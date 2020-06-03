Кабмин назначил Безкаравайного замминистра по делам ветеранов
Кабинет Министров Украины назначил Игоря Безкаравайного заместителем министра по делам ветеранов.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан, информирует Цензор.НЕТ.
"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений. Назначил Безкаравайного Игоря Владимировича - заместителем министра по делам ветеранов Украины", - говорится в сообщении.
Отметим, ранее Безкаравайный работал государственным экспертом экспертной группы по вопросам стратегического планирования директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства здравоохранения Украины.
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20:00, 11 января 2019
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Наша работа - долгосрочная и менеджерская. Менеджеры должны руководить, а врачи - лечить. Если поставить менеджера резать человека - будет то же самое, как если врач управляет своей больницей,
- добавляет Игорь Безкаравайный, государственный эксперт по вопросам стратегического планирования Директората стратегического планирования и европейской интеграции МЗ (в прошлом - военнослужащий ВСУ по контракту, а до этого работал в коммерческом секторе в Донецке).
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https://24tv.ua/health/ru/medreforma_iznutri_kak_molodye_gossluzhashhie_v_minzdrave_menjajut_sistemu_n1094780
И кому не хватало "новых лиц" в Минздраве или дело вовсе не в новых лицах?