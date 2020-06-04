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Конгрес США планує розширити санкції проти "Північного потоку-2": підготовлено відповідний законопроєкт

Конгрес США планує розширити санкції проти

Нові санкції США проти російського проєкту газопроводу "Північний потік-2" будуть націлені на компанії, що надають послуги страхування суден, залучених у його будівництво.

Двопартійна група сенаторів планує внести до Конгресу проєкт закону про розширення американських санкцій проти газопроводу "Північний потік-2", які будуть націлені на страхові компанії, що працюють з російськими суднами, залученими в будівництво, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Крім того, документ передбачає покарання тих компаній, що надають "послуги чи засоби для модернізації технологій, встановлення зварювального обладнання, переобладнання або закріплення" суден.

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Автор: 

Конгрес США (1223) росія (64969) санкції (11777) США (22590) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+12
Крок за кроком Штати душать унітазію.
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04.06.2020 08:24
+12
США таки окончательно "утопят" эту трубу.
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04.06.2020 08:27
+10
Ну, уже, даже жаль становится, эту мразь кацапскую... но как вспомнишь Илловайск, Крым и остальное, то кроме пожелания побыстрее им всем подохнуть, больше ничего и не придумаешь...
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04.06.2020 08:27
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Крок за кроком Штати душать унітазію.
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04.06.2020 08:24 Відповісти
орда-центр терроризма в мире.Это производная от обиды на мир не понимающий и не признающий вяликодержавие живущих в дерьме и поделенных на вертухаев и сидельцев
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04.06.2020 10:07 Відповісти
Ну, уже, даже жаль становится, эту мразь кацапскую... но как вспомнишь Илловайск, Крым и остальное, то кроме пожелания побыстрее им всем подохнуть, больше ничего и не придумаешь...
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04.06.2020 08:27 Відповісти
США таки окончательно "утопят" эту трубу.
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04.06.2020 08:27 Відповісти
Быстрей шевелитесь, тормоза. Планируют они... за это время путлеровцы достроят!
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04.06.2020 08:27 Відповісти
Самое обидное для макак будет - труба построена. бабло аленей зарыто на дне моря - а толку - ноль.
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04.06.2020 08:30 Відповісти
А как введённые меры помешают достраивать? Корабль - трубоукладчик - уже готов. Если иностранные компании его и помогали модернизировать и переоборудовать - то уже всё сделали. Санкции против компаний которые будут страховать? Так даже если корабли не застрахуют частники - правительство РФ может предоставить гарантии страховых компенсаций (а то и приказать работать на свой страх и риск).

Можно бы было наказывать компании которые от туда газ покупают - но это уже обьявление открытой экономической войны ЕС. Едва ли США сейчас на такое пойдут. Они на грани экономической войны с Китаем + у них проблемы в экономике из за эпидемии и протестов + проблемы с низкой ценой на нефть + скоро выборы, и не хотелось бы делать резких движений. Начав гнать на ЕС - США рискуют развязать мировую экономическую войну в которой будут одни против почти всего остального мира, при том они в неё войдут с большими проблемами в собственной экономике.

Нет. Это уже жест отчаяния. Последним реальным шансом остановить СП2 - было не позволить Дании выдать разрешение на строительство.
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04.06.2020 10:58 Відповісти
Он и так уже похоронен, но США хотят еще и гвоздики в крышку позабивать
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04.06.2020 08:31 Відповісти
Фрау Меркель будет очень недовольна. И Шредер. И барыги бюргеры.
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04.06.2020 08:32 Відповісти
плять, не дают американские правнучатые гуронов и аппачей , фрицовской макрели подзаработать на совместном с рашистами газовой удавке для Украины ... В казну НАТО фрицы недоплачивают.но вот спонсировать войну в Украине покупая у рашиста 60 лярдов кубов газов за вечнозеленые ,пожалуйста...немецкие "друзя Украины," которые совместно с рашистом собираются разорвать Украину федерализацией.через особостатусные территории....Донбасса и Крыма "друзья рашиста.есть враги Украины
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04.06.2020 09:00 Відповісти
Все правильно! побольше полезных санкций!!!
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04.06.2020 09:02 Відповісти
таки да! https://gordonua.com/news/worldnews/putin-zayavil-chto-sankcii-idut-na-polzu-rossii-101683.html Путин заявил, что санкции идут на пользу России
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04.06.2020 10:16 Відповісти
то трубі вже труба, чи як ?
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04.06.2020 09:11 Відповісти
ну типа да. Как в 80-е газ -трубы. а тут трубе труба.
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04.06.2020 09:24 Відповісти
само-собою, - "не возымели и не возымеют..." - не волнуйтесь, кацапский пациент... примите таблеточку.
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04.06.2020 09:44 Відповісти
Вам все на пользу, никто не спорит.
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04.06.2020 09:50 Відповісти
God bless USA
Конгрес США планує розширити санкції проти "Північного потоку-2": підготовлено відповідний законопроєкт - Цензор.НЕТ 9791
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04.06.2020 10:17 Відповісти
 
 