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Кабмин назначил Безкаравайного замминистра по делам ветеранов

Кабмин назначил Безкаравайного замминистра по делам ветеранов

Кабинет Министров Украины назначил Игоря Безкаравайного заместителем министра по делам ветеранов.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений. Назначил Безкаравайного Игоря Владимировича - заместителем министра по делам ветеранов Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее Безкаравайный работал государственным экспертом экспертной группы по вопросам стратегического планирования директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства здравоохранения Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новым главой Госэкоинспекции Кабмин назначил Малеваного

Автор: 

назначение (2168) Министерство по делам ветеранов (232) Мокан Василий (44)


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Каравай каравай кого хочешь назначай.
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03.06.2020 14:42 Ответить
Хто більше занесе, той і каравай.
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03.06.2020 14:47 Ответить
Медреформа изнутри: как молодые госслужащие в Минздраве меняют систему
20:00, 11 января 2019
...
Наша работа - долгосрочная и менеджерская. Менеджеры должны руководить, а врачи - лечить. Если поставить менеджера резать человека - будет то же самое, как если врач управляет своей больницей,
- добавляет Игорь Безкаравайный, государственный эксперт по вопросам стратегического планирования Директората стратегического планирования и европейской интеграции МЗ (в прошлом - военнослужащий ВСУ по контракту, а до этого работал в коммерческом секторе в Донецке).
...

Кабмін призначив Безкаравайного заступником міністра у справах ветеранів - Цензор.НЕТ 2839

https://24tv.ua/health/ru/medreforma_iznutri_kak_molodye_gossluzhashhie_v_minzdrave_menjajut_sistemu_n1094780

И кому не хватало "новых лиц" в Минздраве или дело вовсе не в новых лицах?
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03.06.2020 14:51 Ответить
Людина з таким прізвищем нормальною бути не може...
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03.06.2020 14:54 Ответить
 
 