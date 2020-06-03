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Буславец останется и. о. министра энергетики, - нардеп от "ЕС" Гончаренко

Буславец останется и. о. министра энергетики, - нардеп от

Народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко заявил, что Ольга Буславец останется исполняющей обязанности министра энергетики.

Об Гончаренко сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Временно исполнять обязанности министра энергетики будет продолжать Ольга Анатольевна Буславец", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Буславец может стать министром, если вытянет энергетическую сферу из кризиса, - Шмыгаль

Автор: 

Гончаренко (535) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (43) Буславец Ольга (71)


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Топ комментарии
+2
порошенко и зеленский два брата акробата
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03.06.2020 16:12
+1
ЕС дает добро на повышение тарифов.
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03.06.2020 16:18
+1
Это та самая у которой цена за электроэнергию в Украине 4,5 евро за мегаватт.
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03.06.2020 16:23
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порошенко и зеленский два брата акробата
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03.06.2020 16:12 Ответить
только Пеця Ахметову давал поживиться с лохов, а зеленскому от Ахметова перепадает ....
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03.06.2020 16:14 Ответить
эта охметовско/зегнидная Буславец трепалась про эл.энергию 15 коп квт/ч для населения,
Порошенко слыгался с Зеленским ....
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03.06.2020 16:16 Ответить
ЕС дает добро на повышение тарифов.
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03.06.2020 16:18 Ответить
Это та самая у которой цена за электроэнергию в Украине 4,5 евро за мегаватт.
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03.06.2020 16:23 Ответить
Подумашь, она приравняла гривну к евро 1:1
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03.06.2020 16:26 Ответить
А сколько можно быть в и.о. по закону?
Судя по тому, как в энергетике беспредел при этой и.о., то предприятиям наступить большой....
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03.06.2020 16:25 Ответить
Предвыборный Зеленский гневно разоблачая "грабительскую"формулу Роттердам+ набрал миллионы голосов. Зеленский считает своей заслугой отмену "Роттердам+. Назначенная Зеленским Буславец в 2016 г будучи главой департамента экономики и финансов, лично поддержала принятие формулы Роттердам+. Слуга лгал украинцам чтобы его хозяин Коломойский, гражданин Израиля, военного союзника Путина , безнаказанно мародёрствовал в Украине.
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03.06.2020 16:26 Ответить
Хорошо, что эта баба не стала прямым министром энергетики, очень плохо что она остается и.о. министра энергетики, и совсем ужасно, что она вообще есть в сфере энергетики. Вся энергетика катится к чертям.
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03.06.2020 17:14 Ответить
 
 