Кабмін призначив Безкаравайного заступником міністра у справах ветеранів
Кабінет Міністрів України призначив Ігоря Безкаравайного заступником міністра у справах ветеранів.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан, інформує Цензор.НЕТ.
"Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень. Призначив Безкаравайного Ігоря Володимировича - заступником міністра у справах ветеранів України", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, раніше Безкаравайний працював державним експертом експертної групи з питань стратегічного планування директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я України.
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20:00, 11 января 2019
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Наша работа - долгосрочная и менеджерская. Менеджеры должны руководить, а врачи - лечить. Если поставить менеджера резать человека - будет то же самое, как если врач управляет своей больницей,
- добавляет Игорь Безкаравайный, государственный эксперт по вопросам стратегического планирования Директората стратегического планирования и европейской интеграции МЗ (в прошлом - военнослужащий ВСУ по контракту, а до этого работал в коммерческом секторе в Донецке).
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https://24tv.ua/health/ru/medreforma_iznutri_kak_molodye_gossluzhashhie_v_minzdrave_menjajut_sistemu_n1094780
И кому не хватало "новых лиц" в Минздраве или дело вовсе не в новых лицах?