Переселенців забезпечать житлом в Україні на 25,5 млн євро

Україна і Німеччина підписали угоду про співпрацю в рамках реалізації проєкту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Згідно з Угодою, 25,5 млн євро спрямують на реалізацію проєкту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб". Мета проєкту - забезпечення житловими приміщеннями громадян України, які були змушені покинути свої домівки через збройну агресію Російської Федерації.

Наступним кроком буде ратифікація цієї міжурядової Угоди Верховною Радою України.

Попередньо передбачається, що ВПЛ зможуть отримати кредит на суму до 20 тис. євро до 10 років під пільгові умови (3-5%) з розрахунком 21 кв. м загальної площі на 1 людину + 10,5 кв. м на сім'ю.

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