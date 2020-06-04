Конгресс США планирует расширить санкции против "Северного потока-2": подготовлен соответствующий законопроект
Новые санкции США против российского проекту газопровода "Северный поток - 2" будут нацелены на компании, предоставляющие услуги страхования судов, вовлеченных в его строительстве.
Двухпартийная группа сенаторов планирует внести в Конгресс проект закона о расширении американских санкций против газопровода "Северный поток - 2", которые будут нацелены на страховые компании, работающие с российскими судами, вовлеченные в строительстве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Кроме того, документ предусматривает наказание тех компаний, предоставляющих "услуги или средства для модернизации технологий, установления сварочного оборудования, переоборудование или закрепления" судов.
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Можно бы было наказывать компании которые от туда газ покупают - но это уже обьявление открытой экономической войны ЕС. Едва ли США сейчас на такое пойдут. Они на грани экономической войны с Китаем + у них проблемы в экономике из за эпидемии и протестов + проблемы с низкой ценой на нефть + скоро выборы, и не хотелось бы делать резких движений. Начав гнать на ЕС - США рискуют развязать мировую экономическую войну в которой будут одни против почти всего остального мира, при том они в неё войдут с большими проблемами в собственной экономике.
Нет. Это уже жест отчаяния. Последним реальным шансом остановить СП2 - было не позволить Дании выдать разрешение на строительство.