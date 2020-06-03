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Переселенців забезпечать житлом в Україні на 25,5 млн євро

Переселенців забезпечать житлом в Україні на 25,5 млн євро

Україна і Німеччина підписали угоду про співпрацю в рамках реалізації проєкту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Згідно з Угодою, 25,5 млн євро спрямують на реалізацію проєкту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб". Мета проєкту - забезпечення житловими приміщеннями громадян України, які були змушені покинути свої домівки через збройну агресію Російської Федерації.

Наступним кроком буде ратифікація цієї міжурядової Угоди Верховною Радою України.

Попередньо передбачається, що ВПЛ зможуть отримати кредит на суму до 20 тис. євро до 10 років під пільгові умови (3-5%) з розрахунком 21 кв. м загальної площі на 1 людину + 10,5 кв. м на сім'ю.

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Автор: 

Німеччина (7326) житло (1060) переселенці (976) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+9
Чи я дурак, чи нас вважають такими. Але кредит в євро під 3-5% річних я б не назвав пільговим.
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03.06.2020 17:28
+6
Кредит в валюте...даже под полпроцента...это удавка....никто не знает какой курс будет через год...а уж через 10 тем более..
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03.06.2020 17:32
+4
А теперь про жилье для участников АТО и семей военнослужащих ВСУ?
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03.06.2020 17:30
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Чи я дурак, чи нас вважають такими. Але кредит в євро під 3-5% річних я б не назвав пільговим.
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03.06.2020 17:28 Відповісти
Кредит в валюте...даже под полпроцента...это удавка....никто не знает какой курс будет через год...а уж через 10 тем более..
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03.06.2020 17:32 Відповісти
Ну это если сравнивать с нашими кредитами - то пильговий.
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03.06.2020 17:37 Відповісти
И что и где за эти 20 штук можно купить???
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03.06.2020 17:29 Відповісти
Двушку в областном центре купит можно. Разумеется про Киев, Одессу, Львов и Харьков речь не идет
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03.06.2020 17:34 Відповісти
В районном может быть...в областном вряд ли...
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03.06.2020 17:40 Відповісти
Просто набери в поисковике "Купить жилье в..."
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03.06.2020 18:21 Відповісти
В райцентре дом с участком-3 тыс евро. Нет, все хотят Киев.
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03.06.2020 19:48 Відповісти
Однушку под Киевом вполне. Коллега на Стоянке-2 за 10 вообще взяла.
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03.06.2020 17:36 Відповісти
Угу...семье с двумя детьми....однушку...
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03.06.2020 17:40 Відповісти
Я благополучно сосу лапу, снимая комнатушку в хрущобе. Это лучший вариант?)))
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03.06.2020 17:42 Відповісти
Мои снимают квартиру в Черкасах...трешку...за 4 штуки в месяц...при этом в Донецке три квартиры стоят пустыми...
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03.06.2020 17:44 Відповісти
Я комнату снимаю за 3 в месяц (плюс коммуналка, ~тысячи полторы зимой, ~350 летом). Вот и разница в стоимости одного только съёма жилья в зависимости от региона.
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03.06.2020 17:46 Відповісти
Участок в лесу, и жить на ём.
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03.06.2020 17:38 Відповісти
А теперь про жилье для участников АТО и семей военнослужащих ВСУ?
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03.06.2020 17:30 Відповісти
А сім'ї військовослужбовців, сім'ї загиблих за Україну? Що, владі ближчі донеччани?

До речі, непогана схема. Тато вбиває ;укров;, тим часом мама приїздить хоч і в Крамаху ту саму, бере кредит штук на тридцять зелені і повертається в Донецьк.
ЗЕшібісь!
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03.06.2020 17:36 Відповісти
Саме так,владі ментально ближче ватний донбас.
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03.06.2020 20:35 Відповісти
Всего то шесть лет прошло, а уже озаботились о беженцах.
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03.06.2020 17:37 Відповісти
придурки.. под это дело - своруют миллионы..
голобородько - пнх)
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03.06.2020 17:49 Відповісти
Какие миллионы?25 млн евриков это по стоимости несколько многоквартирных домов, не сильно тут наворуешь
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03.06.2020 17:52 Відповісти
Нужна госпрограмма для переселенцев. Людей, без "грязной" биографии, нужно забирать из лугандона. Построить жилье, а не зарывать деньги в асфальт.
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03.06.2020 17:59 Відповісти
зачем эти сложности?...людей с намного более "чистой" биографией здесь больше...постройте им жилье..
а, вообще, людям нужно дать работу...а на жилье пусть зарабатывают...все...
и те, кто оттуда, тоже
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03.06.2020 18:59 Відповісти
Що значить без грязной біографіі? Факт участі в референдумі це грязно? Тут без них вати повно,Нах сидять там.,може їх ще в сраку цілувати.З 2014 пишу- стіна й вапно найкращий з можливих варіантів.
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03.06.2020 20:31 Відповісти
в селах стільки хат пустками стоять...хай їдуть, розселяються, обживають...
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03.06.2020 18:24 Відповісти
Краще у в'язницю.
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03.06.2020 18:35 Відповісти
Так їх ніхто силою з Лугандону не забирає.
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03.06.2020 20:33 Відповісти
Переселенці - це ті, що виїхали з Лугандону ще 5 років тому, кинувши там домівки. А не ті, що зараз там живуть.
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03.06.2020 22:15 Відповісти
Без землі, зате з податками на все, без доріг, без медицини, без палива, без освіти, зате з холодною зимою, весною і осінью, може краще стати аборигенами в Австралії, там хоч тепло кенгуру і кролі на вечерю. В знищеному ще Кучмою селі можуть жити і виживати тільки екстремали.
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03.06.2020 19:38 Відповісти
отже є чим займатись насамперед, ще до всяких переселенців відтіля
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03.06.2020 20:00 Відповісти
Германия выделяет деньги т.е. на безвозмездной основе и это не кредит? Так почему тогда ВПЛ предполагается давать кв. в кредит, по логике должны тогда бесплатно давать жильё? Это же не бизнес, а благотворительность.
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03.06.2020 18:55 Відповісти
Где слово "безвозмездный"? В мультике про винни и пятачка. А здесь-кредиты, немцы впаривают свои денежки на более выгодных условиях.
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03.06.2020 19:51 Відповісти
https://censor.net/news/3190829/germaniya_vydelit_ukraine_255_mln_evro_na_jile_dlya_pereselentsev
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03.06.2020 19:54 Відповісти
Где сказано "благотворительность"? это бизнес
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03.06.2020 19:52 Відповісти
https://censor.net/news/3190829/germaniya_vydelit_ukraine_255_mln_evro_na_jile_dlya_pereselentsev
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03.06.2020 19:54 Відповісти
А чого мене житлом не забезпечує держава? Я на відміну від багатьох переселенців маю проукраїнську позицію... Тобто я маю квартиру винаймати, а переселенці на халяву все мають мати?
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03.06.2020 23:13 Відповісти
Спасибо канешна за такой кредит, но у меня вопрос. Как например пенсионеру выплатить 20 тыс. евро + 5% годовых?
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04.06.2020 06:19 Відповісти
 
 