Буславець залишиться в.о. міністра енергетики, - нардеп від "ЄС" Гончаренко
Народний депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко заявив, що Ольга Буславець залишиться виконувачкою обов'язків міністра енергетики.
Про це Гончаренко повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Тимчасово виконувати обов'язки міністра енергетики буде продовжувати Ольга Анатоліївна Буславець", - написав він.
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