Конгресс США планирует расширить санкции против "Северного потока-2": подготовлен соответствующий законопроект

Новые санкции США против российского проекту газопровода "Северный поток - 2" будут нацелены на компании, предоставляющие услуги страхования судов, вовлеченных в его строительстве.

Двухпартийная группа сенаторов планирует внести в Конгресс проект закона о расширении американских санкций против газопровода "Северный поток - 2", которые будут нацелены на страховые компании, работающие с российскими судами, вовлеченные в строительстве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Кроме того, документ предусматривает наказание тех компаний, предоставляющих "услуги или средства для модернизации технологий, установления сварочного оборудования, переоборудование или закрепления" судов.

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