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C 1 июля электронный билет станет единственным способом оплаты проезда в Киеве

C 1 июля электронный билет станет единственным способом оплаты проезда в Киеве

В Киеве с 1 июля электронный билет станет единственным способом оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.

Об этом напомнила пресс-служба Киевской городской госадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с помощью электронного билета можно оплатить проезд во всех видах общественного транспорта: метро, автобусе, троллейбусе, трамвае, городской электричке и фуникулере.

Для того, чтобы воспользоваться электронным билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой.

Kyiv Smart Card - транспортная карта, которая дает возможность приобретать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 грн на каждой поездке. Информация о поездках сохраняется после регистрации карты в личном кабинете, и в случае потери Kyiv Smart Card неиспользованные поездки можно перенести на другую карту. Данные о поездках фиксируются онлайн, и это дает возможность отследить пассажиропоток на любой станции или остановке.

Купить Kyiv Smart Card можно в кассах метрополитена; в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена; в Т-киосках.

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Одноразовый QR-билет можно использовать в бумажном или электронном виде. В транспорте необходимо поднести экран смартфона с QR-билетом или распечатанный билет к зеркальной части валидатора, дождаться звука и нажать кнопку "Подтвердить использование".

Купить разовый QR-билет можно в кассах станций метро или в терминале самообслуживания, а также в приложении Kyiv Smart City; в Личном кабинете киевлянина; в терминалах самообслуживания Ibox, Easypay и City24; с помощью чат ботов Kyiv Pay Bot и KyivMetroBot.

КГГА (2978) Киев (25484) проезд (309) электронные билеты (38)


