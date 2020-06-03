Назначение министра образования рассмотрим на следующей пленарной неделе, - "слуга народа" Кравчук

Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос назначения министра образования на следующей пленарной неделе.

Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Нардеп подтвердила, что сегодня на заседании Комитета по вопросам образования и науки состоялась встреча с одним из кандидатов на должность министра - ректором черниговского университета Сергеем Шкарлетом.

"На фракции мы еще не обсуждали (кандидатуру Шкарлета. - Ред). А у нас есть такая договоренность, что прежде чем выносить на голосование в зал, предстоит встреча с кандидатом, которого рекомендуют. Поэтому, именно по министру образования, думаю, что это будет решаться на следующей пленарной неделе недели. Не думаю, что это будет выноситься завтра", - сказала Кравчук.

По ее словам, на должность также претендовала заместитель директора по научной работе Института математики НАН Украины Александра Антонюк, однако она не прошла собеседование у премьер-министра.

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