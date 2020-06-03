Кабмін призначив Безкаравайного заступником міністра у справах ветеранів

Кабінет Міністрів України призначив Ігоря Безкаравайного заступником міністра у справах ветеранів.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень. Призначив Безкаравайного Ігоря Володимировича - заступником міністра у справах ветеранів України", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше Безкаравайний працював державним експертом експертної групи з питань стратегічного планування директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я України.

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