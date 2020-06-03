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У Житомирській області дитина під час прогулянки знайшла гранату Ф-1, - ДСНС

У Житомирській області дитина під час прогулянки знайшла гранату Ф-1, - ДСНС

3 червня в Новоград-Волинському (Житомирська область) дитина під час прогулянки знайшла ручну гранату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Під час прогулянки з собакою біля залізничних колій, хлопчик, приблизно 10-річного віку, помітив у смітті чеку гранати. Дитина розповіла про знахідку родичам, які і викликали рятувальників", - сказано в повідомленні.

Прибувши не місце, фахівці ДСНС ідентифікували небезпечний предмет як ручну гранату Ф-1.

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Автор: 

граната (788) діти (5050) ДСНС (5091) Житомирська область (1256)


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Топ коментарі
+4
хорошо что россказал .. а не "испытал" ...
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03.06.2020 18:51
+2
Маленький мальчик гранату нашел
, В сумку засунул и в школу пошел
. К школе напрасно спешили врачи -
От школы остались одни кирпичи

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03.06.2020 19:04
+2
как мило...
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03.06.2020 19:08
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хорошо что россказал .. а не "испытал" ...
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03.06.2020 18:51 Відповісти
Пошли дожди, растут гранаты!
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03.06.2020 18:54 Відповісти
Грамотный мальчик, знает как чека гранаты выглядит!
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03.06.2020 18:51 Відповісти
как в черном юморе
-мальчик гранату нашел ,,,,,,,
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03.06.2020 18:51 Відповісти
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03.06.2020 18:54 Відповісти
Маленький мальчик гранату нашел
, В сумку засунул и в школу пошел
. К школе напрасно спешили врачи -
От школы остались одни кирпичи

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03.06.2020 19:04 Відповісти
Дед Афанасий гранату нашёл,
Сунул в карман, к сельсовету пошёл,
Дёрнул колечко, и бросил в окно...
Дед уже старый. Ему всё-равно.
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03.06.2020 19:33 Відповісти
как мило...
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03.06.2020 19:08 Відповісти
Мальчик в колхозе нашел пулемет,
Больше в колхозе ни кто не живет.
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03.06.2020 19:08 Відповісти
Сообразительный хлопчик.......Молодец!........
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03.06.2020 19:13 Відповісти
Маленький мальчик нашел ананас...
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03.06.2020 19:14 Відповісти
Эхо войны
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03.06.2020 19:16 Відповісти
Девочка в поле гранату нашла.
К дяде с вопросом она подошла.
Дёрни колечко,- ей дядя сказал.
Долго над полем сандалик летал...
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03.06.2020 19:30 Відповісти
Маленький мальчик нашёл ананас
это оказался немецкий фугас
ну итд
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03.06.2020 19:56 Відповісти
Такое как сейчас, было после отступления немцев.
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03.06.2020 19:58 Відповісти
Це, звичайно, смішно, але тоді, коли не твоя дитина знайшла гранату.
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03.06.2020 20:45 Відповісти
але оскільки дитина була навчена повдженню з вибухонебезпечними предметами, вона віднесла гранату до місцевого осередку СЛУГИ УРОДА висмикнула чеку, та закинула всередину, примовляючи щось про Сашка, та про Білого, і що Україна нікорли не стане на коліна перед окупантом
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03.06.2020 23:27 Відповісти
 
 