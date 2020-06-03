Румунія дозволила в'їзд до країни за умови самоізоляції, - Держприкордонслужба

Румунія дозволила в'їзд громадянам низки країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

За інформацією румунської сторони, на територію країни можуть потрапити:

- громадяни Румунії та члени сімей громадян Румунії;

- члени сімей громадян інших держав-членів Європейського Союзу, держав Європейського економічного простору, або Швейцарської конфедерації, з постійним місцем проживання в Румунії;

- особи, які мають довгострокову візу, дозвіл на перебування або документ-еквівалент дозволу на перебування виданий компетентними органами, або інший документ виданий компетентними органами інших держав, відповідно до законодавства Європейського Союзу;

- особи, які подорожують з метою роботи та можуть підтвердити це спеціальною візою, дозволом на перебування або іншим еквівалентним документом, відповідно медичні працівники, науковці в галузі медицини, медичні працівники з догляду за особами похилого віку, також перевізники та інші категорії працівників, які залучаються до перевезення товарів, які забезпечують такі необхідні перевезення;

- дипломатичні працівники та працівники консульських установ, персонал міжнародних організацій, військовослужбовці, або особи, які можуть надати гуманітарну допомогу;

- особи, які подорожують транзитом, та особи, які потребують консульського захисту;

- пасажири, які подорожують відповідно до спеціального наказу або мандату;

- особи, які потребують міжнародного захисту, або з інших гуманітарних причин.

Також для всіх осіб, які в'їжджають в Румунію, застосовуються карантинні заходи/ізоляція за адресою (житловий будинок, готель), яка задекларована особою, разом зі спільно проживаючими членами родини, в залежності від ситуації. За винятком, особи, які не мають можливості перебувати на ізоляції за власні кошти в готелі, або не мають житла, або не хочуть наражати на небезпеку членів сім'ї, можуть перебувати на відомчій ізоляції, у спеціально облаштованих будинках, якими забезпечує керівництво місцевих адміністрацій.

До осіб, які порушують умови самоізоляції у власному житлі/готелі, застосовується примусова відомча ізоляція, строком на 14 діб, за власний рахунок.

Також читайте: Кабмін із 5 червня пом'якшує карантинні заходи: дозволено роботу закладів громадського харчування, а людям від 60 років можна не дотримуватися самоізоляції

Не застосовуються карантинні заходи, а саме ізоляція вдома, в готелі, до категорії осіб, які не мають видимих симптомів COVID-19, з повним виконанням чинних законодавчих положень щодо використання засобів індивідуального захисту проти COVID-19:

а) водії вантажних транспортних засобів, з максимальною спроможністю понад 2,4 т;

б) водії транспортних засобів, призначених для пасажирських перевезень, які мають понад 9 місць для сидіння, включаючи місце водія;

в) водії транспортних засобів, передбачені у пунктах а) та б), які слідують з професійною метою, з країни, резидентом якої він є, до іншої держави-члена Європейського Союзу, або навпаки, з держави-члена Європейського Союзу до країни, резидентом якої він є, в незалежності, якщо переміщення здійснюється особистим транспортом, або за власний рахунок;

г) члени Європарламенту, парламентарі та персонал служби національної оборони, громадського порядку та національної безпеки;

ґ) пілоти повітряних суден та відповідний персонал;

д) механіки потягу та працівники залізниці;

е) персонал румунської навігаційної служби, морського та річкового судноплавства, якого репатріюють будь-яким транспортним засобом, який надає компетентним органам "сертифікат працівника сектору міжнародних перевезень", зразок сертифікату опубліковано в Офіційному журналі Європейського Союзу, серії С, № 96 від 24 березня 2020 року;

є) персонал навігаційної служби, морського та річкового судноплавства, який здійснює зміну екіпажу на борті суден, які знаходяться у румунських портах, в незалежності від займаного павільйону, якщо, на в'їзд в країну, а також під час здійснення посадки/висадки на борті судна, надає компетентним органам "сертифікат працівника сектору міжнародних перевезень", зразок сертифікату опубліковано в Офіційному журналі Європейського Союзу, серії С, № 96 від 24 березня 2020 року;

ж) персонал навігаційної служби, який здійснює висадку з борта судна внутрішнього судноплавства, на румунському павільйоні, в порті Румунії, за умови забезпечення роботодавцем сертифікату працівника сектору міжнародних перевезень та засобами індивідуального захисту проти COVID-19, на час переміщення від місця знаходження судна до місця відпочинку, де персонал буде на постійному зв'язку на період між подорожами;

з) транскордонні працівники, які в'їжджають в Румунію з Угорщини, Болгарії, Сербії, України, або Республіки Молдова;

и) працівники економічних операторів Румунії, які здійснюють роботи за межами території Румунії, відповідно до діючих контрактів, під час повернення у Румунію, якщо мають змогу надати рапорти, відповідно до контрактів, с бенефіціаром, за межами національної території;

і) представники іноземних компаній, які мають філіали/представництва, або агенції на національній території, якщо при поверненні в Румунію, мають при собі рапорти, відповідно до контрактів, з економічними показниками на національній території;

ї) особи, які в'їжджають в Румунію, з метою надання послуг щодо використання, установки, запуску, обслуговування медичного оснащення та медичної техніки, а також оснащень наукової та економічної галузей, оснащень в сфері оборони, громадського порядку та національної безпеки, якщо мають можливість пред'явити рапорти, відповідно до контрактів, з бенефіціаром/бенефіціарами на території Румунії, а також інспектори міжнародних організацій;

й) члени дипломатичних місій, консульських установ та інших дипломатичних представництв, акредитованих в Бухаресті, які мають дипломатичні паспорти, підлеглий персонал дипломатичних представників, а також члени Дипломатичного та консульського корпусу Румунії та власники дипломатичних та службових паспортів, та члени їх сімей;

к) працівники Служби національної оборони, громадського порядку та національної безпеки, які повертаються у Румунію, після виконання завдань за межами національної території;

л) учні/студенти, громадяни Румунії, або громадяни суміжних з Румунією держав, з місцем постійного або тимчасового проживання за межами Румунії, які навчаються в навчальних закладах Румунії, і мають здати кінцеві річні іспити в гімназіях/ліцеях/вищих навчальних закладах.