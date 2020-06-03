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Мы готовы защищать договоры длительной аренды с/х земель агрокомпаний, - Зеленский

Мы готовы защищать договоры длительной аренды с/х земель агрокомпаний, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности защищать договоры длительной аренды сельхозземель агрокомпаний, в том числе иностранных.

Об этом сообщил президент в ходе встречи с представителями бизнеса Хмельницкой области в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы не могли открыть покупку земли для всех, включая иностранные компании, потому что иностранные компании имеют кредитные условия совершенно другие. Наша стратегия очень простая. Мы сделаем сначала кредитные условия, чтобы наши фермеры могли брать кредиты под 2% и тогда мы сможем открыть рынок для всех. При этом мы готовы защищать договора длительной аренды и иностранные компании, которые давно на нашем рынке", - сказал президент.

При этом Зеленский призвал бизнес сообщать местной власти о наличии каких-либо проблем.

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Автор: 

аренда (185) Зеленский Владимир (20246) земля (1946)


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Топ комментарии
+4
Ми готові захищати договори тривалої оренди с/г земель агрокомпаній, - Зеленський - Цензор.НЕТ 453
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03.06.2020 19:14
+3
Сегодня зам главы офиса президента Юлия Ковалив мечется в истерике и пытается выйти на руководство ДБР. Все потому, что ДБР возбудило уголовное дело на ее мужа Ярему Ковалива, который в 2015 году будучи руководителем Госкомрыбхоза отдал в аренду на подконтрольные ему прокладки четыре государственных рыболовецких траулера (стоимость каждого около 10 млн долларов). Стоимость аренды в месяц составила 35 тыс дол при реальной 100 тыс дол. Контракты были подписаны в 2015 году на таких условиях, которые не позволяют их расторгнуть или изменить стоимость аренды до 2025 года. Вот так Юлия Ковалив и зарабатывает свои капиталы.
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03.06.2020 17:15
+3
Почув від когось «Блазень», що «рибалка заспокоює»… Зібрався, і поїхав. Приїжджає на берег озера. Тут же виставили очеплення по берегу, катери - на воді, «бойові плавці - на дні. Закинув вудочки. Сидить-сидить, а риба не клює!!! Нарешті, щось сіпнуло. Підсік… На гачку - малесенька Золота Рибка. Склала плавці благально, та й каже:
- Відпусти мене, старче… Я маленька, дрібненька, користі з мене мало… А я твоє бажання виконаю…
- Хочу быть самым крутим и уважаемым президентом Украины…
Плеснула рибка плавниками, насунувся туман. Розвіюється - охорони нема, кортежу нема, кругом софіти знімального майданчику, а поряд стоїть велосипед…
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03.06.2020 19:01
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Правила форума Совет форумчан
так вся земля селян в аренде на 25 лет )))
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03.06.2020 17:10 Ответить
А он как путин думает , что пришел навсегда .
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03.06.2020 17:48 Ответить
Сегодня зам главы офиса президента Юлия Ковалив мечется в истерике и пытается выйти на руководство ДБР. Все потому, что ДБР возбудило уголовное дело на ее мужа Ярему Ковалива, который в 2015 году будучи руководителем Госкомрыбхоза отдал в аренду на подконтрольные ему прокладки четыре государственных рыболовецких траулера (стоимость каждого около 10 млн долларов). Стоимость аренды в месяц составила 35 тыс дол при реальной 100 тыс дол. Контракты были подписаны в 2015 году на таких условиях, которые не позволяют их расторгнуть или изменить стоимость аренды до 2025 года. Вот так Юлия Ковалив и зарабатывает свои капиталы.
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03.06.2020 17:15 Ответить
посилання де? Тут не всі ж письменники.
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03.06.2020 19:24 Ответить
Читай "Мы НЕ готовы защищать договоры КРАТКОСРОЧНОЙ аренды с/х земель агрокомпаний, - Зеленский"
А если коротко, то "Мы НЕ готовы"....
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03.06.2020 17:18 Ответить
Засцы...что?
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03.06.2020 17:21 Ответить
А если я не хочу продавать свою землю.а хочу и дальше сдавать в оренду?!
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03.06.2020 17:24 Ответить
Сдавай на здоровье, но Срок минимальной аренды сейчас , если не ошибаюсь, семь лет но вроде больше, а ведь могут сделать и 77 , если разговор зашел за сроки, и не имей права ее расторгнуть, а сколько будешь получать арендной платы-побеспокоятся за тебя. Но точно могу сказать, что все меняется в жизни
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03.06.2020 17:41 Ответить
Какие 2 процента??? Осел проснись.. шмыгло вон уже под ноль дает...он тебя обошел на повороте...
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03.06.2020 17:24 Ответить
зеленский, порошенко и подонок вакарчук узаконили воровство для богатых ...
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03.06.2020 17:41 Ответить
цікавий пацієнт ... Вакарчук нав'язував свою музику садистським методом:"приклеїв навушники до вух та кнопку Repeat?"
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03.06.2020 19:31 Ответить
Это означает, что никто своих 2 га земли, бывших паёв, продать не сможет.
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03.06.2020 17:47 Ответить
Вы хоть понимаете, что означает "длительная аренда для иностранцев" в устах ЗЕленого овоща? Мы 350 лет уже живем в условиях "длительной аренды" и, будь то раша или ЕС, но места для украинцев там нет. И в такой постановке вопроса и не предвидится.
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03.06.2020 18:07 Ответить
Почув від когось «Блазень», що «рибалка заспокоює»… Зібрався, і поїхав. Приїжджає на берег озера. Тут же виставили очеплення по берегу, катери - на воді, «бойові плавці - на дні. Закинув вудочки. Сидить-сидить, а риба не клює!!! Нарешті, щось сіпнуло. Підсік… На гачку - малесенька Золота Рибка. Склала плавці благально, та й каже:
- Відпусти мене, старче… Я маленька, дрібненька, користі з мене мало… А я твоє бажання виконаю…
- Хочу быть самым крутим и уважаемым президентом Украины…
Плеснула рибка плавниками, насунувся туман. Розвіюється - охорони нема, кортежу нема, кругом софіти знімального майданчику, а поряд стоїть велосипед…
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03.06.2020 19:01 Ответить
Ми готові захищати договори тривалої оренди с/г земель агрокомпаній, - Зеленський - Цензор.НЕТ 453
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03.06.2020 19:14 Ответить
А про безправних селян кто побеспокоится длительные договора оренды без права разторгнуть за копейки отдают а потом получаются нищие селяне и агромиллионеры которые сидят в верховной раде слуга народа вот только какого
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03.06.2020 20:11 Ответить
 
 