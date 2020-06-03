Переселенцы будут обеспечены жильем в Украине на 25,5 млн евро

Украина и Германия подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Согласно Договору 25,5 млн евро направят на реализацию проекта "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц". Цель проекта - обеспечение жилыми помещениями граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии Российской Федерации.

Следующим шагом будет ратификация этого межправительственного Соглашения Верховной Радой Украины.

Предварительно предполагается, что ВПЛ смогут получить кредит в сумме до 20 тыс. евро до 10 лет под льготные условия (3-5%) с расчетом 21 кв. м общей площади на 1 человека + 10,5 кв. м на семью.

Также читайте: ЦИК упростил доступ к голосованию на местных выборах для переселенцев