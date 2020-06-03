Буславець залишиться в.о. міністра енергетики, - нардеп від "ЄС" Гончаренко

Народний депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко заявив, що Ольга Буславець залишиться виконувачкою обов'язків міністра енергетики.

Про це Гончаренко повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Тимчасово виконувати обов'язки міністра енергетики буде продовжувати Ольга Анатоліївна Буславець", - написав він.

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