Совет директоров МВФ рассмотрит новую программу для Украины 9 июня
Совет директоров МВФ на сврем заседании 9 июня рассмотрит новую программу Stand-by для Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по утверждению новой программы финансирования stand-by для Украины запланировано на 9 июня, говорится в календаре совета на сайте фонда в среду.
Согласно ему, на заседании также будет дана оценка предыдущей программе EFF, открытой в 2015 году.
МВФ 22 мая этого года сообщил о достижении с украинскими властями соглашения на уровне персонала (staff level agreement) о новой 18–месячной программе stand-by (SBA) объемом SDR3,6 млрд (что эквивалентно $5 млрд), чтобы помочь Украине справиться с пандемией COVID-19.
"Новый SBA направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия шока COVID-19, одновременно консолидируя сделанные до сегодняшнего дня достижения и продвигая вперед важные структурные реформ с целью уменьшения основных уязвимостей", - прокомментировала достигнутое соглашение Иванна Владкова Холлар, возглавлявшая команду сотрудников МВФ в переговорах с Украиной.
Предполагается, что первый транш составит $1,9 млрд и будет выделен сразу после одобрения программы советом директоров.
Позитивное решение МВФ по новой программе уже позволило правительству страны получить макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и откроет кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).
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Условия Международного валютного фонда по новой кредитной программе для Украины являются неприемлемыми. Об этом заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телеканала Украина 24.По словам Арахамии, вероятность достичь компромисса с представителями МВФ по новому кредиту невелика. "Поэтому здесь придется вести жесткие переговоры и не факт, что они приведут к какому-то успеху", - заявил он.