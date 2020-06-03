Замість Олександра Ткаченка нардепом стане Денис Маслов, - "слуга народу" Арахамія

Місце нардепа "Слуги народу" Олександра Ткаченка, якого планують призначити на пост міністра культури та інформаційної політики, займе юрист і екссуддя Денис Маслов.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це пан Маслов: досвідчений юрист і тому він, можливо, буде працювати в іншому комітеті, але я думаю, що це гідна заміна", - сказав Арахамія.

Маслов є керуючим партнером адвокатського об'єднання "ЛОУАТЕК". Директор ТОВ "Авін Трейд". Засновник ТОВ "Юридична фірма "Форца". Член ради Дніпропетровського відділення Асоціації правників України. Делегат в Правовій асамблеї Асоціації правників України від Дніпропетровської області. Член регіональної ради з питань реформ у сфері юстиції. Працював суддею Дніпровського районного суду міста Камчатський Дніпропетровської області. Також обіймав керівні посади в юридичних компаніях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль вніс у Раду подання на призначення Ткаченка міністром культури, Абрамовського - екології, Стефанишиної - віцепрем'єром з євроінтеграції

Закінчив юридичний факультет Дніпропетровського національного університету ім.О.Гончара. Має другу вищу освіту за спеціальністю "Банківська справа".