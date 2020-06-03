Показник летальності COVID-19 в Україні зріс до 3%, - ЦГЗ

Станом на 3 червня в Україні показник захворюваності на COVID-19 становить 59,3 на 100 тис. населення.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 3 червня в Україні показник захворюваності на COVID-19 становить 59,3 на 100 тис. населення. Показник летальності - 3%. Для порівняння, показник летальності станом на 30 квітня становив 2,5%. Приріст підтверджених хворих на добу порівняно з попередніми становить +3,5%", - йдеться в повідомленні.

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