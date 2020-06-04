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Новини Коронавірус і карантин
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У Росії за добу 8,8 тис. інфікованих COVID-19, померли 169 осіб

У Росії за добу 8,8 тис. інфікованих COVID-19, померли 169 осіб

За останню добу кількість заражень коронавірусом у Росії зросла на 8831.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Загалом у країні на цей момент 441 108 випадків захворювання.

У Москві зареєстровано 1998 нових інфікованих. Нові епізоди фіксувалися у 85 регіонах. Зокрема, у Підмосков'ї 767 нових випадків, у Петербурзі - 375, у Нижньогородській області - 319, у Свердловській області - 298.

За весь період померли від коронавірусу 5384 особи, зокрема 169 за останню добу.

Одужали і виписані за весь час 204 623 пацієнти, 8666 - за останні 24 години. Таким чином, загальна кількість активних випадків у країні (загальна кількість випадків за вирахуванням усіх, хто видужали, і всіх померлих) на поточний момент становить 231 101. Видужав у країні кожен третій пацієнт від загальної їхньої кількості за весь час.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгрес США планує розширити санкції проти "Північного потоку-2": підготовлено відповідний законопроєкт

Автор: 

карантин (18172) росія (64969) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Не вздумайте зменшувти темпи! Всьо добре!
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04.06.2020 10:54
+4
Маловато будет! Ма-ло-ва-то!
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04.06.2020 10:49
+3
У Росії за добу 8,8 тис. інфікованих COVID-19, померли 169 осіб - Цензор.НЕТ 9405
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04.06.2020 11:08
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Маловато будет! Ма-ло-ва-то!
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04.06.2020 10:49 Відповісти
А этим придуркам ещё нужна война ? Совсем всё плохо . Их даже не жалко .
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04.06.2020 10:51 Відповісти
Не вздумайте зменшувти темпи! Всьо добре!
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04.06.2020 10:54 Відповісти
тем, кто сохранил трезвую голову, рекомендую посмотреть статистику без москвы и ленинграда. а потом сравнить с украинской.
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04.06.2020 10:57 Відповісти
Тогда и нашу смотрим без Киева.
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04.06.2020 11:14 Відповісти
можно и так. результат не изменится сильно.
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04.06.2020 11:18 Відповісти
Kiev Oblast
Incidence rate: 94,63 per 100,000 people
Moscow Oblast
Incidence rate: 559,19 per 100,000 people
В Украине только одна область с заболеваемостью более 300 на 100тыс.
Chernivtsi Oblast
Incidence rate: 384,91 per 100,000 people
В России, кроме Московской
Kaluga Oblast
Incidence rate: 421,91 per 100,000 people
Bryansk Oblast
Incidence rate: 336,75 per 100,000 people
Ryazan Oblast
Incidence rate: 338,93 per 100,000 people
Tambov Oblast
Incidence rate: 313,68 per 100,000 people
Nizhny Novgorod Oblast
Incidence rate: 345,28 per 100,000 people
Murmansk Oblast
Incidence rate: 447,88 per 100,000 people
Kamchatka Krai
Incidence rate: 311,83 per 100,000 people
Kalmykia Republic
Incidence rate: 409,20 per 100,000 people
Kabardino-Balkarian Republic
Incidence rate: 361,04 per 100,000 people
North Ossetia - Alania Republic
Incidence rate: 449,01 per 100,000 people
Ingushetia Republic
Incidence rate: 456,52 per 100,000 people
Tyva Republic
Incidence rate: 403,14 per 100,000 people
Очень похоже?
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04.06.2020 21:44 Відповісти
Ну скучно же, Антип. Один и тот же незатейливый мухлёж!
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04.06.2020 22:49 Відповісти
И опять на аргументы с цифрами Вам нечего ответить по существу.
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04.06.2020 22:58 Відповісти
Есть что.
1. Тезис, что нарезка фактов без комментариев не может врать, является ложным.
2. Приведено значение показателя, ошибка в определении значения которого может составлять 1000% и более.
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04.06.2020 23:07 Відповісти
1. Все данные приведены по условию, выдвинутому Вами, хотя и весьма надуманному.
2. Все данные взяты с этого сайта https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 можете все проверить.
3. Они настолько очевидно опровергают Ваши тезисы, что добавлять особо нечего.
4. Большим пост получился от того, что в России очнь много областей, где даже относительная заболеваемость выше, чем в Украине и с необходимостью размещать ее в столбик для лучшей читаемости.
5. По существу Вам ответить нечего.
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04.06.2020 23:56 Відповісти
Ответ подлиннее да не в тему - это Ваше всё. Ой, пардон, забыл ещё пафосное обвинение "По существу Вам ответить нечего". Голый вассер, кароч. Так понятней любителям одесского языка.
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05.06.2020 00:00 Відповісти
Вы еще раз подтвердили п. 5
Не надоело? Может, все-таки приведете Ваши статистические данные?
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05.06.2020 00:09 Відповісти
зачем? с устным счётом проблема? а идея простая: посчитайте смертность без Москвы.
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05.06.2020 00:14 Відповісти
А, Вы верите, что медицина в России лучше чем в Японии и Германии? Тут ни устный счет, ни даже письменный не поможет. Просто спойте гимн России и идите спать.
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05.06.2020 00:18 Відповісти
ещё один приёмец из арсенала вонючей полемики. очень популярный тута. я про "чуть что - обвиняй в кацапизме или/и зебилизме". не страдаю симпатиями ни к тем ни к тем. и считал, что этот факт Вам хорошо известен.

