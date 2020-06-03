В Житомирской области ребенок во время прогулки нашел гранату Ф-1, - ГСЧС

3 июня в Новоград-Волынском (Житомирская область) ребенок во время прогулки нашел ручную гранату.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Во время прогулки с собакой возле железнодорожных путей, мальчик, примерно 10-летнего возраста, заметил в мусоре чеку гранаты. Ребенок рассказал о находке родственникам, которые и вызвали спасателей", - гопорится в сообщении.

Прибыв не место, специалисты ГСЧС идентифицировали опасный предмет как ручную гранату Ф-1.

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