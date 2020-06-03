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Новини Коронавірус і карантин
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Показник летальності COVID-19 в Україні зріс до 3%, - ЦГЗ

Показник летальності COVID-19 в Україні зріс до 3%, - ЦГЗ

Станом на 3 червня в Україні показник захворюваності на COVID-19 становить 59,3 на 100 тис. населення.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 3 червня в Україні показник захворюваності на COVID-19 становить 59,3 на 100 тис. населення. Показник летальності - 3%. Для порівняння, показник летальності станом на 30 квітня становив 2,5%. Приріст підтверджених хворих на добу порівняно з попередніми становить +3,5%", - йдеться в повідомленні.

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Показник летальності COVID-19 в Україні зріс до 3%, - ЦГЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) смерть (6742) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Я полазив по кацапським медфорумах- там лікарям прямо заборонили ставити померлим ковід.
До параду готуються.
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03.06.2020 15:43
+2
Там ще було написано й таке:
Станом на 30 квітня в Україні було зафіксовано 10 тисяч 406 хворих на коронавірус і 261 померла людина. Станом на 3 червня - 24 тисячі 823 хворих і 735 смертей.

В цьому центрі теж ніхто в школі не вчився?
Розтолковую для тумаків.
Показник захворюваності на COVID-19 склає на сьогодні 56,7 на 100000
Показник летальності - 6,2 % (Береться від числа тих, хто помер плюс вилікувся, а не від числа виявлених).
Ну і кілкість зворих на сьогодні - 13,648 (бо хтось уже або помер, або вилікувався).

Найміть їм репетитора.
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03.06.2020 15:23
+2
И шо? Самозанятые вешаются, бюджетникам зарплаты порезали, шо пипец. Безработица зашкаливает. А маски не выдают. В Харьковском метро куча ****нов без масок. В маршрутках - селедки в бочке. В Мариуполе без масок. Маршрутки - аналогично, иваси в плотной упаковке. Народ вас на бую вертел.
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03.06.2020 15:25
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Там ще було написано й таке:
Станом на 30 квітня в Україні було зафіксовано 10 тисяч 406 хворих на коронавірус і 261 померла людина. Станом на 3 червня - 24 тисячі 823 хворих і 735 смертей.

В цьому центрі теж ніхто в школі не вчився?
Розтолковую для тумаків.
Показник захворюваності на COVID-19 склає на сьогодні 56,7 на 100000
Показник летальності - 6,2 % (Береться від числа тих, хто помер плюс вилікувся, а не від числа виявлених).
Ну і кілкість зворих на сьогодні - 13,648 (бо хтось уже або помер, або вилікувався).

Найміть їм репетитора.
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03.06.2020 15:23 Відповісти
я так само кажу - чого брати тих хто хворий, якщо треба виписаних - проти померлих
хворих може бути мільйон, а з них загине напр 100к., а вилікується типу 900к.
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03.06.2020 15:30 Відповісти
Похоже это ты в школе не учился. Читай утреннюю сводку с суммарными данными по Украине : "По состоянию на утро 3 июня в Украине 24 823 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 735 летальных". То есть 739:24823=0,0296. Примерно 3% )
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03.06.2020 17:14 Відповісти
Месяца полтора назад этот процент был равен 2. И потихоньку рос, но это понятно - количество подтвержденных случаев постепенно уменьшается, а количество умерших немного увеличивалось (за счет ранее заболевших).
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03.06.2020 17:30 Відповісти
Суки, підводять базу під нову "хвилю" дурантіну.
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03.06.2020 19:27 Відповісти
И шо? Самозанятые вешаются, бюджетникам зарплаты порезали, шо пипец. Безработица зашкаливает. А маски не выдают. В Харьковском метро куча ****нов без масок. В маршрутках - селедки в бочке. В Мариуполе без масок. Маршрутки - аналогично, иваси в плотной упаковке. Народ вас на бую вертел.
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03.06.2020 15:25 Відповісти
І шо, мертві лежать прямо на вулицях чи захворюваність більше?
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03.06.2020 15:31 Відповісти
Та тьху на вас. Згадали голодомор. Ні, проте самодисципліна повинна бути! Якого х*ра я в масці, а біля мене 3 двбо*ба без них.
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03.06.2020 15:41 Відповісти
Таке життя: хто багатший, той мусить відгороджуватися від довбо*бів високими парканами та масками...
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03.06.2020 15:55 Відповісти
Вот эти двое и должны у тебя спросить. Почему ты ещё в маске, когда большинство без них.
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03.06.2020 16:04 Відповісти
Хлопче, у тебе дупа мізки не замістила часом? Прочитай свій "твір".
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03.06.2020 16:11 Відповісти
ВОЗ рекомендует носить маски на улице или нет? А может ВОЗ уже отказался от рекомендаций?
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03.06.2020 17:06 Відповісти
Раду нашу подивіться, хто кого ще вертів на тім бую.
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03.06.2020 16:42 Відповісти
І слава Богу. Ці мерзотники дограються зі своїм дурантіном.
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03.06.2020 19:28 Відповісти
Ну, як і всюди в світі.
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03.06.2020 15:28 Відповісти
подивись на "статистику" по Рашці.
медицина там краща ніж в Ізраїлі, виходить

Путін повний дебіл
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03.06.2020 15:31 Відповісти
"Неважно как голосуют. Важно как считают"
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03.06.2020 15:42 Відповісти
Я полазив по кацапським медфорумах- там лікарям прямо заборонили ставити померлим ковід.
До параду готуються.
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03.06.2020 15:43 Відповісти
у нас тоже самое!
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03.06.2020 16:12 Відповісти
телефон. прошу прощения за безграмотность.
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03.06.2020 16:13 Відповісти
Дочекайтеся вже другої хвилі, побережіть сили, там і нові симптоми, і нові правила - все буде.
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03.06.2020 16:35 Відповісти
Ні, у нас набагато менший відсоток.
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03.06.2020 17:55 Відповісти
Смішно і грішно. В США, ФРАНЦІЇ, Італії, Бельгії відсоток летальності від 17 і найнижчий 11%. І ніхто караул не кричить.
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03.06.2020 17:53 Відповісти
смертність у час пандемії різна у різних країнах... тому вираховуються ВОЗ після того,як панлемія вже пішлв на спад..

3 відсотки -цілком реальна цифра..
https://bnonews.com/index.php/2020/04/the-latest-coronavirus-cases/
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03.06.2020 18:42 Відповісти
відсоток дивітся по країнах,котрі реально проводять достатню кількість тестів...

німеччина,Австрія,Японія,чехія -3-4 відсотки...
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03.06.2020 18:46 Відповісти
Как jn любоuj болезнетворнjujй вирусf,от СОVID-19 все равно переболеют 70% людей, пока появится иммунитет. Потому карантины мало что дают
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03.06.2020 18:40 Відповісти
Суки!!! Дістали своїм дурантіном!!!
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03.06.2020 19:29 Відповісти
 
 