А, Вы верите, что медицина в России лучше чем в Японии и Германии?

--
нет. называть чёрное белым - не мой метод.
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05.06.2020 00:23 Відповісти
3. непомерное раздувание объёма поста считается "вонючим" полемическим приёмом.
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04.06.2020 23:17 Відповісти
Если Вам тяжело читать длинные посты я его уменьшу. Учтите, показатель заболеваемости приведен относительный.
Kiev Oblast

Incidence rate: 94,63 per 100,000 people
Moscow Oblast
Incidence rate: 559,19 per 100,000 people
Обидно за Россиюшку?
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05.06.2020 00:00 Відповісти
Не скучно продолжать имитировать слепоту?
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05.06.2020 00:02 Відповісти
Это Ваш контраргумент? Какой-то он слабоватый, не находите?
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05.06.2020 00:08 Відповісти
Нормальный. Но могу и более развёрнуто: Вы с милой небрежностью проигнорировали основной из трёх моих тезисов.
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05.06.2020 00:11 Відповісти
Так Вы же сами их повторять боитесь. Даже на мои просьбы сделать это.
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05.06.2020 00:30 Відповісти
чем дальше, тем интересней... особенно умиляет обвинение, что я чего-то боюсь... Ваши просьбы повторить... если были, то были в очень своеобразной форме...

кароч - вот дубль тезисов. основной - второй
--
1. Тезис, что нарезка фактов без комментариев не может врать, является ложным.
2. Приведено значение показателя, ошибка в определении значения которого может составлять 1000% и более.

3. непомерное раздувание объёма поста считается "вонючим" полемическим приёмом.

я по глупости своей считал, что для Вас не составляет труда посмотреть страницу немного выше.
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05.06.2020 00:38 Відповісти
На каком основании Вы сформулировали этот тезис? Предоставьте Ваши сссылки и расчеты.
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05.06.2020 00:46 Відповісти
https://censor.net/news/3184713/ofitsialnaya_statistika_covid19_pochti_v_desyat_raz_menshe_realnoyi_direktor_instituta_biohimii_impalladina

есть одно дополнительное соображение. знаком лично. это настоящий учёный, а не...

я считал, что Вам известно, что статистика именно по инфицированным оччень ненадёжна.
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05.06.2020 00:52 Відповісти
По Вашей ссылке

Так вот, официальная статистика почти в каждой стране показывала в 8-10 раз меньше, чем было на самом деле", - отметил Комисаренко.
Это связано с тем, отмечает эксперт, что у определенного количества людей не было проявлений заболевания, или же им еще не была проведена диагностика.Источник: https://censor.net/n3184713
Следовательно, , заболеваемость ковид-19 должна расти пропорционально увеличению числа тестов на душу населения. В Китае этого не наблюдается, в Юж Корее это не наблюдается, в Германии, Испании, Италии и в Украине это не наблюдается. И в России тоже не растет число зараженных при росте числа тестированных.
Ошибся этот ученый.
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05.06.2020 01:09 Відповісти
Особо не сомневался, что "дед Щукарь" даст "полный отлуп".

