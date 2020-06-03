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Вместо Александра Ткаченко нардепом станет Денис Маслов, - "слуга народа" Арахамия

Вместо Александра Ткаченко нардепом станет Денис Маслов, -

Место нардепа "Слуги народа" Александра Ткаченко, которого планируют назначить на пост министра культуры и информационной политики, займет юрист и экс-судья Денис Маслов.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это господин Маслов: опытный юрист и поэтому он, возможно, будет работать в другом комитете, но я думаю, что это достойная замена", - сказал Арахамия.

Маслов является управляющим партнером адвокатского объединения "ЛОУАТЕК". Директор ООО "Авин Трейд". Учредитель ООО "Юридическая фирма "Форца". Член совета Днепропетровского отделения Ассоциации юристов Украины. Делегат в Правовой ассамблее Ассоциации юристов Украины от Днепропетровской области. Член регионального совета по вопросам реформ в сфере юстиции. Работал судьей Днепровского районного суда города Камчатское Днепропетровской области. Также занимал руководящие должности в юридических компаниях.

Окончил юридический факультет Днепропетровского национального университета им.О.Гончара. Имеет второе высшее образование по специальности "Банковское дело"

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Автор: 

Ткаченко Александр (429) Арахамия Давид (988)


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Топ комментарии
+3
Чувак, какой-то сплошной "член"....
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03.06.2020 15:32
+2
Зеленой наротной власти по цимбалам мнение людей, которых они обещали слышать.

Гільдія кінематографістів Одеси просить Раду не призначати Ткаченка міністром культури.

Громадська організація "Гільдія кінематографістів Одеси" звернулася до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням не допустити призначення міністром культури народного депутата від "Слуги народу" Олександра Ткаченка
Про це йдеться у зверненні союзу на https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207805503330903&set=gm.1339850276209415&type=3&theater&ifg=1 Facebook.

"Професійні кінематографісти Одеси просять Вас не допустити призначення скандально відомого медіа-менеджера, колишнього генерального директора "1+1" Олександра Ткаченка на посаду міністра культури України у зв'язку з тим, що своїми діями він вже фактично привласнив і цинічно знищив Одеську кіностудію художніх фільмів, і тепер здійснює спробу рейдерського захоплення кіностудії "Укркінохроніка", - заявили в "Гільдії".
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03.06.2020 15:35
+2
Кажуть, у Кривому Розі люди вже бояться виходити на вулицю. Їх ловлять і призначають на керівні посади по всій Україні.
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03.06.2020 15:39
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ничоси! Никакой связи с 95 кварталом?!
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03.06.2020 15:30 Ответить
Как сказать...

Родился 1 августа 1983 в Кривом Роге Днепропетровской области.
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03.06.2020 15:37 Ответить
та ну нах!)))
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03.06.2020 15:40 Ответить
Да нет, усядется в Верховной Раде, в секторе "Слуг".
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03.06.2020 15:41 Ответить
Чувак, какой-то сплошной "член"....
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03.06.2020 15:32 Ответить
Зеленой наротной власти по цимбалам мнение людей, которых они обещали слышать.

Гільдія кінематографістів Одеси просить Раду не призначати Ткаченка міністром культури.

Громадська організація "Гільдія кінематографістів Одеси" звернулася до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням не допустити призначення міністром культури народного депутата від "Слуги народу" Олександра Ткаченка
Про це йдеться у зверненні союзу на https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207805503330903&set=gm.1339850276209415&type=3&theater&ifg=1 Facebook.

"Професійні кінематографісти Одеси просять Вас не допустити призначення скандально відомого медіа-менеджера, колишнього генерального директора "1+1" Олександра Ткаченка на посаду міністра культури України у зв'язку з тим, що своїми діями він вже фактично привласнив і цинічно знищив Одеську кіностудію художніх фільмів, і тепер здійснює спробу рейдерського захоплення кіностудії "Укркінохроніка", - заявили в "Гільдії".
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03.06.2020 15:35 Ответить
Про кіностудію ;Укркінохроніка; можна забути.
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03.06.2020 15:40 Ответить
Кажуть, у Кривому Розі люди вже бояться виходити на вулицю. Їх ловлять і призначають на керівні посади по всій Україні.
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03.06.2020 15:39 Ответить
Розумієш, Арахамія, сьогодні всі ваші перестановки людей вже не надихають. Люди дивляться на цей кадровий процес, як на колупання паличкою купки лайна. Якщо б ви сиділи тихенько, не давали ніяких коментарів, нікого нового не призначали, то і сморіду від вас було б меньше. Бо від іміджу "купки лайна" вам вже не позбавитись. Бо ви і є - купка лайна, яким байдуже державний інтерес, а лише якісь інші інтереси, навіть байдуже які. І чим довше ви там будете смердіти у владі, тим цей сморід буде більш різноманітний і більш повсемісний. Краще йдіть. Всі. Повне перезавантаження. Українці вчергове помилились.
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03.06.2020 15:51 Ответить
Ти ж сам привів до влади Зеленського.
А дай тобі волю- на цей раз Юльку обереш.
Ні. У тебе варто взагалі відібрати право голосувати.
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03.06.2020 15:57 Ответить
Не голосував я за російського шпигуна Порошенка, кацахол! Це російський шпигун Порошенко привів російського шпигуна Зєлю! Вони і в Раді сінхронно голосують! Тільки Пєціна ботоферма створює уявність їхнього протистояння, але порохоботи дострокові Зєлє не вимагають. Бо їх протистояння удаване, постановочне.
Зєлю геть. Дострокові.
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03.06.2020 16:25 Ответить
Голосував. Саме за Зеленського. І ще півроку тому ти писав ;Так їх, Вовік, я за ЗЕ!;
Більше того- перед виборами ти тут за нього агітував.
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03.06.2020 16:42 Ответить
Уважніше прочитай, що я написав, кацахол.
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03.06.2020 16:57 Ответить
Ти привів до влади Зеленського.
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03.06.2020 16:58 Ответить
Це ти привів до влади Зеленського, кацахол. І сьогодні ти не хочеш його заміни. Бо ти ще ЖОДНОГО разу не сказав про дострокові.
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03.06.2020 17:07 Ответить
Что бы Вы за Бойко проголосовали Лишь бы не Зеленский и хуже не будет
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03.06.2020 17:16 Ответить
Суліма, ти ж все одно знову лайно вибереш. Признайся, тепер Юльку?
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03.06.2020 17:19 Ответить
Чому не Олену Зеркаль?
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03.06.2020 17:39 Ответить
Справді? І не брешеш, Суліма?
А ну скажи: Юлю за грати!
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03.06.2020 18:03 Ответить
Юлю в прем'єри. Пєцю, хоч і з ненавистю, але в шефи МЗС, він там хоч користь якусь принесе.
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03.06.2020 18:36 Ответить
Ні, сонце. Юлю на нари.
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03.06.2020 18:39 Ответить
??? Зєля ще Юлю не садив?
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03.06.2020 18:50 Ответить
слуги народа грязная падаль
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03.06.2020 16:17 Ответить
Ткаченко превратил Одесскую киностудию в кладбище, - обращение "Гильдии кинематографистов Одессы" к Зеленскому

