Показатель летальности COVID-19 в Украине вырос до 3%, - ЦОЗ

По состоянию на 3 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тыс. населения.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 3 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тыс. населения. Показатель летальности - 3%. Для сравнения, показатель летальности по состоянию на 30 апреля составил 2,5%. Прирост подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущими составил + 3,5%", - говорится в сообщении.

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