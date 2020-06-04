Конгрес США планує розширити санкції проти "Північного потоку-2": підготовлено відповідний законопроєкт
Нові санкції США проти російського проєкту газопроводу "Північний потік-2" будуть націлені на компанії, що надають послуги страхування суден, залучених у його будівництво.
Двопартійна група сенаторів планує внести до Конгресу проєкт закону про розширення американських санкцій проти газопроводу "Північний потік-2", які будуть націлені на страхові компанії, що працюють з російськими суднами, залученими в будівництво, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Крім того, документ передбачає покарання тих компаній, що надають "послуги чи засоби для модернізації технологій, встановлення зварювального обладнання, переобладнання або закріплення" суден.
Топ коментарі
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+12 валера цыб
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+10 Олександр Кльоц #469599
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Можно бы было наказывать компании которые от туда газ покупают - но это уже обьявление открытой экономической войны ЕС. Едва ли США сейчас на такое пойдут. Они на грани экономической войны с Китаем + у них проблемы в экономике из за эпидемии и протестов + проблемы с низкой ценой на нефть + скоро выборы, и не хотелось бы делать резких движений. Начав гнать на ЕС - США рискуют развязать мировую экономическую войну в которой будут одни против почти всего остального мира, при том они в неё войдут с большими проблемами в собственной экономике.
Нет. Это уже жест отчаяния. Последним реальным шансом остановить СП2 - было не позволить Дании выдать разрешение на строительство.