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Топ комментарии
+7
Зачем "личный кабинет" для оплаты троллейбуса или метро ?
Чтобы данные о передвижениях нужного объекта передавались онлайн "куда надо" ?
Это такое "удобство" ?
Для кого ? Для органов слежки ?
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03.06.2020 16:18
+4
Теперь журналисты, волонтёры, добровольцы, члены условно оппозиционных партий
будут на электронном поводке.Любой, кто гавкнул что-то против начальства, попадёт
в число отслеживаемых объектов.
Власть хочет знать о нас всё, а мы о делишках власти - ничего ?
И это не полицейское государство, где рулят вертухаи одной конкретной национальности ?
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03.06.2020 16:26
+3
Прочитал-электронный браслет.Задумался.
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03.06.2020 15:39
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Прочитал-электронный браслет.Задумался.
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03.06.2020 15:39 Ответить
до таксі ше не добрались
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03.06.2020 15:45 Ответить
Там уклон/убер/болт, и так всё удобно.
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03.06.2020 15:55 Ответить
Очередная попытка. Ну может хоть в этот раз получится.
Ещё бы сделали возможность приложухой через nfc платить за проезд или считывать qr код карты для оплаты, цены бы им не было. А то вечно приходится пластик доставать ((
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03.06.2020 15:54 Ответить
Смотри-руки не пообрывай от таких тяжестей.
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03.06.2020 21:10 Ответить
Стараюсь, но чем дальше, тем тяжелее.
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03.06.2020 22:03 Ответить
Есть люди, которые с собой кошелёк таскают, а есть люди, которые принципиально не ходт туда, где нет оплаты черей пейпас. И никто из них не истина в последней инстанции. Покупай одноразовые билеты и существования смарткарда ты даже не заметишь. А я хочу имея гаджет которым я и так могу оплатить проезд оплачивать им используя смарткард. А пока это либо лишний пластик в кармане, либо переплата 1.5 грн за комфорт на желтом турникете.
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03.06.2020 22:07 Ответить
Мало волнует,что ты там хочешь,вместе с твоими городскими казнокрадами. Еще раз для тролля:- Разовые QR билеты продаются ТОЛЬКО НА СТАНЦИЯХ МЕТРО! Да и то не на всех! Не превращайте жизнь рядовых людей в цырк на дроте. Еще раз--сделайте как во всех цивилизованных странах! Автоматы по продаже билетов,хоть разовых,хоть многоразовых,хоть семейно-коллективных должны стоять на ВСЕХ остановках общественного транспорта. Можете билеты из этих автоматов продавать хоть с QR кодами,хоть с изображением IQ Кличка,населению-все равно!
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03.06.2020 23:00 Ответить
На тебя все равно ещё больше. Qr билеты можно купить не только на станциях метро. Обнови методичку.
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04.06.2020 09:28 Ответить
Зачем "личный кабинет" для оплаты троллейбуса или метро ?
Чтобы данные о передвижениях нужного объекта передавались онлайн "куда надо" ?
Это такое "удобство" ?
Для кого ? Для органов слежки ?
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03.06.2020 16:18 Ответить
кольт , все у кого есть труба , привязаны четко , даже здесь на форуме
на днях нарушили ПДД , на утро письмецо под дворником , как нашли авто на стоянке - правельно , по телефону
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03.06.2020 16:28 Ответить
То-то и оно, что трубу надо оставлять дома, а передвигаться на попутке.
Если нужно хоть как-то обеспечить анонимность.
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03.06.2020 18:36 Ответить
Теперь журналисты, волонтёры, добровольцы, члены условно оппозиционных партий
будут на электронном поводке.Любой, кто гавкнул что-то против начальства, попадёт
в число отслеживаемых объектов.
Власть хочет знать о нас всё, а мы о делишках власти - ничего ?
И это не полицейское государство, где рулят вертухаи одной конкретной национальности ?
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03.06.2020 16:26 Ответить
Закріпачення йде повним ходом. Електронні трудові книжки, електронні квитки, електронна медична книга, електронна освіта, електронне стеження куди пішов.... Формується масонська матка, трутні бариги і управлінці та робочі бджоли. Матриця в дії.
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03.06.2020 16:33 Ответить
Там не тільки куди пішов, а де купив хлібину, де відвідав лікаря, де випив кави, де зайшов до вбиральні - через місяць у них повна карта всіх покупок і пересувань, всіх розмов, всіх сайтів, на яких побував об'єкт. І можна леко планувати певні дії щодо об'єкта.
У держвертикаль приймають виключно своїх, вони ховаються за законом про персональні дані, а ми для них повністю відкриті. Треба ігнорувати електронні гроші і посвідчення особи - це як мінімум. Термінали - ненадіна техніка попри металеві корпуси. Отож техніка буде постійно виходити з ладу - ми про це подбаємо.
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03.06.2020 18:52 Ответить
Тому треба то опротестовувати, це порушення прав.
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03.06.2020 19:07 Ответить
Новот ответьте мне пожалуйста, на такой вопрос. Если я чернобылец, и Законом определен бесплатный проезд в общественном транспорте, независимо от всех привходящих обстоятельств: электронного билета, числа поездок и т.п., то камким образом я смогу реализовать своё Законное право?
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03.06.2020 16:57 Ответить
Картка киянина
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03.06.2020 17:19 Ответить
Т.е. чернобьілец льготник из другого города не может воспользоваться своим правом в киеве или другом городе.
