Конгрес США планує розширити санкції проти "Північного потоку-2": підготовлено відповідний законопроєкт

Нові санкції США проти російського проєкту газопроводу "Північний потік-2" будуть націлені на компанії, що надають послуги страхування суден, залучених у його будівництво.

Двопартійна група сенаторів планує внести до Конгресу проєкт закону про розширення американських санкцій проти газопроводу "Північний потік-2", які будуть націлені на страхові компанії, що працюють з російськими суднами, залученими в будівництво, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Крім того, документ передбачає покарання тих компаній, що надають "послуги чи засоби для модернізації технологій, встановлення зварювального обладнання, переобладнання або закріплення" суден.

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