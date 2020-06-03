Замість Олександра Ткаченка нардепом стане Денис Маслов, - "слуга народу" Арахамія
Місце нардепа "Слуги народу" Олександра Ткаченка, якого планують призначити на пост міністра культури та інформаційної політики, займе юрист і екссуддя Денис Маслов.
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Це пан Маслов: досвідчений юрист і тому він, можливо, буде працювати в іншому комітеті, але я думаю, що це гідна заміна", - сказав Арахамія.
Маслов є керуючим партнером адвокатського об'єднання "ЛОУАТЕК". Директор ТОВ "Авін Трейд". Засновник ТОВ "Юридична фірма "Форца". Член ради Дніпропетровського відділення Асоціації правників України. Делегат в Правовій асамблеї Асоціації правників України від Дніпропетровської області. Член регіональної ради з питань реформ у сфері юстиції. Працював суддею Дніпровського районного суду міста Камчатський Дніпропетровської області. Також обіймав керівні посади в юридичних компаніях.
Закінчив юридичний факультет Дніпропетровського національного університету ім.О.Гончара. Має другу вищу освіту за спеціальністю "Банківська справа".
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Родился 1 августа 1983 в Кривом Роге Днепропетровской области.
Гільдія кінематографістів Одеси просить Раду не призначати Ткаченка міністром культури.
Громадська організація "Гільдія кінематографістів Одеси" звернулася до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням не допустити призначення міністром культури народного депутата від "Слуги народу" Олександра Ткаченка
Про це йдеться у зверненні союзу на https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207805503330903&set=gm.1339850276209415&type=3&theater&ifg=1 Facebook.
"Професійні кінематографісти Одеси просять Вас не допустити призначення скандально відомого медіа-менеджера, колишнього генерального директора "1+1" Олександра Ткаченка на посаду міністра культури України у зв'язку з тим, що своїми діями він вже фактично привласнив і цинічно знищив Одеську кіностудію художніх фільмів, і тепер здійснює спробу рейдерського захоплення кіностудії "Укркінохроніка", - заявили в "Гільдії".
А дай тобі волю- на цей раз Юльку обереш.
Ні. У тебе варто взагалі відібрати право голосувати.
Зєлю геть. Дострокові.
Більше того- перед виборами ти тут за нього агітував.
А ну скажи: Юлю за грати!
https://ukranews.com/author/166/1 Валерия Драгомирова
Александр Ткаченко. Фото: Facebook\Александр Ткаченко
Общественная организация по защите и реализации прав кинематографистов "Гильдия кинематографистов Одессы" призвала президента Владимиру Зеленскому приехать и увидеть своими глазами разрушение известной когда-то Одесской киностудии, которую незаконно приватизировал член фракции "Слуга народа" и глава гуманитарного комитета Александр Ткаченко. Об этом пишут "https://vesti.ua/strana/tkachenko-prevratil-odesskuyu-kinostudiyu-v-kladbishhe-kinematografisty Вести ".
В официальном письме на имя президента Зеленского "Гильдия кинематографистов Одессы" описала нынешнее плачевное состояние "Одесской киностудии": "Приезжайте пожалуйста, проведите встречу с некоторыми полумертвыми кинематографистами, которых убил народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко… Посмотреть на застивший кладбище на берегу Черного моря, который он (Ткаченко) организовал вместо обещанного им в 2004 году "Голливуда возле Черного моря". Кладбищу уже 15 лет и на нем похоронено много сотен кинематографистов".
Также "Гильдия кинематографистов Одессы" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с письмом, где подробно описан процесс незаконной приватизации "Одесской киностудии" народным депутатом Александром Ткаченко. Общественная организация требует наказать виновных в захвате и уничтожении "Одесской киностудии". Письмо адресовано руководителям СБУ, НАБУ, САП и ГБР.
"Ткаченко А. В. и Неверко О.Я. действуя с корыстных мотивов по предварительному сговору, сфальсифицировали соответствующие документы и совершили рейдерский захват культурного национального наследия народа Украины - Одесской киностудии", - заявили в "Гильдии кинематографистов Одессы".
После рейдерской приватизации "Одесской киностудии" господином Ткаченко государственное предприятие "Одесская киностудия художественных фильмов" было фактически уничтожено, а имущество незаконно передано третьим лицам.
"Тем самым Неверко и Ткаченко ввели в заблуждение руководство страны, что привело к незаконной приватизации и незаконного изъятия из государственной собственности в пользу частных лиц имущества ГП "Одесская киностудия художественных фильмов", то есть до фактического уничтожения государственного предприятия, и таким образом нанесли государству и обществу большой материальный и моральный ущерб. На наш взгляд перечисленные действия Неверко и Ткаченко подпадают по признаки преступления, предусмотренных статьями 190,191, 233,364, 366 Уголовного кодекса Украины", - сообщает в письме на имя Зеленского общественная организация по защите и реализации прав кинематографистов "Гильдия кинематографистов Одессы".
Ранее стало известно, что трудовой коллектив государственного предприятия "Украинская студия хроникально-документальных фильмов (ГП "Укркинохроника") обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить от попыток главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко организовать рейдерский захват государственного предприятия "Укркинохроника".
Трудовой коллектив ГП "Укркинохроника" поддержали ряд общественных организаций с призывом остановить рейдерский захват предприятия. В частности, отдельное письмо-обращение к президенту Зеленскому подписали руководители общественных организаций "Ассоциация фотохудожников Украины", "Киев Мистецький", "Исторический Киев", "Стародавний Киев".
Источники в Министерства культуры и информационной политики сообщают, что попытка Ткаченко захватить объекты ГП "Укркинохроника" связаны с частными интересами Ткаченко в сфере кинопроизводства. Ткаченко является фактическим собственником ЗАО "Одесская киностудия", двух кинопрокатных компаний и сети кинотеатров "Линия кино". С 2018 года совладельцем Одесской киностудии стал девелопер-застройщик (SAGA Development) Андрей Ваврыш. Более двух лет Ткаченко и Вавриш совместно занимаются кинобизнесом.