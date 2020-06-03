В Житомирской области ребенок во время прогулки нашел гранату Ф-1, - ГСЧС
3 июня в Новоград-Волынском (Житомирская область) ребенок во время прогулки нашел ручную гранату.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Во время прогулки с собакой возле железнодорожных путей, мальчик, примерно 10-летнего возраста, заметил в мусоре чеку гранаты. Ребенок рассказал о находке родственникам, которые и вызвали спасателей", - гопорится в сообщении.
Прибыв не место, специалисты ГСЧС идентифицировали опасный предмет как ручную гранату Ф-1.
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+4 kelman muksat
показать весь комментарий03.06.2020 18:51
+2 Sav UA
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+2 Скромный Кролик
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-мальчик гранату нашел ,,,,,,,
, В сумку засунул и в школу пошел
. К школе напрасно спешили врачи -
От школы остались одни кирпичи
Сунул в карман, к сельсовету пошёл,
Дёрнул колечко, и бросил в окно...
Дед уже старый. Ему всё-равно.
Больше в колхозе ни кто не живет.
К дяде с вопросом она подошла.
Дёрни колечко,- ей дядя сказал.
Долго над полем сандалик летал...
это оказался немецкий фугас
ну итд