Вместо Александра Ткаченко нардепом станет Денис Маслов, - "слуга народа" Арахамия

Место нардепа "Слуги народа" Александра Ткаченко, которого планируют назначить на пост министра культуры и информационной политики, займет юрист и экс-судья Денис Маслов.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это господин Маслов: опытный юрист и поэтому он, возможно, будет работать в другом комитете, но я думаю, что это достойная замена", - сказал Арахамия.

Маслов является управляющим партнером адвокатского объединения "ЛОУАТЕК". Директор ООО "Авин Трейд". Учредитель ООО "Юридическая фирма "Форца". Член совета Днепропетровского отделения Ассоциации юристов Украины. Делегат в Правовой ассамблее Ассоциации юристов Украины от Днепропетровской области. Член регионального совета по вопросам реформ в сфере юстиции. Работал судьей Днепровского районного суда города Камчатское Днепропетровской области. Также занимал руководящие должности в юридических компаниях.

Окончил юридический факультет Днепропетровского национального университета им.О.Гончара. Имеет второе высшее образование по специальности "Банковское дело"

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