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03.06.2020 19:12 Ответить
Если следовать букве закона, то вроде бы может. Кроме метро и такси!
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03.06.2020 21:04 Ответить
А метро то хоть чого? Таксі не комунальний транспорт, а метро ще й як.
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03.06.2020 21:21 Ответить
Было какое-то замшелое постановление, что пенсионерам бесплатный проезд, кроме метро и такси.
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04.06.2020 09:42 Ответить
а при чем тогда таксіи? оно есть коммунальное?
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04.06.2020 10:12 Ответить
Льготные перевозки пенсионеров в городских и пригородных маршрутках регулируются постановлением Кабмина Украины от 17.05.1993 № 354 «О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования».
Ключевое слово - 1993 год. Не знаю, сколько тогда стоил проезд на такси, но почему-то сочли нужным его включить в перечень. А может быть просто потому, что это транспорт общего пользования. ХЗ.
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04.06.2020 13:39 Ответить
Понятия не имею. Как по мне сама идея льготных проездов это идиотизм. Рассчитать, что пересічний льготник делает 50 поездок в месяц(25 дней туда и назад), и их денежный эквивалент просто кинуть в доплату к соцпомощи. И никаких проблем.
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03.06.2020 21:39 Ответить
Все це вирішується одним натисканням кнопки і пільги і ліквідація їх.Для того і вводять електронний квиток. Це залежить від вашої поведінки. коли їдете на роботу - Будь-ласка, а коли на мітинг вмить всіх вимкнуть.
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03.06.2020 18:07 Ответить
Дурик, я все это видел, живя в Челябинске еще десять лет назад. Комп в руках кондуктора выдает чек к оплате прямо на месте, сканируя удостоверение. И как бы рашу не ******, у нас таким и не пахнет.
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03.06.2020 18:17 Ответить
А нах нам такое нужно ?
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03.06.2020 18:53 Ответить
Смысл изменения в нормальном анализе и контроле пассажиропотока. Можно конечно было бы вводить уникальный проездной + билеты с qr кодом для каждого транспорта отдельно, но если уже переделывать на не через *опу, то почему бы сразу не сделать универсальный инструмент. Всё логично.
Тебе бы понравилось, если бы у тебя были уникальные данные(которые есесна надо помнить и с собой таскать подтверждение) для оплаты каждой отдельной услуги по коммуналке?
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03.06.2020 21:46 Ответить
Так кодуктора нет в метро, если тьі говориш кондуктор, то значит посадка безбилетная и если тебя проверит контроль раньше кондуктора, то тьі попал. бред. Пассажир должен садиться уже с билетом.
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03.06.2020 19:10 Ответить
Кстати да. В РФии такого атавизма как жетоны нет уже лет 5 минимум. Только там не QR код а штрихкод. Самое забавное когда покупаешь билет на электричку и с ним ты можешь зайти только на определённой станции и выйти только на определённой станции. А пройти на станцию зайцем ну очень проблемно с многометровыми заборами и колючкой. И пункт назначения/отправления в одноразовом билете есесна выбирается при оплате. Ждя остального есть карта тройка или как-то так, аналог смарткарда только для всея кацапения.
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03.06.2020 21:42 Ответить
а шо картка киянина, уже не годится?
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03.06.2020 17:07 Ответить
Я думаю здесь больше про отсутствие жетонов имеется ввиду. Картка киянина от недоощада работать будет, как и скорее всего оставшиеся поездки на зелёных картах. Просто пополнить зелёнку/купить жетон!/оплатить жетоном/купить не qr билет возможности не будет.
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03.06.2020 17:21 Ответить
Чем плоха зеленая карта - сделайте чтоб ею можно было платить и в автобусе и в трамвае.
Но им нужна привязка к фамилии и адресу.
Чтобы сразу шёл ответ: йес, йес, ОБХСС.
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03.06.2020 19:03 Ответить
Думаю проблема на уровне бекенда с одной стороны и маркетинга с другой. Хотя смешно было бы платить за трамвай на троешке карточкой с символикой метро.
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03.06.2020 19:57 Ответить
Ну зеленую карту нельзя пополнить с телефона и нельзя заблокировать в случае утери. А с синей картой никаких проблем нет. Вас же никто не заставляет указывать фамилию и адрес. Там регистрация по коду на самой карте, насколько я помню. Никакие идентификаторы личности не нужны. Не ищите проблему там, где ее нет.
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03.06.2020 21:27 Ответить
Адрес почты или номер телефона. Привязки всяких карт, инн и bankid возможны, но в этом кейсе не обязательны и нужны совсем для другого функционала.
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03.06.2020 21:37 Ответить
То лохам отмазка, а попктно можно на привязь посадить.
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03.06.2020 19:14 Ответить
Тут правильно сказали-дигитальная шиза. Вот надо шо то такое в Украине придумать,шоб было не так как в цивилизованном мире,а так,шоб поезда стали еще поездатее... Чучки дигитальные, в любом большом европейском городе,любой пассажир может приобрести проездной билет не только зупппер-пуппер Киевсмартсити и еще каких то по матери ботам,а в обыкновенном автомате-размещенных в неимоверных количествах по остановкам транспорта. Кроме того,для дигиталистов, билет можно приобрести прямо у водителя автобуса!!!
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03.06.2020 21:26 Ответить
И кто мешает купить его в Киеве? Обыкновенный скучный бумажный билетик за 8 грн который никуда не пропадает.
