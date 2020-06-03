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Показник летальності COVID-19 в Україні зріс до 3%, - ЦГЗ
Станом на 3 червня в Україні показник захворюваності на COVID-19 становить 59,3 на 100 тис. населення.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 3 червня в Україні показник захворюваності на COVID-19 становить 59,3 на 100 тис. населення. Показник летальності - 3%. Для порівняння, показник летальності станом на 30 квітня становив 2,5%. Приріст підтверджених хворих на добу порівняно з попередніми становить +3,5%", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 кацахол
показати весь коментар03.06.2020 15:43
+2 Юрій Ан
показати весь коментар03.06.2020 15:23
+2 Roman Podyu #221750
показати весь коментар03.06.2020 15:25
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Станом на 30 квітня в Україні було зафіксовано 10 тисяч 406 хворих на коронавірус і 261 померла людина. Станом на 3 червня - 24 тисячі 823 хворих і 735 смертей.
В цьому центрі теж ніхто в школі не вчився?
Розтолковую для тумаків.
Показник захворюваності на COVID-19 склає на сьогодні 56,7 на 100000
Показник летальності - 6,2 % (Береться від числа тих, хто помер плюс вилікувся, а не від числа виявлених).
Ну і кілкість зворих на сьогодні - 13,648 (бо хтось уже або помер, або вилікувався).
Найміть їм репетитора.
хворих може бути мільйон, а з них загине напр 100к., а вилікується типу 900к.
медицина там краща ніж в Ізраїлі, виходить
Путін повний дебіл
До параду готуються.
3 відсотки -цілком реальна цифра..
https://bnonews.com/index.php/2020/04/the-latest-coronavirus-cases/
німеччина,Австрія,Японія,чехія -3-4 відсотки...