На Днепропетровщине в воинской части пропали радиостанции стоимостью 0,5 млн грн, - прокуратура

Правоохранителями сообщено о подозрении в небрежном отношении к военной службе младшему сержанту одной из воинских частей Днепропетровской области, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 0,5 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, военнослужащий не обеспечил надлежащих условий хранения военного имущества, из-за чего были утеряны 36 радиостанций Motorolla DP 4400, 20 радиостанций Motorolla DP 4800, 19 зарядных устройств и 94 аккумуляторные батареи к указанным радиостанциям", - говорится в сообщении.

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Государству нанесен ущерб на общую сумму более 540 тыс грн.