А "приобрести билетик у водителя автобуса" это как раз то, с чем нужно бороться. Ибо "оставьте на входе" это полная неподконтрольность. Как ты докажешь, что ты провёз 1000 пассажиров, а не 1258? И да, смарткард на частников не распространяется.
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03.06.2020 22:25 Ответить
Сколько вам платят за этот флуд? Где вы видели в Киеве автоматы по продаже разовых билетов, стоящие на ВСЕХ более- менее значимых остановках транспорта? И по поводу водителя я уже писал. Повторяю- это опыт ВСЕХ ГОРОДОВ ЕВРОПЫ. Но,похоже ваши работодатели таки хотят стать "поездатее всех поездов"! И доставание гланд через задний проход горожанам обеспечено.
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03.06.2020 22:41 Ответить
Постебаться над консервптивными староверами бесценно, для остального есть Mastercard
Опыт нормальных городов в том числе и Европы это оплата через пейпас или другими способами в транспорте как один из вариантов. И он кстати тоже реализован. В том числе и в киеве. Зайди в тралик и ты удивишься.
На счёт продажи qr билета не в метро да легко. Сходи на контрактовую к трамваям к примеру. На остальные места внимания не обращал, мне хватает метро с головой.
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04.06.2020 09:31 Ответить
Не прикидывайся идиотом,тролль. АЖ не Контрактовой стоят... ай ай.. а больше ты не знаешь... Не знаешь,потому,что их -НЕТ. И казнокрады и не собираются их устанавливать. Шоб денюх не тратить. Деньги лучче распилить. А для нищего населения у которых то и мобилок нет-придумали дегеталодегенерацию.
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04.06.2020 10:12 Ответить
как быть людям которые приехали в Киев на один день или проездом? Покупать на месяц билет??? шото я нифига не понял
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03.06.2020 21:59 Ответить
Купить скучный бумажный билетик и радоваться пребыванию в городе.
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03.06.2020 22:26 Ответить
Утром купить, а вечером сдать - за неиспользованные поездки должны вернуть деньги.
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03.06.2020 22:38 Ответить
Залоговая стоимость "смарт супер карты"- 50 грн. Залоговая стоимость не возвращается.
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03.06.2020 22:50 Ответить
никто нигде не берет єти карьті назад. ото купил, оно твое.
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04.06.2020 11:07 Ответить
Никак. Добраться на такси к ближайшей станции метро,накупить там разовых билетов на проезд в общественном транспорте,ибо только на станциях метро эти автоматы установлены. Дальше можно ехать на метре или обратно на такси к месту прибытия в город,а дальше на гортранспорте с QR билетом.
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03.06.2020 22:45 Ответить
а как долго действует билет? с момента покупки или компостера? єто тоже важно.
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04.06.2020 11:06 Ответить
Срока действия нет. Пока. Но точки продаж,что многоразовых заряжаемых карточек,что разовых билетов-только метро. Такого нет ни в одном городе Европы,где автоматы почти на всех остановках транспорта. Это ноу-хау- городских казнокрадов при дегенерате Кличко.
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04.06.2020 11:18 Ответить
так єто можно купить один билет и с ним всегда ездить? что-то тьі не то. играет роль дата покупки? - тогда он в течении дня днействителен? когда он стает не действителен?
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04.06.2020 12:27 Ответить
Есть разовые билеты. Купил и носишь в кармане. Как только приложил к сканеру-все. Ты его закомпостировал. Имеешь право ехать до конца маршрута автобуса. Потом можно выбросить. Предполагается,что все киевляне заведут пластик КИЕВ СМАРТСИТИ. Для многоразовых поездок И будут его заряжать на станциях метро (можно по интернету, но пока для 60 процентов простого люду это высшая математика). Беда в том, если человек беден(а таких большинство) ,редко пользуется транспортом, приезжий,турист..., а станция метро-у черта на куличках-билет купить ему негде.
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04.06.2020 12:59 Ответить
ах там сканер есть. ну вот как раз єтой инфьі и не хватало для комплекта
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04.06.2020 14:15 Ответить
в городах Європьі вводят все поєтапно - одну линию обеспечили автоматами, потом другую. а у нас все в парах точек огромньіх районов. хочется, но явно не можется, но то не важно.
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04.06.2020 12:29 Ответить
В Киеве есть площадь Шевченко,куда тысячами прибывают пригородные маршруты. Метро там нет. Одноразовый билет можно купить только в метро(на все виды транспорта). Соответственно дальше можешь передвигаться только частными маршрутками(где пока еще есть плата наличными). Городской транспорт для тебя закрыт.
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04.06.2020 13:09 Ответить
самьім первьім автомат должен стоять там. а в метро он стоить, потому что там проще, там все кабеля подведеньі и есть присмотр.
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04.06.2020 14:16 Ответить
Мало волнует,что ты там хочешь,вместе с твоими городскими казнокрадами. Еще раз для тролля:- Разовые QR билеты продаются ТОЛЬКО НА СТАНЦИЯХ МЕТРО! Да и то не на всех! Не превращайте жизнь рядовых людей в цырк на дроте. Еще раз--сделайте как во всех цивилизованных странах! Автоматы по продаже билетов,хоть разовых,хоть многоразовых,хоть семейно-коллективных должны стоять на ВСЕХ остановках общественного транспорта. Можете билеты из этих автоматов продавать хоть с QR кодами,хоть с изображением IQ Кличка,населению-все равно!
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03.06.2020 23:05 Ответить
 
 