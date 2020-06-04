В России за сутки 8,8 тыс. инфицированных COVID-19, умерли 169 человек
За последние сутки число заражений коронавирусом в России выросло на 8 831.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Всего в стране на данный момент 441 108 случаев заболевания.
В Москве зарегистрировано 1998 новых инфицированных. Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах. В частности, в Подмосковье 767 новых случаев, в Петербурге - 375, в Нижегородской области - 319, в Свердловской области - 298.
За весь период скончались от коронавируса 5 384 человека, в том числе 169 за последние сутки.
Поправились и выписаны за все время 204 623 пациента, 8666 - за последние 24 часа. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 231 101. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.
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Incidence rate: 94,63 per 100,000 people
Moscow Oblast
Incidence rate: 559,19 per 100,000 people
В Украине только одна область с заболеваемостью более 300 на 100тыс.
Chernivtsi Oblast
Incidence rate: 384,91 per 100,000 people
В России, кроме Московской
Kaluga Oblast
Incidence rate: 421,91 per 100,000 people
Bryansk Oblast
Incidence rate: 336,75 per 100,000 people
Ryazan Oblast
Incidence rate: 338,93 per 100,000 people
Tambov Oblast
Incidence rate: 313,68 per 100,000 people
Nizhny Novgorod Oblast
Incidence rate: 345,28 per 100,000 people
Murmansk Oblast
Incidence rate: 447,88 per 100,000 people
Kamchatka Krai
Incidence rate: 311,83 per 100,000 people
Kalmykia Republic
Incidence rate: 409,20 per 100,000 people
Kabardino-Balkarian Republic
Incidence rate: 361,04 per 100,000 people
North Ossetia - Alania Republic
Incidence rate: 449,01 per 100,000 people
Ingushetia Republic
Incidence rate: 456,52 per 100,000 people
Tyva Republic
Incidence rate: 403,14 per 100,000 people
Очень похоже?
1. Тезис, что нарезка фактов без комментариев не может врать, является ложным.
2. Приведено значение показателя, ошибка в определении значения которого может составлять 1000% и более.
2. Все данные взяты с этого сайта https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 можете все проверить.
3. Они настолько очевидно опровергают Ваши тезисы, что добавлять особо нечего.
4. Большим пост получился от того, что в России очнь много областей, где даже относительная заболеваемость выше, чем в Украине и с необходимостью размещать ее в столбик для лучшей читаемости.
5. По существу Вам ответить нечего.
Не надоело? Может, все-таки приведете Ваши статистические данные?
А, Вы верите, что медицина в России лучше чем в Японии и Германии?
--
нет. называть чёрное белым - не мой метод.
Kiev Oblast
Incidence rate: 94,63 per 100,000 people
Moscow Oblast
Incidence rate: 559,19 per 100,000 people
Обидно за Россиюшку?
кароч - вот дубль тезисов. основной - второй
--
1. Тезис, что нарезка фактов без комментариев не может врать, является ложным.
2. Приведено значение показателя, ошибка в определении значения которого может составлять 1000% и более.
3. непомерное раздувание объёма поста считается "вонючим" полемическим приёмом.
я по глупости своей считал, что для Вас не составляет труда посмотреть страницу немного выше.
есть одно дополнительное соображение. знаком лично. это настоящий учёный, а не...
я считал, что Вам известно, что статистика именно по инфицированным оччень ненадёжна.
Так вот, официальная статистика почти в каждой стране показывала в 8-10 раз меньше, чем было на самом деле", - отметил Комисаренко.
Это связано с тем, отмечает эксперт, что у определенного количества людей не было проявлений заболевания, или же им еще не была проведена диагностика.Источник: https://censor.net/n3184713
Следовательно, , заболеваемость ковид-19 должна расти пропорционально увеличению числа тестов на душу населения. В Китае этого не наблюдается, в Юж Корее это не наблюдается, в Германии, Испании, Италии и в Украине это не наблюдается. И в России тоже не растет число зараженных при росте числа тестированных.
Ошибся этот ученый.
Следовательно, , заболеваемость ковид-19 должна расти пропорционально увеличению числа тестов на душу населения
--
В общем случае вывод неверный.
Предлагаю следовать логике гражданского процесса. В гражданском процессе факт, который признают обе стороны, считается доказанным.
Итак. Считаете ли Вы, что инфицированность не является ненадёжным показателем для сравнения ситуации в двух странах, проводящих разную политику тестирования и использующих разные методики тестирования?
Что же касается основной линии нашего обсуждения, то пока Вы не определитесь, продолжать её нельзя.
Но если Вы настолько не доверяете данным из России, зачем Вы писали это "тем, кто сохранил трезвую голову, рекомендую посмотреть статистику без москвы и ленинграда. а потом сравнить с украинской."? Чтобы голову людям поморочить?
Что повторить-то?
Еесли Вы настолько не доверяете статданным из России, зачем Вы писали это "тем, кто сохранил трезвую голову, рекомендую посмотреть статистику без москвы и ленинграда. а потом сравнить с украинской."?
