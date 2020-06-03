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Кабмін призначив Безкаравайного заступником міністра у справах ветеранів

Кабмін призначив Безкаравайного заступником міністра у справах ветеранів

Кабінет Міністрів України призначив Ігоря Безкаравайного заступником міністра у справах ветеранів.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень. Призначив Безкаравайного Ігоря Володимировича - заступником міністра у справах ветеранів України", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше Безкаравайний працював державним експертом експертної групи з питань стратегічного планування директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я України.

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Автор: 

призначення (2275) Міністерство у справах ветеранів (304) Мокан Василь (55)


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Каравай каравай кого хочешь назначай.
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03.06.2020 14:42 Відповісти
Хто більше занесе, той і каравай.
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03.06.2020 14:47 Відповісти
Медреформа изнутри: как молодые госслужащие в Минздраве меняют систему
20:00, 11 января 2019
...
Наша работа - долгосрочная и менеджерская. Менеджеры должны руководить, а врачи - лечить. Если поставить менеджера резать человека - будет то же самое, как если врач управляет своей больницей,
- добавляет Игорь Безкаравайный, государственный эксперт по вопросам стратегического планирования Директората стратегического планирования и европейской интеграции МЗ (в прошлом - военнослужащий ВСУ по контракту, а до этого работал в коммерческом секторе в Донецке).
...

Кабмін призначив Безкаравайного заступником міністра у справах ветеранів - Цензор.НЕТ 2839

https://24tv.ua/health/ru/medreforma_iznutri_kak_molodye_gossluzhashhie_v_minzdrave_menjajut_sistemu_n1094780

И кому не хватало "новых лиц" в Минздраве или дело вовсе не в новых лицах?
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03.06.2020 14:51 Відповісти
Людина з таким прізвищем нормальною бути не може...
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03.06.2020 14:54 Відповісти
 
 