Кабмин назначил главврача "Охматдета" Садовьяк замминистра здравоохранения

Кабинет Министров Украины назначил главврача "Охматдета" Ирину Садовьяк заместителем министра здравоохранения.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабмин назначил Садовьяк Ирину Дмитриевну первым заместителем Министра здравоохранения", - говорится в сообщении.

Садовьяк с 2017 года является главврачом "Охматдета".

До 2017 года она 14 лет проработала главврачом Коломыйской районной больницы.

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