https://ukranews.com/author/166/1 Валерия Драгомирова

Замість Олександра Ткаченка нардепом стане Денис Маслов, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 9607
Александр Ткаченко. Фото: Facebook\Александр Ткаченко

Общественная организация по защите и реализации прав кинематографистов "Гильдия кинематографистов Одессы" призвала президента Владимиру Зеленскому приехать и увидеть своими глазами разрушение известной когда-то Одесской киностудии, которую незаконно приватизировал член фракции "Слуга народа" и глава гуманитарного комитета Александр Ткаченко. Об этом пишут "https://vesti.ua/strana/tkachenko-prevratil-odesskuyu-kinostudiyu-v-kladbishhe-kinematografisty Вести ".
В официальном письме на имя президента Зеленского "Гильдия кинематографистов Одессы" описала нынешнее плачевное состояние "Одесской киностудии": "Приезжайте пожалуйста, проведите встречу с некоторыми полумертвыми кинематографистами, которых убил народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко… Посмотреть на застивший кладбище на берегу Черного моря, который он (Ткаченко) организовал вместо обещанного им в 2004 году "Голливуда возле Черного моря". Кладбищу уже 15 лет и на нем похоронено много сотен кинематографистов".

Также "Гильдия кинематографистов Одессы" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с письмом, где подробно описан процесс незаконной приватизации "Одесской киностудии" народным депутатом Александром Ткаченко. Общественная организация требует наказать виновных в захвате и уничтожении "Одесской киностудии". Письмо адресовано руководителям СБУ, НАБУ, САП и ГБР.
"Ткаченко А. В. и Неверко О.Я. действуя с корыстных мотивов по предварительному сговору, сфальсифицировали соответствующие документы и совершили рейдерский захват культурного национального наследия народа Украины - Одесской киностудии", - заявили в "Гильдии кинематографистов Одессы".
После рейдерской приватизации "Одесской киностудии" господином Ткаченко государственное предприятие "Одесская киностудия художественных фильмов" было фактически уничтожено, а имущество незаконно передано третьим лицам.
"Тем самым Неверко и Ткаченко ввели в заблуждение руководство страны, что привело к незаконной приватизации и незаконного изъятия из государственной собственности в пользу частных лиц имущества ГП "Одесская киностудия художественных фильмов", то есть до фактического уничтожения государственного предприятия, и таким образом нанесли государству и обществу большой материальный и моральный ущерб. На наш взгляд перечисленные действия Неверко и Ткаченко подпадают по признаки преступления, предусмотренных статьями 190,191, 233,364, 366 Уголовного кодекса Украины", - сообщает в письме на имя Зеленского общественная организация по защите и реализации прав кинематографистов "Гильдия кинематографистов Одессы".

Ранее стало известно, что трудовой коллектив государственного предприятия "Украинская студия хроникально-документальных фильмов (ГП "Укркинохроника") обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить от попыток главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко организовать рейдерский захват государственного предприятия "Укркинохроника".
Трудовой коллектив ГП "Укркинохроника" поддержали ряд общественных организаций с призывом остановить рейдерский захват предприятия. В частности, отдельное письмо-обращение к президенту Зеленскому подписали руководители общественных организаций "Ассоциация фотохудожников Украины", "Киев Мистецький", "Исторический Киев", "Стародавний Киев".
Источники в Министерства культуры и информационной политики сообщают, что попытка Ткаченко захватить объекты ГП "Укркинохроника" связаны с частными интересами Ткаченко в сфере кинопроизводства. Ткаченко является фактическим собственником ЗАО "Одесская киностудия", двух кинопрокатных компаний и сети кинотеатров "Линия кино". С 2018 года совладельцем Одесской киностудии стал девелопер-застройщик (SAGA Development) Андрей Ваврыш. Более двух лет Ткаченко и Вавриш совместно занимаются кинобизнесом.
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03.06.2020 20:48 Ответить
 
 