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Новости Агрессия России против Украины
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На Днепропетровщине в воинской части пропали радиостанции стоимостью 0,5 млн грн, - прокуратура

На Днепропетровщине в воинской части пропали радиостанции стоимостью 0,5 млн грн, - прокуратура

Правоохранителями сообщено о подозрении в небрежном отношении к военной службе младшему сержанту одной из воинских частей Днепропетровской области, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 0,5 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, военнослужащий не обеспечил надлежащих условий хранения военного имущества, из-за чего были утеряны 36 радиостанций Motorolla DP 4400, 20 радиостанций Motorolla DP 4800, 19 зарядных устройств и 94 аккумуляторные батареи к указанным радиостанциям", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Виннитчине военнослужащему и работнику ВСУ сообщено о подозрении в присвоении 479 тыс. грн и нанесении ущерба на 1,7 млн грн, - ГБР

Государству нанесен ущерб на общую сумму более 540 тыс грн.

Автор: 

армия (8493) правоохранительные органы (2968) прокуратура (5006) силовики (2797) военнослужащие (6107) Днепропетровская область (3906)


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Топ комментарии
+15
Нашли козла отпущения, какого-то сержанта! НЕ ВЕРЮ!!! В сАвеЦкой армии обычно подобным мародерством промышляли прапорщики, но не ефрейторы и сержанты.
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04.06.2020 00:13
+14
Не утеряны, а украдены. Ищите теперь их на онлайн-распродажах
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04.06.2020 00:13
+8
Живём как при коммунизме: от каждого по способности, каждому... до чего дотянутся руки.
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04.06.2020 00:14
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Не утеряны, а украдены. Ищите теперь их на онлайн-распродажах
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04.06.2020 00:13 Ответить
Нашли козла отпущения, какого-то сержанта! НЕ ВЕРЮ!!! В сАвеЦкой армии обычно подобным мародерством промышляли прапорщики, но не ефрейторы и сержанты.
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04.06.2020 00:13 Ответить
Живём как при коммунизме: от каждого по способности, каждому... до чего дотянутся руки.
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04.06.2020 00:14 Ответить
то де ж вони поділися,пацюки з'їли чи що,вони ж немогли самі з частини "ноги зробити"?
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04.06.2020 00:15 Ответить
Довірили зберігання рацій якомусь бовдуру..Краще б радіолюбителю якомусь доручили таке діло.Він би пилинки з них здмухував.
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04.06.2020 00:17 Ответить
Так сержант и есть радио-любитель. Так ему эти рации до души припали ( и к рукам) .
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04.06.2020 07:03 Ответить
Такі вже є на ОЛХ Цікава локація місць продажу...
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04.06.2020 00:20 Ответить
такой менталитет, все стырят что плохо лежит
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04.06.2020 00:31 Ответить
От это по нашему !!!!! От это по козацки !!!!!
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04.06.2020 00:50 Ответить
А если бы командира части его зама сразу лет на 20 с конфискацией за такие вещи вот тогда был бы порядок.
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04.06.2020 01:11 Ответить
у пеци треба пошукати...
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04.06.2020 01:14 Ответить
у какого?
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04.06.2020 01:24 Ответить
****** правий - шикаладний Миздобул тут НИ-ПРІ-ЧЬОМ.
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04.06.2020 08:21 Ответить
Бл... Я на одну хвилину опіздав )))
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04.06.2020 01:25 Ответить
Миші згризли...
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04.06.2020 01:24 Ответить
Съели мыши! https://censor.net/user/413583 - не косплей меня!
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04.06.2020 01:26 Ответить
Все правильно сделали, не надо в ВСУ ни моторыл ни гиви никаких
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04.06.2020 01:27 Ответить
https://censor.net/user/413583, ти обережно! Бо борошен не оберешся!
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04.06.2020 01:29 Ответить
Пэдра вкрав...
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04.06.2020 01:44 Ответить
Это наверное тот сержант,который склады взрывал.Во гад.И как с гуся вода.
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04.06.2020 02:14 Ответить
Ні, артсклади - це звичайна випадковість, збіг обставин. Самозаймання. 5 разів в різних місцях. Ніякого злого умислу. Папєрєднікі соєві гівнокомандуючі та їх кишенькові хєнєрали не несуть ніякої відповідальності.
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04.06.2020 08:09 Ответить
Пропали)))... пропали грибы в лесу!!!
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04.06.2020 06:04 Ответить
как еще часть не взорвали
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04.06.2020 06:26 Ответить
Почитал комменты...
Н-дааа...
Абы шо ляпнуть))))
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04.06.2020 09:15 Ответить
Младшему объявили ,а "старшему" ? (Лёлик говорил ,-"старшОму"...) Неужто американскую помощь так беспардонно скомуниздил одинокий сержант ? Тут заговором пахнет....ищите енерала!
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04.06.2020 11:04 Ответить
Зникли радіостанції !!! Це ж навіть не колесо від машини ! Який сержант ??? Щоб таке винести треба було там всім затулити очі і зробити вигляд ,що ніхто і нічого "НЕ БАЧИВ" ... Всіх за дурнів тримають ! І ще питання : "А для чого і кому потрібні ВІЙСЬКОВІ радіостанції? Це ж не бензин тирити , це можна було продати лише ворогу ! І це тільки з дозволу високих генеральських чинів .Тут і Державний злочин і Державна зрада ! А в нас стан війни , то що за це потрібно робити ????
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04.06.2020 13:07 Ответить
 
 