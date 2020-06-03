Призначення міністра освіти розглянемо на наступному пленарному тижні, - "слуга народу" Кравчук
Верховна Рада планує розглянути питання призначення міністра освіти на наступному пленарному тижні.
Про це розповіла у коментарі Цензор.НЕТ заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
Нардепка підтвердила, що сьогодні на засіданні Комітету з питань освіти і науки відбулася зустріч із одним із кандидатів на посаду міністра - ректором чернігівського університету Сергієм Шкарлетом.
"На фракції ми ще не обговорювали (кандидатуру Шкарлета. - Ред). А у нас є така домовленість, що перш ніж виносити на голосування в зал, має бути зустріч із кандидатом, якого рекомендують. Тому, саме по міністру освіти, думаю, що це буде вирішуватись на наступному пленарному тижні тижні. Не думаю, що це буде виноситись завтра", - сказала Кравчук.
За її словами, на посаду також претендувала заступниця директора з наукової роботи Інституту математики Національної академії наук України Олександра Антонюк, однак вона не пройшла співбесіду у прем’єр-міністра.
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Вірш «https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARARQ7lMjOPB2wT4r83eU20IOIlcs5eru2KN8Am4J0LPUwqpddE7kSSoGEHIR-1A8SnFM1VMPdDnrxW-7oDUB_IgWX0S29NG15HIj9qxYaXCSWYKZpg1ZPQ8u5ONWyy2g8NDhe2K1f6dXNHN-tdrCjoO5CHp7XIDgiY0jdEUbzOXV8xyl41aE_skHEts1PCgvFm7nfgQu_2O8AYjQCLnjJjY0iTWMTO1asc4SrWjgAdMeG82KJC6GlxcszetpQV5htFj1nh3ot5DFtQescCJQGor_fCPoL_LltS1kSfjfC9oD1RGgEb3gCVD8mRqlnO0RgBQaTk2lWK7MVGZ7sHweBoosA&__tn__=%2ANKH-R #Заповіт » (2014) зі збірки https://www.facebook.com/borys.humenyuk?__tn__=KH-R&eid=ARCUNv0MHfdPFQfxozXqtqjaPrriToLYVT1UMvWG3gHWHQlC-ul_18juaEySPjtBRtk5Rz4fMbRaDZpu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARARQ7lMjOPB2wT4r83eU20IOIlcs5eru2KN8Am4J0LPUwqpddE7kSSoGEHIR-1A8SnFM1VMPdDnrxW-7oDUB_IgWX0S29NG15HIj9qxYaXCSWYKZpg1ZPQ8u5ONWyy2g8NDhe2K1f6dXNHN-tdrCjoO5CHp7XIDgiY0jdEUbzOXV8xyl41aE_skHEts1PCgvFm7nfgQu_2O8AYjQCLnjJjY0iTWMTO1asc4SrWjgAdMeG82KJC6GlxcszetpQV5htFj1nh3ot5DFtQescCJQGor_fCPoL_LltS1kSfjfC9oD1RGgEb3gCVD8mRqlnO0RgBQaTk2lWK7MVGZ7sHweBoosA Борис Гуменюк «https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96_%D0%B7_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARARQ7lMjOPB2wT4r83eU20IOIlcs5eru2KN8Am4J0LPUwqpddE7kSSoGEHIR-1A8SnFM1VMPdDnrxW-7oDUB_IgWX0S29NG15HIj9qxYaXCSWYKZpg1ZPQ8u5ONWyy2g8NDhe2K1f6dXNHN-tdrCjoO5CHp7XIDgiY0jdEUbzOXV8xyl41aE_skHEts1PCgvFm7nfgQu_2O8AYjQCLnjJjY0iTWMTO1asc4SrWjgAdMeG82KJC6GlxcszetpQV5htFj1nh3ot5DFtQescCJQGor_fCPoL_LltS1kSfjfC9oD1RGgEb3gCVD8mRqlnO0RgBQaTk2lWK7MVGZ7sHweBoosA&__tn__=%2ANKH-R #Вірші_з_війни » є чи не найпотужнішим поетичним відгуком у ******** українській літературі на російсько-українську війну на Донбасі, що триває. [Антитерористична операція на сході України (https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D1%82%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARARQ7lMjOPB2wT4r83eU20IOIlcs5eru2KN8Am4J0LPUwqpddE7kSSoGEHIR-1A8SnFM1VMPdDnrxW-7oDUB_IgWX0S29NG15HIj9qxYaXCSWYKZpg1ZPQ8u5ONWyy2g8NDhe2K1f6dXNHN-tdrCjoO5CHp7XIDgiY0jdEUbzOXV8xyl41aE_skHEts1PCgvFm7nfgQu_2O8AYjQCLnjJjY0iTWMTO1asc4SrWjgAdMeG82KJC6GlxcszetpQV5htFj1nh3ot5DFtQescCJQGor_fCPoL_LltS1kSfjfC9oD1RGgEb3gCVD8mRqlnO0RgBQaTk2lWK7MVGZ7sHweBoosA&__tn__=%2ANKH-R #АТО ), 14.04.2014− 30.04.2018; тепер − Операція об'єднаних сил (https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BE%D1%81?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARARQ7lMjOPB2wT4r83eU20IOIlcs5eru2KN8Am4J0LPUwqpddE7kSSoGEHIR-1A8SnFM1VMPdDnrxW-7oDUB_IgWX0S29NG15HIj9qxYaXCSWYKZpg1ZPQ8u5ONWyy2g8NDhe2K1f6dXNHN-tdrCjoO5CHp7XIDgiY0jdEUbzOXV8xyl41aE_skHEts1PCgvFm7nfgQu_2O8AYjQCLnjJjY0iTWMTO1asc4SrWjgAdMeG82KJC6GlxcszetpQV5htFj1nh3ot5DFtQescCJQGor_fCPoL_LltS1kSfjfC9oD1RGgEb3gCVD8mRqlnO0RgBQaTk2lWK7MVGZ7sHweBoosA&__tn__=%2ANKH-R #ООС )].
2014 року на фронт, у зону Антитерористичної операції з Майдану добровільно рушили найкращі сини України. Вони пішли, щоб у тяжкому кривавому протистоянні захистити нашу незалежність.
Один із таких добровольців і став автором новітнього «Заповіту». Слово поета-фронтовика, що перегукується зі знаменитим «Заповітом» Тараса Шевченка, набуває особливої ваги у часи, коли вирішується доля рідної землі.
Борис Гуменюк обрав класичну форму поетичного послання - заповіт. Але наповнив його новітнім змістом й уклав своєрідний каталог справжніх цінностей життя: поле, жито, небо, жайвір, луки, квіти, кохання, батьки, діти…
На прикладі «Заповіту» Б. Гуменюка ми спостерігаємо класичний віршорядок верлібру, де поет використав увесь арсенал художніх засобів цієї форми поезії: синтаксичний паралелізм, антитезу, каталогізацію, градацію, рефрен, анафору, епіфору тощо.
Поет послуговується звичайною розмовною мовою, але вкраплює в оповідь такі зворушливі деталі, які пробивають найчерствіше серце.
