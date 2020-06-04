РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11063 посетителя онлайн
Новости Газовая война Санкции против России
2 953 18

Конгресс США планирует расширить санкции против "Северного потока-2": подготовлен соответствующий законопроект

Конгресс США планирует расширить санкции против

Новые санкции США против российского проекту газопровода "Северный поток - 2" будут нацелены на компании, предоставляющие услуги страхования судов, вовлеченных в его строительстве.

Двухпартийная группа сенаторов планирует внести в Конгресс проект закона о расширении американских санкций против газопровода "Северный поток - 2", которые будут нацелены на страховые компании, работающие с российскими судами, вовлеченные в строительстве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Кроме того, документ предусматривает наказание тех компаний, предоставляющих "услуги или средства для модернизации технологий, установления сварочного оборудования, переоборудование или закрепления" судов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша хочет оштрафовать "Газпром" на 50 млн евро за отказ сотрудничать в расследовании дела Nord Stream 2

Автор: 

Конгресс США (1229) россия (95393) санкции (11260) США (26471) Северный поток (1449)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Крок за кроком Штати душать унітазію.
показать весь комментарий
04.06.2020 08:24
+12
США таки окончательно "утопят" эту трубу.
показать весь комментарий
04.06.2020 08:27
+10
Ну, уже, даже жаль становится, эту мразь кацапскую... но как вспомнишь Илловайск, Крым и остальное, то кроме пожелания побыстрее им всем подохнуть, больше ничего и не придумаешь...
показать весь комментарий
04.06.2020 08:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Крок за кроком Штати душать унітазію.
показать весь комментарий
04.06.2020 08:24 Ответить
орда-центр терроризма в мире.Это производная от обиды на мир не понимающий и не признающий вяликодержавие живущих в дерьме и поделенных на вертухаев и сидельцев
показать весь комментарий
04.06.2020 10:07 Ответить
Ну, уже, даже жаль становится, эту мразь кацапскую... но как вспомнишь Илловайск, Крым и остальное, то кроме пожелания побыстрее им всем подохнуть, больше ничего и не придумаешь...
показать весь комментарий
04.06.2020 08:27 Ответить
США таки окончательно "утопят" эту трубу.
показать весь комментарий
04.06.2020 08:27 Ответить
Быстрей шевелитесь, тормоза. Планируют они... за это время путлеровцы достроят!
показать весь комментарий
04.06.2020 08:27 Ответить
Самое обидное для макак будет - труба построена. бабло аленей зарыто на дне моря - а толку - ноль.
показать весь комментарий
04.06.2020 08:30 Ответить
А как введённые меры помешают достраивать? Корабль - трубоукладчик - уже готов. Если иностранные компании его и помогали модернизировать и переоборудовать - то уже всё сделали. Санкции против компаний которые будут страховать? Так даже если корабли не застрахуют частники - правительство РФ может предоставить гарантии страховых компенсаций (а то и приказать работать на свой страх и риск).

Можно бы было наказывать компании которые от туда газ покупают - но это уже обьявление открытой экономической войны ЕС. Едва ли США сейчас на такое пойдут. Они на грани экономической войны с Китаем + у них проблемы в экономике из за эпидемии и протестов + проблемы с низкой ценой на нефть + скоро выборы, и не хотелось бы делать резких движений. Начав гнать на ЕС - США рискуют развязать мировую экономическую войну в которой будут одни против почти всего остального мира, при том они в неё войдут с большими проблемами в собственной экономике.

Нет. Это уже жест отчаяния. Последним реальным шансом остановить СП2 - было не позволить Дании выдать разрешение на строительство.
показать весь комментарий
04.06.2020 10:58 Ответить
Он и так уже похоронен, но США хотят еще и гвоздики в крышку позабивать
показать весь комментарий
04.06.2020 08:31 Ответить
Фрау Меркель будет очень недовольна. И Шредер. И барыги бюргеры.
показать весь комментарий
04.06.2020 08:32 Ответить
плять, не дают американские правнучатые гуронов и аппачей , фрицовской макрели подзаработать на совместном с рашистами газовой удавке для Украины ... В казну НАТО фрицы недоплачивают.но вот спонсировать войну в Украине покупая у рашиста 60 лярдов кубов газов за вечнозеленые ,пожалуйста...немецкие "друзя Украины," которые совместно с рашистом собираются разорвать Украину федерализацией.через особостатусные территории....Донбасса и Крыма "друзья рашиста.есть враги Украины
показать весь комментарий
04.06.2020 09:00 Ответить
Все правильно! побольше полезных санкций!!!
показать весь комментарий
04.06.2020 09:02 Ответить
таки да! https://gordonua.com/news/worldnews/putin-zayavil-chto-sankcii-idut-na-polzu-rossii-101683.html Путин заявил, что санкции идут на пользу России
показать весь комментарий
04.06.2020 10:16 Ответить
то трубі вже труба, чи як ?
показать весь комментарий
04.06.2020 09:11 Ответить
ну типа да. Как в 80-е газ -трубы. а тут трубе труба.
показать весь комментарий
04.06.2020 09:24 Ответить
само-собою, - "не возымели и не возымеют..." - не волнуйтесь, кацапский пациент... примите таблеточку.
показать весь комментарий
04.06.2020 09:44 Ответить
Вам все на пользу, никто не спорит.
показать весь комментарий
04.06.2020 09:50 Ответить
God bless USA
Конгрес США планує розширити санкції проти "Північного потоку-2": підготовлено відповідний законопроєкт - Цензор.НЕТ 9791
показать весь комментарий
04.06.2020 10:17 Ответить
 
 