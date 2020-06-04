На Днепропетровщине в воинской части пропали радиостанции стоимостью 0,5 млн грн, - прокуратура
Правоохранителями сообщено о подозрении в небрежном отношении к военной службе младшему сержанту одной из воинских частей Днепропетровской области, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 0,5 млн грн.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
"По данным следствия, военнослужащий не обеспечил надлежащих условий хранения военного имущества, из-за чего были утеряны 36 радиостанций Motorolla DP 4400, 20 радиостанций Motorolla DP 4800, 19 зарядных устройств и 94 аккумуляторные батареи к указанным радиостанциям", - говорится в сообщении.
Государству нанесен ущерб на общую сумму более 540 тыс грн.
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Абы шо ляпнуть))))