РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13576 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 471 27

Показатель летальности COVID-19 в Украине вырос до 3%, - ЦОЗ

Показатель летальности COVID-19 в Украине вырос до 3%, - ЦОЗ

По состоянию на 3 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тыс. населения.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 3 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тыс. населения. Показатель летальности - 3%. Для сравнения, показатель летальности по состоянию на 30 апреля составил 2,5%. Прирост подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущими составил + 3,5%", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пенсионерка, у которой ПЦР-тест дважды был отрицательным, умерла от COVID-19 в Одессе

Показатель летальности COVID-19 в Украине вырос до 3%, - ЦОЗ 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) смерть (9214) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Я полазив по кацапським медфорумах- там лікарям прямо заборонили ставити померлим ковід.
До параду готуються.
показать весь комментарий
03.06.2020 15:43
+2
Там ще було написано й таке:
Станом на 30 квітня в Україні було зафіксовано 10 тисяч 406 хворих на коронавірус і 261 померла людина. Станом на 3 червня - 24 тисячі 823 хворих і 735 смертей.

В цьому центрі теж ніхто в школі не вчився?
Розтолковую для тумаків.
Показник захворюваності на COVID-19 склає на сьогодні 56,7 на 100000
Показник летальності - 6,2 % (Береться від числа тих, хто помер плюс вилікувся, а не від числа виявлених).
Ну і кілкість зворих на сьогодні - 13,648 (бо хтось уже або помер, або вилікувався).

Найміть їм репетитора.
показать весь комментарий
03.06.2020 15:23
+2
И шо? Самозанятые вешаются, бюджетникам зарплаты порезали, шо пипец. Безработица зашкаливает. А маски не выдают. В Харьковском метро куча ****нов без масок. В маршрутках - селедки в бочке. В Мариуполе без масок. Маршрутки - аналогично, иваси в плотной упаковке. Народ вас на бую вертел.
показать весь комментарий
03.06.2020 15:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там ще було написано й таке:
Станом на 30 квітня в Україні було зафіксовано 10 тисяч 406 хворих на коронавірус і 261 померла людина. Станом на 3 червня - 24 тисячі 823 хворих і 735 смертей.

В цьому центрі теж ніхто в школі не вчився?
Розтолковую для тумаків.
Показник захворюваності на COVID-19 склає на сьогодні 56,7 на 100000
Показник летальності - 6,2 % (Береться від числа тих, хто помер плюс вилікувся, а не від числа виявлених).
Ну і кілкість зворих на сьогодні - 13,648 (бо хтось уже або помер, або вилікувався).

Найміть їм репетитора.
показать весь комментарий
03.06.2020 15:23 Ответить
я так само кажу - чого брати тих хто хворий, якщо треба виписаних - проти померлих
хворих може бути мільйон, а з них загине напр 100к., а вилікується типу 900к.
показать весь комментарий
03.06.2020 15:30 Ответить
Похоже это ты в школе не учился. Читай утреннюю сводку с суммарными данными по Украине : "По состоянию на утро 3 июня в Украине 24 823 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 735 летальных". То есть 739:24823=0,0296. Примерно 3% )
показать весь комментарий
03.06.2020 17:14 Ответить
Месяца полтора назад этот процент был равен 2. И потихоньку рос, но это понятно - количество подтвержденных случаев постепенно уменьшается, а количество умерших немного увеличивалось (за счет ранее заболевших).
показать весь комментарий
03.06.2020 17:30 Ответить
Суки, підводять базу під нову "хвилю" дурантіну.
показать весь комментарий
03.06.2020 19:27 Ответить
И шо? Самозанятые вешаются, бюджетникам зарплаты порезали, шо пипец. Безработица зашкаливает. А маски не выдают. В Харьковском метро куча ****нов без масок. В маршрутках - селедки в бочке. В Мариуполе без масок. Маршрутки - аналогично, иваси в плотной упаковке. Народ вас на бую вертел.
показать весь комментарий
03.06.2020 15:25 Ответить
І шо, мертві лежать прямо на вулицях чи захворюваність більше?
показать весь комментарий
03.06.2020 15:31 Ответить
Та тьху на вас. Згадали голодомор. Ні, проте самодисципліна повинна бути! Якого х*ра я в масці, а біля мене 3 двбо*ба без них.
показать весь комментарий
03.06.2020 15:41 Ответить
Таке життя: хто багатший, той мусить відгороджуватися від довбо*бів високими парканами та масками...
показать весь комментарий
03.06.2020 15:55 Ответить
Вот эти двое и должны у тебя спросить. Почему ты ещё в маске, когда большинство без них.
показать весь комментарий
03.06.2020 16:04 Ответить
Хлопче, у тебе дупа мізки не замістила часом? Прочитай свій "твір".
показать весь комментарий
03.06.2020 16:11 Ответить
ВОЗ рекомендует носить маски на улице или нет? А может ВОЗ уже отказался от рекомендаций?
показать весь комментарий
03.06.2020 17:06 Ответить
Раду нашу подивіться, хто кого ще вертів на тім бую.
показать весь комментарий
03.06.2020 16:42 Ответить
І слава Богу. Ці мерзотники дограються зі своїм дурантіном.
показать весь комментарий
03.06.2020 19:28 Ответить
Ну, як і всюди в світі.
показать весь комментарий
03.06.2020 15:28 Ответить
подивись на "статистику" по Рашці.
медицина там краща ніж в Ізраїлі, виходить

Путін повний дебіл
показать весь комментарий
03.06.2020 15:31 Ответить
"Неважно как голосуют. Важно как считают"
показать весь комментарий
03.06.2020 15:42 Ответить
Я полазив по кацапським медфорумах- там лікарям прямо заборонили ставити померлим ковід.
До параду готуються.
показать весь комментарий
03.06.2020 15:43 Ответить
у нас тоже самое!
показать весь комментарий
03.06.2020 16:12 Ответить
телефон. прошу прощения за безграмотность.
показать весь комментарий
03.06.2020 16:13 Ответить
Дочекайтеся вже другої хвилі, побережіть сили, там і нові симптоми, і нові правила - все буде.
показать весь комментарий
03.06.2020 16:35 Ответить
Ні, у нас набагато менший відсоток.
показать весь комментарий
03.06.2020 17:55 Ответить
Смішно і грішно. В США, ФРАНЦІЇ, Італії, Бельгії відсоток летальності від 17 і найнижчий 11%. І ніхто караул не кричить.
показать весь комментарий
03.06.2020 17:53 Ответить
смертність у час пандемії різна у різних країнах... тому вираховуються ВОЗ після того,як панлемія вже пішлв на спад..

3 відсотки -цілком реальна цифра..
https://bnonews.com/index.php/2020/04/the-latest-coronavirus-cases/
показать весь комментарий
03.06.2020 18:42 Ответить
відсоток дивітся по країнах,котрі реально проводять достатню кількість тестів...

німеччина,Австрія,Японія,чехія -3-4 відсотки...
показать весь комментарий
03.06.2020 18:46 Ответить
Как jn любоuj болезнетворнjujй вирусf,от СОVID-19 все равно переболеют 70% людей, пока появится иммунитет. Потому карантины мало что дают
показать весь комментарий
03.06.2020 18:40 Ответить
Суки!!! Дістали своїм дурантіном!!!
показать весь комментарий
03.06.2020 19:29 Ответить
 
 