1. Продолжаете упорно "не видеть" основную линию.
2.
Еесли Вы настолько не доверяете статданным из России,
--
приписываете мне тезис, который я не формулировал.
--
Другими словами: не видите то, что есть, зато видите то, чего нет.
зачем Вы писали это "тем, кто...
--
чтоб показать мухлёж дурантинщиков.
ЗЫ Продолжать играть в шахматы, когда твой партнёр играет в Чапаева - удовольствие ниже среднего.
"тем, кто сохранил трезвую голову, рекомендую посмотреть статистику без москвы и ленинграда. а потом сравнить с украинской." Какие? Что за такие страшные данные Вы боитесь предоставить, что надо по два-три дня в угадайку с Вами играть? Если бы Вы выложили их сразу и Вас забанили,то бан уже подходил к концу. Учитывая наличие у Вас множества аккаунтов жертва для Вас не такая уж и болезненная.
Впрочем, у меня иногда бывает настроение и возможность так поразвлечься. Но одно дело съесть 2 конфетки, другое дело - пуд конфет.
Я написал ровно то, что я хотел написать. Соображений довольно много и все их излагать настроения не было...Впрочем, я оговорился, что упомянутая причина не единственная.
Кароч, будут прямые вопросы без "прелюдий" и закопанных подлянок, будут прямые ответы.
Какие именно статистические данные, касающиеся ковид-19 Вы считаете адеквано отражают состояние дел в Украине и в России и почему именно они?
Почему я так думаю:
1. Она определяется со значительно меньшей относительной погрешностью, чем количество инфицированных и т.п.
2. Она наиболее адекватно отражает реальную опасность вирусочка. Напомню: инвалидности от к19 (пока ?) нет.
Если Вы доверяете данным по России и по Украине, то в чем проблема? Прокомментируйте результат или предоставьте свои данные с ссылкой на источник. А то запросили данные, а когда Вам их предоставили началось "Ваши доказательства - не доказательства".
Ситуацию не так уж сложно разрулить. Но для этого нужно просто перестать выкручиваться.
Опять хотите на три страницы в угадайку играть?
подменённый тезис: "Если Вы доверяете данным по России и по Украине"
изменён предмет обсуждения: от вопроса надёжности одного параметра вообще до вопроса надёжности всей статистики в двух конкретных странах
Кстати, что скажете на это?
https://glavcom.ua/ru/news/rossiya-skryvaet-nastoyashchiy-uroven-smertnosti-ot-koronavirusa-smi-679510.html РФ находится в пятерке по числу зараженных коронавирусом в мире В России смертность от Covid-19 может быть на 70% выше официальных данных. Об этом сообщило издание Financial Times, изучив данные обо всех умерших в прошлом месяце в Москве и Петербурге. По официальной статистике, в крупнейших городах страны от коронавируса в апреле скончались только 629 человек. При этом всего ушли из жизни на 2 тысячи человек больше, чем в среднем за несколько лет. Таким образом, почти 1,5 тысячи летальных исходов, как пишет британская газета, остаются неучтенными. Если к этой цифре добавить общее число умерших от коронавируса по стране - это, как утверждает газета, будет означать превышение реальной смертности от инфекции в России на 70%. Показатель возрастет если другие российские города и регионы также зафиксируют аналогичное превышение, уточняется в статье.
https://zona.media/article/2020/05/19/martyrology Российские медики умирают чаще всех в мире Всего в России по официальным данным 2 722 погибших от COVID-19 - самый низкий показатель среди первой десятки стран с наибольшим количеством выявленных случаев. Если это число соответствует действительности, то каждый 15-й умерший от коронавируса в России - это врач или медицинский работник, то есть их доля в общих смертях от коронавируса составляет почти 7%. Это соотношение в среднем в 16 раз выше, чем в шести странах, сравнимых с Россией по масштабам эпидемии. Количество жертв среди медиков в России примерно сопоставимо с Великобританией: в аналогичном нашему исследовании Guardian от 15 мая утверждается, что в этой стране умерли не менее 180 врачей, общее число жертв COVID-19 - около 34 тысяч человек. Доля медиков, таким образом, 0,5%, - почти в 13 раз меньше, чем в России.
Вам было достаточно попросить у меня пояснений. Если Вы этого не сделали, то они Вам не нужны были. Просто всё.
Про Ваши статьи не скажу ничего - просто лень анализировать источник.
https://censor.net/ua/user/452060
тем, кто сохранил трезвую голову, рекомендую посмотреть статистику без москвы и ленинграда. а потом сравнить с украинской.
https://censor.net/ua/comments/locate/3199961/019214e7-bc33-70c3-be21-423629b19b3fБыли предоставлены статистические данные с последующим указанием их источника. Что я проигнорировал?
2. Был косвенный ответ
3. С кем поведёшьсИ....
4. Вопрос имел признаки риторического