Следовательно, , заболеваемость ковид-19 должна расти пропорционально увеличению числа тестов на душу населения

--
В общем случае вывод неверный.

Предлагаю следовать логике гражданского процесса. В гражданском процессе факт, который признают обе стороны, считается доказанным.

Итак. Считаете ли Вы, что инфицированность не является ненадёжным показателем для сравнения ситуации в двух странах, проводящих разную политику тестирования и использующих разные методики тестирования?
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05.06.2020 01:20 Відповісти
Недостаточно данных для ответа. Если при валидации тестов их эффективность одинакова, то инфицированность является надежным показателем даже если тесты и их методики различны. Но были неоднократные сообщения о низкой надежности российских тестов, даже Лукашенко их ругал. Так что в России все может быть еще хуже, чем дает статистика по зараженности.
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05.06.2020 01:39 Відповісти
Вообще-то Бацька ругал росс. тесты за огромное количество ложных положительных результатов...

Что же касается основной линии нашего обсуждения, то пока Вы не определитесь, продолжать её нельзя.
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05.06.2020 01:45 Відповісти
Вполне допускаю, я глубоко российскими тестами не интересуюсь. Украина их не закупает. Но Беларусь давно от них отказалась, а заболеваемость в ней в разв больше, чем в Украине. Да и в России должны были исправлять ситуацию. Там специалистов и мощностей должно быыть достаточно.
Но если Вы настолько не доверяете данным из России, зачем Вы писали это "тем, кто сохранил трезвую голову, рекомендую посмотреть статистику без москвы и ленинграда. а потом сравнить с украинской."? Чтобы голову людям поморочить?
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05.06.2020 06:56 Відповісти
А Вы не "перескакивайте через" ступеньки. И не забалтывайте. Моя логика очень прямая. Изложена выше.
Что повторить-то?
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05.06.2020 06:59 Відповісти
Дайте ответ на вопрос
Еесли Вы настолько не доверяете статданным из России, зачем Вы писали это "тем, кто сохранил трезвую голову, рекомендую посмотреть статистику без москвы и ленинграда. а потом сравнить с украинской."?
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05.06.2020 07:28 Відповісти
Вы журналистом никогда не работали? Временами чувствую "профессионализм"... Я про вонючую журналистику...

1. Продолжаете упорно "не видеть" основную линию.

2.
Еесли Вы настолько не доверяете статданным из России,

--
приписываете мне тезис, который я не формулировал.

--
Другими словами: не видите то, что есть, зато видите то, чего нет.

зачем Вы писали это "тем, кто...

--
чтоб показать мухлёж дурантинщиков.

