Буславец останется и. о. министра энергетики, - нардеп от "ЕС" Гончаренко
Народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко заявил, что Ольга Буславец останется исполняющей обязанности министра энергетики.
Об Гончаренко сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Временно исполнять обязанности министра энергетики будет продолжать Ольга Анатольевна Буславец", - написал он.
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