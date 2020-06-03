Кабмин назначил Безкаравайного замминистра по делам ветеранов

Кабинет Министров Украины назначил Игоря Безкаравайного заместителем министра по делам ветеранов.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений. Назначил Безкаравайного Игоря Владимировича - заместителем министра по делам ветеранов Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее Безкаравайный работал государственным экспертом экспертной группы по вопросам стратегического планирования директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства здравоохранения Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новым главой Госэкоинспекции Кабмин назначил Малеваного