граждан Румынии;

- члены семей граждан других государств-членов Европейского Союза, стран Европейского экономического пространства или Швейцарской конфедерации, с постоянным местом жительства в Румынии;

- лица, имеющие долгосрочную визу, разрешение на пребывание или документ-эквивалент разрешения на пребывание выданный компетентными органами, или другой документ выданный компетентными органами других государств в соответствии с законодательством Европейского Союза;

- лица, путешествующие с целью работы и, которые могут подтвердить это специальной визой, разрешением на пребывание или другим эквивалентным документом, соответственно медицинские работники, ученые в области медицины, медицинские работники по уходу за лицами преклонного возраста, также перевозчики и другие категории работников, привлекаемых к перевозки товаров, которые обеспечивают такие необходимые перевозки;

- дипломатические работники и работники консульских учреждений, персонал международных организаций, военнослужащие или лица, которые могут предоставить гуманитарную помощь;

- лица, путешествующие транзитом, и лица, нуждающиеся в консульской защите ;

- пассажиры, путешествующие в соответствии со специальным приказом или мандатом;

- лица, нуждающиеся в международной защите, или по другим гуманитарным причинам.

Также для всех лиц, въезжающих в Румынию, применяются карантинные мероприятия / изоляция по адресу (жилой дом, гостиница), которая задекларирована лицом, вместе с совместно проживающими членами семьи, в зависимости от ситуации. За исключением, лиц, которые не имеют возможности находиться на изоляции за собственные средства в отеле, либо не имеют жилья, либо не хотят подвергать опасности членов семьи, могут находиться на ведомственной изоляции, в специально обустроенных домах, которыми обеспечивает руководство местных администраций.

К лицам, нарушающим условия самоизоляции в собственном жилье/гостинице, применяется принудительная ведомственная изоляция, сроком на 14 суток, за свой счет.

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Не применяются карантинные меры, а именно изоляция дома, в гостинице, к категории лиц, которые не имеют видимых симптомов COVID-19 с полным выполнением действующих законодательных положений по использованию средств индивидуальной защиты против COVID-19:

а) водители грузовых транспортных средств, с максимальной способностью более 2,4 т;

б) водители транспортных средств, предназначенных для пассажирских перевозок, которые имеют более 9 мест для сидения, включая место водителя;

в) водители транспортных средств, предусмотренных в пунктах а) и б), которые следуют с профессиональной целью, из страны, резидентом которой он является, другой страны-члена Европейского Союза, или наоборот, из государства-члена Европейского Союза в страну, резидентом которой он является, в независимости, если перемещение осуществляется личным транспортом, или за свой счет;

г) члены Европарламента, парламентарии и персонал службы национальной обороны, общественного порядка и национальной безопасности;

г) пилоты воздушных судов и соответствующий персонал

д) механики поезда и работники железной дороги;

е) персонал румынской навигационной службы, морского и речного судоходства, который репатриируют любым транспортным средством, который предоставляет компетентным органам "сертификат работника сектора международных перевозок", вроде сертификата опубликовано в Официальном журнале Европейского Союза, серии С, № 96 от 24 марта 2020 года;

е) персонал навигационной службы, морского и речного судоходства, который осуществляет смену экипажа на борту судов, находящихся в румынских портах, в независимости от занимаемого павильона, если на въезд в страну, а также при осуществлении посадки / высадки на борту судна, предоставляет компетентным органам "сертификат работника сектора международных перевозок", вроде сертификата опубликовано в Официальном журнале Европейского Союза, серии С, № 96 от 24 марта 2020 года;

ж) персонал навигационной службы, который осуществляет высадку с борта судна внутреннего судоходства, на румынском павильоне, в порту Румынии, при условии обеспечения работодателем сертификата работника сектора международных перевозок и средствами индивидуальной защиты против COVID-19 на время перемещения от места нахождения судна к месту отдыха, где персонал будет на постоянной связи на период между путешествиями;

с) трансграничные работники, которые въезжают в Румынию из Венгрии, Болгарии, Сербии, Украины, или Республики Молдова;

а) работники экономических операторов Румынии, осуществляющих работы за пределами территории Румынии, согласно действующим контрактам, при возвращении в Румынию, если могут предоставить рапорты, согласно контрактам, с бенефициаром, за пределами национальной территории;

и) представители иностранных компаний, которые имеют филиалы / представительства, или агентства на национальной территории, если при возвращении в Румынию, имеют при себе рапорты, согласно контрактам, с экономическими показателями на национальной территории;

и) лица, въезжающие в Румынию, с целью предоставления услуг по использованию, установке, запуску, обслуживанию медицинского оснащения и медицинской техники, а также оснащений научной и экономической отраслей, оснащений в сфере обороны, общественного порядка и национальной безопасности, если имеют возможность предъявить рапорты, согласно контрактам, с бенефициаром / бенефициарами на территории Румынии, а также инспекторы международных организаций;

й) члены дипломатических миссий, консульских учреждений и других дипломатических представительств, аккредитованных в Бухаресте, которые имеют дипломатические паспорта, подчиненный персонал дипломатических представителей, а также члены Дипломатического и консульского корпуса Румынии и владельцы дипломатических и служебных паспортов, и члены их семей;

к) работники Службы национальной обороны, общественного порядка и национальной безопасности, которые возвращаются в Румынию после выполнения задач за пределами национальной территории;

л) учащиеся / студенты, граждане Румынии, или граждане сопредельных с Румынией государств, с местом постоянного или временного проживания за пределами Румынии, которые обучаются в учебных заведениях Румынии, и должны сдать конечные годовые экзамены в гимназиях / лицеях / высших учебных заведениях.