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Кабмин назначил главврача "Охматдета" Садовьяк замминистра здравоохранения

Кабмин назначил главврача

Кабинет Министров Украины назначил главврача "Охматдета" Ирину Садовьяк заместителем министра здравоохранения.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабмин назначил Садовьяк Ирину Дмитриевну первым заместителем Министра здравоохранения", - говорится в сообщении.

Садовьяк с 2017 года является главврачом "Охматдета". 

До 2017 года она 14 лет проработала главврачом Коломыйской районной больницы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав передал "Охматдету" трехмесячный запас ПЦР-тестов, - Степанов

Автор: 

Кабмин (14025) Минздрав (4899) назначение (2168) ОХМАТДЕТ (243) Гончаренко (535)


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03.06.2020 15:20 Ответить
Кабмін призначив головну лікарку "Охматдиту" Садов'як заступницею міністра охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 945
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03.06.2020 16:28 Ответить
Раз назначили значит своей коллеге и подчиненной детскому хирургу Кузьменко не помогла. А скорей наоборот помогает следствию по делу Шеремета посадить свою коллегу иначе бы не назначили.
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03.06.2020 16:55 Ответить
Ради справедливости, Кузьменко работала в Центре детской кардиологии Емца, он никак не относится к Охматдету, разве что территориально, это два абсолютно независимых друг от друга учреждения. Так что помогать должен был директор - Емец или главврач - Жовнир, а никак не Садовяк.
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03.06.2020 17:34 Ответить
 
 