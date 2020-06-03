Мы готовы защищать договоры длительной аренды с/х земель агрокомпаний, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил о готовности защищать договоры длительной аренды сельхозземель агрокомпаний, в том числе иностранных.
Об этом сообщил президент в ходе встречи с представителями бизнеса Хмельницкой области в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы не могли открыть покупку земли для всех, включая иностранные компании, потому что иностранные компании имеют кредитные условия совершенно другие. Наша стратегия очень простая. Мы сделаем сначала кредитные условия, чтобы наши фермеры могли брать кредиты под 2% и тогда мы сможем открыть рынок для всех. При этом мы готовы защищать договора длительной аренды и иностранные компании, которые давно на нашем рынке", - сказал президент.
При этом Зеленский призвал бизнес сообщать местной власти о наличии каких-либо проблем.
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А если коротко, то "Мы НЕ готовы"....
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