Кабмин назначил главврача "Охматдета" Садовьяк замминистра здравоохранения
Кабинет Министров Украины назначил главврача "Охматдета" Ирину Садовьяк заместителем министра здравоохранения.
Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Кабмин назначил Садовьяк Ирину Дмитриевну первым заместителем Министра здравоохранения", - говорится в сообщении.
Садовьяк с 2017 года является главврачом "Охматдета".
До 2017 года она 14 лет проработала главврачом Коломыйской районной больницы.
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Павел Яременко
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макаренко юра
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