У Житомирській області дитина під час прогулянки знайшла гранату Ф-1, - ДСНС
3 червня в Новоград-Волинському (Житомирська область) дитина під час прогулянки знайшла ручну гранату.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Під час прогулянки з собакою біля залізничних колій, хлопчик, приблизно 10-річного віку, помітив у смітті чеку гранати. Дитина розповіла про знахідку родичам, які і викликали рятувальників", - сказано в повідомленні.
Прибувши не місце, фахівці ДСНС ідентифікували небезпечний предмет як ручну гранату Ф-1.
Топ коментарі
+4 kelman muksat
показати весь коментар03.06.2020 18:51
+2 Sav UA
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+2 Скромный Кролик
показати весь коментар03.06.2020 19:08
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-мальчик гранату нашел ,,,,,,,
, В сумку засунул и в школу пошел
. К школе напрасно спешили врачи -
От школы остались одни кирпичи
Сунул в карман, к сельсовету пошёл,
Дёрнул колечко, и бросил в окно...
Дед уже старый. Ему всё-равно.
Больше в колхозе ни кто не живет.
К дяде с вопросом она подошла.
Дёрни колечко,- ей дядя сказал.
Долго над полем сандалик летал...
это оказался немецкий фугас
ну итд