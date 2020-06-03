2 471 27
Показатель летальности COVID-19 в Украине вырос до 3%, - ЦОЗ
По состоянию на 3 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тыс. населения.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 3 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тыс. населения. Показатель летальности - 3%. Для сравнения, показатель летальности по состоянию на 30 апреля составил 2,5%. Прирост подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущими составил + 3,5%", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+8 кацахол
показать весь комментарий03.06.2020 15:43
+2 Юрій Ан
показать весь комментарий03.06.2020 15:23
+2 Roman Podyu #221750
показать весь комментарий03.06.2020 15:25
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Станом на 30 квітня в Україні було зафіксовано 10 тисяч 406 хворих на коронавірус і 261 померла людина. Станом на 3 червня - 24 тисячі 823 хворих і 735 смертей.
В цьому центрі теж ніхто в школі не вчився?
Розтолковую для тумаків.
Показник захворюваності на COVID-19 склає на сьогодні 56,7 на 100000
Показник летальності - 6,2 % (Береться від числа тих, хто помер плюс вилікувся, а не від числа виявлених).
Ну і кілкість зворих на сьогодні - 13,648 (бо хтось уже або помер, або вилікувався).
Найміть їм репетитора.
хворих може бути мільйон, а з них загине напр 100к., а вилікується типу 900к.
медицина там краща ніж в Ізраїлі, виходить
Путін повний дебіл
До параду готуються.
3 відсотки -цілком реальна цифра..
https://bnonews.com/index.php/2020/04/the-latest-coronavirus-cases/
німеччина,Австрія,Японія,чехія -3-4 відсотки...