У вірші домінує епічний спокій автора-воїна, стримана емоція туги, болю; відсутність крику, надриву, патосу трагізму чи героїзму; мудре сприймання повторюваності історії в усіх її виявах; спокійне єднання у спільній біді, у спільному копанні цієї «нена́висної донецької землі», «дорогої української землі», цієї «солодкої ласкавої землі»…
Борис ГУМЕНЮК
ЗАПОВІТ
Сьогодні знову копаємо землю
Цю нена́висну донецьку землю
Цю черству закам'янілу землю
Тулимося до неї
Ховаємося в ній
Ще живі
Ми ховаємося за землю
Сидимо в ній тихо
Наче малі діти за маминою спиною
Ми чуємо як б'ється її серце
Як вона втомлено дихає
Нам тепло й затишно
Ще живі
Завтра ми вже будемо мертві
Може багато з нас
Може всі
Не забирайте нас із землі
Не відривайте нас від матері
Не збирайте на полі бою наші рештки
Не намагайтеся наново скласти нас докупи
І - благаємо вас - ніяких хрестів
Пам'ятних знаків чи меморіальних плит
Нам це не треба
Адже це не для нас - для себе
Ви ставите нам величні пам'ятники
Не треба ніде карбувати наших імен
Просто пам'ятайте:
На цьому полі
У цій землі
Лежать українські солдати
І - все
Не віддавайте нас батькам
Не хочемо щоб батьки бачили нас такими
Нехай батьки запам'ятають нас малими дітьми
Неслухняними хлопчиками
З рогатками і синцями на колінах
З двійками у щоденнику
З повною пазухою яблук з сусідського саду
Нехай батьки сподіваються що ми колись повернемося
Що ми десь є.
Не віддавайте нас дружинам
Нехай кохані запам'ятають нас красенями
Такими які подобалися багатьом дівчатам
А дісталися їм
Нехай вони запам'ятають наші гарячі губи
Наш гарячий подих
Наші палкі обійми
Нехай вони не торкаються нашого холодного чола
Наших холодних вуст
Не віддавайте нас дітям
Нехай діти запам'ятають наші теплі очі
Наші теплі усмішки
Наші теплі руки
Нехай діти не торкаються тремтячими губами
Наших холодних рук.
Ось в цих окопах
Які сьогодні для нас тимчасове житло
А завтра стануть нашими могилами
Поховайте нас
Не потрібно прощальних промов, −
У тиші яка настає після бою
Це завше виглядає недоречно
Це наче штурхати загиблого воїна
І просити щоб той встав.
Не треба панахид
Ми й так знаємо де тепер буде наше місце
Просто накрийте нас землею
І - йдіть
Було б добре як би на тому місці було поле
Колосилося жито
Щоб жайвір у небі
І - небо
Багато неба -
Ви можете собі уявити якій хліб родитиме поле
Де лежать бійці?!
(На пам'ять про нас їжте хліб з поля
Де ми полягли)
Було б добре якби на тому місці були луки
І багато-багато квітів
І бджола над кожною квіткою
Щоб надвечір приходили закохані
Плели вінки
Кохалися до ранку
А вдень щоб приходили молоді батьки
З малими дітьми.
(Не перешкоджайте дітям приходити до нас)
Але це буде завтра
А сьогодні ми ще копаємо землю
Цю дорогу українську землю
Цю солодку ласкаву землю
Пишемо гуртом саперними лопатками
На її тілі
Останній вірш української літератури.
Ще живі
08.08.2014 р.
- Слухаю…
- С вами говорит президент Зеленский… Мы ищем кадры пофессионалов…
- Вибачте, а вам кадри для чого потрібні? Для ОПУ, чи для «95-го кварталу»?
а тож как назначите - ховай детей.....
В стране нет денег и нет кредита,
Дефицит платежного баланса в десятки миллиардов
В стране украдено миллион тонн зерна госрезерва.
В стране вывозят документацию "Центроэнерго", но у Зеленского будет четыре новых министра ...
Как-никак , доктор философии .
Как Фома Брут ...
Його політичні переконання:
За власними словами, 2004 і 2010 року він підтримував на президентських виборах Віктора Януковича. Розказував, що просто співчував Партії регіонів. Але балотувався до Чернігівської обласної ради від ПР в Деснянському районі Чернігова на місцевих виборах 2006-го року; а 2010-2015 років був обраний депутатом Чернігівської облради саме як член ПР.
Короче: істий риг, який стрибає по партіям.