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Переселенцы будут обеспечены жильем в Украине на 25,5 млн евро

Переселенцы будут обеспечены жильем в Украине на 25,5 млн евро

Украина и Германия подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Согласно Договору 25,5 млн евро направят на реализацию проекта "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц". Цель проекта - обеспечение жилыми помещениями граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии Российской Федерации.

Следующим шагом будет ратификация этого межправительственного Соглашения Верховной Радой Украины.

Предварительно предполагается, что ВПЛ смогут получить кредит в сумме до 20 тыс. евро до 10 лет под льготные условия (3-5%) с расчетом 21 кв. м общей площади на 1 человека + 10,5 кв. м на семью.

Также читайте: ЦИК упростил доступ к голосованию на местных выборах для переселенцев

Автор: 

Германия (6930) жилье (907) переселенцы (530) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+9
Чи я дурак, чи нас вважають такими. Але кредит в євро під 3-5% річних я б не назвав пільговим.
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03.06.2020 17:28
+6
Кредит в валюте...даже под полпроцента...это удавка....никто не знает какой курс будет через год...а уж через 10 тем более..
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03.06.2020 17:32
+4
А теперь про жилье для участников АТО и семей военнослужащих ВСУ?
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03.06.2020 17:30
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Правила форума Совет форумчан
Чи я дурак, чи нас вважають такими. Але кредит в євро під 3-5% річних я б не назвав пільговим.
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03.06.2020 17:28 Ответить
Кредит в валюте...даже под полпроцента...это удавка....никто не знает какой курс будет через год...а уж через 10 тем более..
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03.06.2020 17:32 Ответить
Ну это если сравнивать с нашими кредитами - то пильговий.
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03.06.2020 17:37 Ответить
И что и где за эти 20 штук можно купить???
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03.06.2020 17:29 Ответить
Двушку в областном центре купит можно. Разумеется про Киев, Одессу, Львов и Харьков речь не идет
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03.06.2020 17:34 Ответить
В районном может быть...в областном вряд ли...
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03.06.2020 17:40 Ответить
Просто набери в поисковике "Купить жилье в..."
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03.06.2020 18:21 Ответить
В райцентре дом с участком-3 тыс евро. Нет, все хотят Киев.
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03.06.2020 19:48 Ответить
Однушку под Киевом вполне. Коллега на Стоянке-2 за 10 вообще взяла.
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03.06.2020 17:36 Ответить
Угу...семье с двумя детьми....однушку...
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03.06.2020 17:40 Ответить
Я благополучно сосу лапу, снимая комнатушку в хрущобе. Это лучший вариант?)))
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03.06.2020 17:42 Ответить
Мои снимают квартиру в Черкасах...трешку...за 4 штуки в месяц...при этом в Донецке три квартиры стоят пустыми...
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03.06.2020 17:44 Ответить
Я комнату снимаю за 3 в месяц (плюс коммуналка, ~тысячи полторы зимой, ~350 летом). Вот и разница в стоимости одного только съёма жилья в зависимости от региона.
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03.06.2020 17:46 Ответить
Участок в лесу, и жить на ём.
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03.06.2020 17:38 Ответить
А теперь про жилье для участников АТО и семей военнослужащих ВСУ?
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03.06.2020 17:30 Ответить
А сім'ї військовослужбовців, сім'ї загиблих за Україну? Що, владі ближчі донеччани?

До речі, непогана схема. Тато вбиває ;укров;, тим часом мама приїздить хоч і в Крамаху ту саму, бере кредит штук на тридцять зелені і повертається в Донецьк.
ЗЕшібісь!
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03.06.2020 17:36 Ответить
Саме так,владі ментально ближче ватний донбас.
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03.06.2020 20:35 Ответить
Всего то шесть лет прошло, а уже озаботились о беженцах.
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03.06.2020 17:37 Ответить
придурки.. под это дело - своруют миллионы..
голобородько - пнх)
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03.06.2020 17:49 Ответить
Какие миллионы?25 млн евриков это по стоимости несколько многоквартирных домов, не сильно тут наворуешь
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03.06.2020 17:52 Ответить
Нужна госпрограмма для переселенцев. Людей, без "грязной" биографии, нужно забирать из лугандона. Построить жилье, а не зарывать деньги в асфальт.
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03.06.2020 17:59 Ответить
зачем эти сложности?...людей с намного более "чистой" биографией здесь больше...постройте им жилье..
а, вообще, людям нужно дать работу...а на жилье пусть зарабатывают...все...
и те, кто оттуда, тоже
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03.06.2020 18:59 Ответить
Що значить без грязной біографіі? Факт участі в референдумі це грязно? Тут без них вати повно,Нах сидять там.,може їх ще в сраку цілувати.З 2014 пишу- стіна й вапно найкращий з можливих варіантів.
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03.06.2020 20:31 Ответить
в селах стільки хат пустками стоять...хай їдуть, розселяються, обживають...
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03.06.2020 18:24 Ответить
Краще у в'язницю.
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03.06.2020 18:35 Ответить
Так їх ніхто силою з Лугандону не забирає.
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03.06.2020 20:33 Ответить
Переселенці - це ті, що виїхали з Лугандону ще 5 років тому, кинувши там домівки. А не ті, що зараз там живуть.
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03.06.2020 22:15 Ответить
Без землі, зате з податками на все, без доріг, без медицини, без палива, без освіти, зате з холодною зимою, весною і осінью, може краще стати аборигенами в Австралії, там хоч тепло кенгуру і кролі на вечерю. В знищеному ще Кучмою селі можуть жити і виживати тільки екстремали.
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03.06.2020 19:38 Ответить
отже є чим займатись насамперед, ще до всяких переселенців відтіля
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03.06.2020 20:00 Ответить
Германия выделяет деньги т.е. на безвозмездной основе и это не кредит? Так почему тогда ВПЛ предполагается давать кв. в кредит, по логике должны тогда бесплатно давать жильё? Это же не бизнес, а благотворительность.
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03.06.2020 18:55 Ответить
Где слово "безвозмездный"? В мультике про винни и пятачка. А здесь-кредиты, немцы впаривают свои денежки на более выгодных условиях.
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03.06.2020 19:51 Ответить
https://censor.net/news/3190829/germaniya_vydelit_ukraine_255_mln_evro_na_jile_dlya_pereselentsev
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03.06.2020 19:54 Ответить
Где сказано "благотворительность"? это бизнес
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03.06.2020 19:52 Ответить
https://censor.net/news/3190829/germaniya_vydelit_ukraine_255_mln_evro_na_jile_dlya_pereselentsev
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03.06.2020 19:54 Ответить
А чого мене житлом не забезпечує держава? Я на відміну від багатьох переселенців маю проукраїнську позицію... Тобто я маю квартиру винаймати, а переселенці на халяву все мають мати?
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03.06.2020 23:13 Ответить
Спасибо канешна за такой кредит, но у меня вопрос. Как например пенсионеру выплатить 20 тыс. евро + 5% годовых?
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04.06.2020 06:19 Ответить
 
 