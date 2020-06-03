Переселенцы будут обеспечены жильем в Украине на 25,5 млн евро
Украина и Германия подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Согласно Договору 25,5 млн евро направят на реализацию проекта "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц". Цель проекта - обеспечение жилыми помещениями граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии Российской Федерации.
Следующим шагом будет ратификация этого межправительственного Соглашения Верховной Радой Украины.
Предварительно предполагается, что ВПЛ смогут получить кредит в сумме до 20 тыс. евро до 10 лет под льготные условия (3-5%) с расчетом 21 кв. м общей площади на 1 человека + 10,5 кв. м на семью.
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До речі, непогана схема. Тато вбиває ;укров;, тим часом мама приїздить хоч і в Крамаху ту саму, бере кредит штук на тридцять зелені і повертається в Донецьк.
ЗЕшібісь!
голобородько - пнх)
а, вообще, людям нужно дать работу...а на жилье пусть зарабатывают...все...
и те, кто оттуда, тоже