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Совет директоров МВФ рассмотрит новую программу для Украины 9 июня

Совет директоров МВФ рассмотрит новую программу для Украины 9 июня

Совет директоров МВФ на сврем заседании 9 июня рассмотрит новую программу Stand-by для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по утверждению новой программы финансирования stand-by для Украины запланировано на 9 июня, говорится в календаре совета на сайте фонда в среду.

Согласно ему, на заседании также будет дана оценка предыдущей программе EFF, открытой в 2015 году.

МВФ 22 мая этого года сообщил о достижении с украинскими властями соглашения на уровне персонала (staff level agreement) о новой 18–месячной программе stand-by (SBA) объемом SDR3,6 млрд (что эквивалентно $5 млрд), чтобы помочь Украине справиться с пандемией COVID-19.

"Новый SBA направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия шока COVID-19, одновременно консолидируя сделанные до сегодняшнего дня достижения и продвигая вперед важные структурные реформ с целью уменьшения основных уязвимостей", - прокомментировала достигнутое соглашение Иванна Владкова Холлар, возглавлявшая команду сотрудников МВФ в переговорах с Украиной.

Предполагается, что первый транш составит $1,9 млрд и будет выделен сразу после одобрения программы советом директоров.

Позитивное решение МВФ по новой программе уже позволило правительству страны получить макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и откроет кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).

Автор: 

кредит (2378) МВФ (3334)


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Топ комментарии
+4
Это Украину во главе ЗЕбубочкой вежливо послали нахер примерно до 2024года.
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03.06.2020 21:04
+4
Совет директоров МВФ рассмотрит новую программу для Украины 9 июня - Цензор.НЕТ 3887
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03.06.2020 21:16
+3
КАКОГО ГОДА ПЛИЗ.......
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03.06.2020 21:04
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КАКОГО ГОДА ПЛИЗ.......
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03.06.2020 21:04 Ответить
Так это ж крысы сделали )))))
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03.06.2020 21:12 Ответить
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03.06.2020 21:41 Ответить
Это Украину во главе ЗЕбубочкой вежливо послали нахер примерно до 2024года.
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03.06.2020 21:04 Ответить
Рада директорів МВФ розгляне нову програму для України від 9 червня - Цензор.НЕТ 3421
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03.06.2020 21:33 Ответить
Хочешь сказать что и болт на нас забили?
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03.06.2020 21:37 Ответить
Пилилово продолжается
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03.06.2020 21:07 Ответить
МВФ мог бы просто поставить условие "отсутствие клоунов и диктаторов у власти" как первоочередный пункт начала работы с фондом. А дальше естественный отбор стран. Жаль мы бы его не прошли.
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03.06.2020 21:09 Ответить
https://censor.net/user/348127 МВФ,, как раз, клоуны вполне устраивают.
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03.06.2020 22:17 Ответить
Что то не выдно
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03.06.2020 22:37 Ответить
https://censor.net/user/436085 Почему? МВФ деньги не дает, а клоун уже все сделал, и по земле, и по банкам, и еще сделает.
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03.06.2020 23:17 Ответить
Совет директоров МВФ рассмотрит новую программу для Украины 9 июня - Цензор.НЕТ 3887
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03.06.2020 21:16 Ответить
А должны были быть между Папуа и Гватемалой.
Клуб неудачников недосчитался члена.
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03.06.2020 21:32 Ответить
Зебилы себе нарисуют деньги сами-"Украина может отказаться от новых кредитов Международного валютного фонда, если тот будет настаивать на своих требованиях.
Условия Международного валютного фонда по новой кредитной программе для Украины являются неприемлемыми. Об этом заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телеканала Украина 24.По словам Арахамии, вероятность достичь компромисса с представителями МВФ по новому кредиту невелика. "Поэтому здесь придется вести жесткие переговоры и не факт, что они приведут к какому-то успеху", - заявил он.
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03.06.2020 21:32 Ответить
Рада директорів МВФ розгляне нову програму для України від 9 червня - Цензор.НЕТ 9416
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03.06.2020 21:41 Ответить
А зачем Украине кредит? "Великий политический деятель всех времён" и так все разрулит.
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03.06.2020 21:51 Ответить
Поддержываю бубочка справится
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03.06.2020 22:38 Ответить
Каждому украинцу кусочек бесплатного сыра.
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03.06.2020 22:32 Ответить
треба безкінечно уточнювати погоджувати та переглядати. так тримати МВФ
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03.06.2020 23:18 Ответить
В этот раз программа на 9 месяцев - следующая на 4.5
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03.06.2020 23:23 Ответить
Рада директорів МВФ розгляне нову програму для України від 9 червня - Цензор.НЕТ 7904
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03.06.2020 23:34 Ответить
Ще мало видушив населення? Адже план МВФ злишити жити тут 18 млн автохтонів до 2050 і заселення території пустощі репатріантами, яких навяже МВФ за черговий транш кредитів для влади зелених окупантів.
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04.06.2020 05:34 Ответить
 
 