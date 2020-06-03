C 1 июля электронный билет станет единственным способом оплаты проезда в Киеве
В Киеве с 1 июля электронный билет станет единственным способом оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.
Об этом напомнила пресс-служба Киевской городской госадминистрации, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что с помощью электронного билета можно оплатить проезд во всех видах общественного транспорта: метро, автобусе, троллейбусе, трамвае, городской электричке и фуникулере.
Для того, чтобы воспользоваться электронным билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой.
Kyiv Smart Card - транспортная карта, которая дает возможность приобретать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 грн на каждой поездке. Информация о поездках сохраняется после регистрации карты в личном кабинете, и в случае потери Kyiv Smart Card неиспользованные поездки можно перенести на другую карту. Данные о поездках фиксируются онлайн, и это дает возможность отследить пассажиропоток на любой станции или остановке.
Купить Kyiv Smart Card можно в кассах метрополитена; в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена; в Т-киосках.
Одноразовый QR-билет можно использовать в бумажном или электронном виде. В транспорте необходимо поднести экран смартфона с QR-билетом или распечатанный билет к зеркальной части валидатора, дождаться звука и нажать кнопку "Подтвердить использование".
Купить разовый QR-билет можно в кассах станций метро или в терминале самообслуживания, а также в приложении Kyiv Smart City; в Личном кабинете киевлянина; в терминалах самообслуживания Ibox, Easypay и City24; с помощью чат ботов Kyiv Pay Bot и KyivMetroBot.
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Ещё бы сделали возможность приложухой через nfc платить за проезд или считывать qr код карты для оплаты, цены бы им не было. А то вечно приходится пластик доставать ((
Чтобы данные о передвижениях нужного объекта передавались онлайн "куда надо" ?
Это такое "удобство" ?
Для кого ? Для органов слежки ?
на днях нарушили ПДД , на утро письмецо под дворником , как нашли авто на стоянке - правельно , по телефону
Если нужно хоть как-то обеспечить анонимность.
будут на электронном поводке.Любой, кто гавкнул что-то против начальства, попадёт
в число отслеживаемых объектов.
Власть хочет знать о нас всё, а мы о делишках власти - ничего ?
И это не полицейское государство, где рулят вертухаи одной конкретной национальности ?
У держвертикаль приймають виключно своїх, вони ховаються за законом про персональні дані, а ми для них повністю відкриті. Треба ігнорувати електронні гроші і посвідчення особи - це як мінімум. Термінали - ненадіна техніка попри металеві корпуси. Отож техніка буде постійно виходити з ладу - ми про це подбаємо.
Ключевое слово - 1993 год. Не знаю, сколько тогда стоил проезд на такси, но почему-то сочли нужным его включить в перечень. А может быть просто потому, что это транспорт общего пользования. ХЗ.
Тебе бы понравилось, если бы у тебя были уникальные данные(которые есесна надо помнить и с собой таскать подтверждение) для оплаты каждой отдельной услуги по коммуналке?
Но им нужна привязка к фамилии и адресу.
Чтобы сразу шёл ответ: йес, йес, ОБХСС.
А "приобрести билетик у водителя автобуса" это как раз то, с чем нужно бороться. Ибо "оставьте на входе" это полная неподконтрольность. Как ты докажешь, что ты провёз 1000 пассажиров, а не 1258? И да, смарткард на частников не распространяется.
Опыт нормальных городов в том числе и Европы это оплата через пейпас или другими способами в транспорте как один из вариантов. И он кстати тоже реализован. В том числе и в киеве. Зайди в тралик и ты удивишься.
На счёт продажи qr билета не в метро да легко. Сходи на контрактовую к трамваям к примеру. На остальные места внимания не обращал, мне хватает метро с головой.