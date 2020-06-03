У Житомирській області дитина під час прогулянки знайшла гранату Ф-1, - ДСНС

3 червня в Новоград-Волинському (Житомирська область) дитина під час прогулянки знайшла ручну гранату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Під час прогулянки з собакою біля залізничних колій, хлопчик, приблизно 10-річного віку, помітив у смітті чеку гранати. Дитина розповіла про знахідку родичам, які і викликали рятувальників", - сказано в повідомленні.

Прибувши не місце, фахівці ДСНС ідентифікували небезпечний предмет як ручну гранату Ф-1.

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