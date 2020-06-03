Призначення міністра освіти розглянемо на наступному пленарному тижні, - "слуга народу" Кравчук

Верховна Рада планує розглянути питання призначення міністра освіти на наступному пленарному тижні.

Про це розповіла у коментарі Цензор.НЕТ заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Нардепка підтвердила, що сьогодні на засіданні Комітету з питань освіти і науки відбулася зустріч із одним із кандидатів на посаду міністра - ректором чернігівського університету Сергієм Шкарлетом.

"На фракції ми ще не обговорювали (кандидатуру Шкарлета. - Ред). А у нас є така домовленість, що перш ніж виносити на голосування в зал, має бути зустріч із кандидатом, якого рекомендують. Тому, саме по міністру освіти, думаю, що це буде вирішуватись на наступному пленарному тижні тижні. Не думаю, що це буде виноситись завтра", - сказала Кравчук.

За її словами, на посаду також претендувала заступниця директора з наукової роботи Інституту математики Національної академії наук України Олександра Антонюк, однак вона не пройшла співбесіду у прем’єр-міністра.

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