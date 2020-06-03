РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12922 посетителя онлайн
Новости
2 252 17

В Житомирской области ребенок во время прогулки нашел гранату Ф-1, - ГСЧС

В Житомирской области ребенок во время прогулки нашел гранату Ф-1, - ГСЧС

3 июня в Новоград-Волынском (Житомирская область) ребенок во время прогулки нашел ручную гранату.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Во время прогулки с собакой возле железнодорожных путей, мальчик, примерно 10-летнего возраста, заметил в мусоре чеку гранаты. Ребенок рассказал о находке родственникам, которые и вызвали спасателей", - гопорится в сообщении.

Прибыв не место, специалисты ГСЧС идентифицировали опасный предмет как ручную гранату Ф-1.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчина угрожал взорвать гранату в столичном супермаркете из-за замечания об отсутствии маски, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

граната (997) дети (6477) ГСЧС (4953) Житомирская область (1387)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
хорошо что россказал .. а не "испытал" ...
показать весь комментарий
03.06.2020 18:51
+2
Маленький мальчик гранату нашел
, В сумку засунул и в школу пошел
. К школе напрасно спешили врачи -
От школы остались одни кирпичи

показать весь комментарий
03.06.2020 19:04
+2
как мило...
показать весь комментарий
03.06.2020 19:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хорошо что россказал .. а не "испытал" ...
показать весь комментарий
03.06.2020 18:51 Ответить
Пошли дожди, растут гранаты!
показать весь комментарий
03.06.2020 18:54 Ответить
Грамотный мальчик, знает как чека гранаты выглядит!
показать весь комментарий
03.06.2020 18:51 Ответить
как в черном юморе
-мальчик гранату нашел ,,,,,,,
показать весь комментарий
03.06.2020 18:51 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2020 18:54 Ответить
Маленький мальчик гранату нашел
, В сумку засунул и в школу пошел
. К школе напрасно спешили врачи -
От школы остались одни кирпичи

показать весь комментарий
03.06.2020 19:04 Ответить
Дед Афанасий гранату нашёл,
Сунул в карман, к сельсовету пошёл,
Дёрнул колечко, и бросил в окно...
Дед уже старый. Ему всё-равно.
показать весь комментарий
03.06.2020 19:33 Ответить
как мило...
показать весь комментарий
03.06.2020 19:08 Ответить
Мальчик в колхозе нашел пулемет,
Больше в колхозе ни кто не живет.
показать весь комментарий
03.06.2020 19:08 Ответить
Сообразительный хлопчик.......Молодец!........
показать весь комментарий
03.06.2020 19:13 Ответить
Маленький мальчик нашел ананас...
показать весь комментарий
03.06.2020 19:14 Ответить
Эхо войны
показать весь комментарий
03.06.2020 19:16 Ответить
Девочка в поле гранату нашла.
К дяде с вопросом она подошла.
Дёрни колечко,- ей дядя сказал.
Долго над полем сандалик летал...
показать весь комментарий
03.06.2020 19:30 Ответить
Маленький мальчик нашёл ананас
это оказался немецкий фугас
ну итд
показать весь комментарий
03.06.2020 19:56 Ответить
Такое как сейчас, было после отступления немцев.
показать весь комментарий
03.06.2020 19:58 Ответить
Це, звичайно, смішно, але тоді, коли не твоя дитина знайшла гранату.
показать весь комментарий
03.06.2020 20:45 Ответить
але оскільки дитина була навчена повдженню з вибухонебезпечними предметами, вона віднесла гранату до місцевого осередку СЛУГИ УРОДА висмикнула чеку, та закинула всередину, примовляючи щось про Сашка, та про Білого, і що Україна нікорли не стане на коліна перед окупантом
показать весь комментарий
03.06.2020 23:27 Ответить
 
 