ЗЫ Продолжать играть в шахматы, когда твой партнёр играет в Чапаева - удовольствие ниже среднего.
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05.06.2020 07:40 Відповісти
Но ведь у Вас были основания написать
"тем, кто сохранил трезвую голову, рекомендую посмотреть статистику без москвы и ленинграда. а потом сравнить с украинской." Какие? Что за такие страшные данные Вы боитесь предоставить, что надо по два-три дня в угадайку с Вами играть? Если бы Вы выложили их сразу и Вас забанили,то бан уже подходил к концу. Учитывая наличие у Вас множества аккаунтов жертва для Вас не такая уж и болезненная.
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05.06.2020 07:45 Відповісти
Анализировать Ваши рассуждения с отловом передёргиваний - весьма утомительное занятие. Ещё утомительней писать адекватные ответы.
Впрочем, у меня иногда бывает настроение и возможность так поразвлечься. Но одно дело съесть 2 конфетки, другое дело - пуд конфет.
Я написал ровно то, что я хотел написать. Соображений довольно много и все их излагать настроения не было...Впрочем, я оговорился, что упомянутая причина не единственная.
Кароч, будут прямые вопросы без "прелюдий" и закопанных подлянок, будут прямые ответы.
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05.06.2020 07:58 Відповісти
Влопрос
Какие именно статистические данные, касающиеся ковид-19 Вы считаете адеквано отражают состояние дел в Украине и в России и почему именно они?
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05.06.2020 10:51 Відповісти
Если охарактеризовать состояние дел одной цифрой, то это будет смертность "с вирусом".
Почему я так думаю:
1. Она определяется со значительно меньшей относительной погрешностью, чем количество инфицированных и т.п.
2. Она наиболее адекватно отражает реальную опасность вирусочка. Напомню: инвалидности от к19 (пока ?) нет.
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05.06.2020 11:07 Відповісти
Ну, я предоставил статистикупо России и по Украине, указал источник https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Если Вы доверяете данным по России и по Украине, то в чем проблема? Прокомментируйте результат или предоставьте свои данные с ссылкой на источник. А то запросили данные, а когда Вам их предоставили началось "Ваши доказательства - не доказательства".
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05.06.2020 07:49 Відповісти
Просто подмена тезиса и забалтывание. Я Вас попросил определиться. Вы начали марлезонский балет.
Ситуацию не так уж сложно разрулить. Но для этого нужно просто перестать выкручиваться.
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05.06.2020 08:01 Відповісти
Вам что, тяжело написать "Вы подменили мой тезис, который заключается в том, что если исключть из статистики Москву, Санкт-петербург и Киев, то ситуация в Украине будет не лучше, чем в России. "? Или какое там условие Вы еще придумаете, чтобы Украина похуже выглядела... Почему пишете без конкретики?
Опять хотите на три страницы в угадайку играть?
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05.06.2020 10:49 Відповісти
Вопросов много и они мне не нравятся формулировки. Слишком "журналистские". Давайте по одному и без "колоратур".
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05.06.2020 11:09 Відповісти
Напишите конкретно, какой из тезисов я подменил и каким образом?
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05.06.2020 11:44 Відповісти
мой тезис: данные по инфицированности ненадёжны и плохо подходят для сравнительного анализа
подменённый тезис: "Если Вы доверяете данным по России и по Украине"
изменён предмет обсуждения: от вопроса надёжности одного параметра вообще до вопроса надёжности всей статистики в двух конкретных странах
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05.06.2020 12:01 Відповісти
Этот тезис Вы выдвинули, ПОСЛЕ того, как получили данные по статистике, которые Вам не понравились и Вы начали постфактум менять условия задачи.
Кстати, что скажете на это?
https://glavcom.ua/ru/news/rossiya-skryvaet-nastoyashchiy-uroven-smertnosti-ot-koronavirusa-smi-679510.html РФ находится в пятерке по числу зараженных коронавирусом в мире В России смертность от Covid-19 может быть на 70% выше официальных данных. Об этом сообщило издание Financial Times, изучив данные обо всех умерших в прошлом месяце в Москве и Петербурге. По официальной статистике, в крупнейших городах страны от коронавируса в апреле скончались только 629 человек. При этом всего ушли из жизни на 2 тысячи человек больше, чем в среднем за несколько лет. Таким образом, почти 1,5 тысячи летальных исходов, как пишет британская газета, остаются неучтенными. Если к этой цифре добавить общее число умерших от коронавируса по стране - это, как утверждает газета, будет означать превышение реальной смертности от инфекции в России на 70%. Показатель возрастет если другие российские города и регионы также зафиксируют аналогичное превышение, уточняется в статье.
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05.06.2020 14:13 Відповісти
И что скажете на это?
https://zona.media/article/2020/05/19/martyrology Российские медики умирают чаще всех в мире Всего в России по официальным данным 2 722 погибших от COVID-19 - самый низкий показатель среди первой десятки стран с наибольшим количеством выявленных случаев. Если это число соответствует действительности, то каждый 15-й умерший от коронавируса в России - это врач или медицинский работник, то есть их доля в общих смертях от коронавируса составляет почти 7%. Это соотношение в среднем в 16 раз выше, чем в шести странах, сравнимых с Россией по масштабам эпидемии. Количество жертв среди медиков в России примерно сопоставимо с Великобританией: в аналогичном нашему исследовании Guardian от 15 мая утверждается, что в этой стране умерли не менее 180 врачей, общее число жертв COVID-19 - около 34 тысяч человек. Доля медиков, таким образом, 0,5%, - почти в 13 раз меньше, чем в России.
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05.06.2020 14:19 Відповісти
Напомню, моя реплика была не для Вас. Она была для тех, кому нетрудно восстановить мою логику.
Вам было достаточно попросить у меня пояснений. Если Вы этого не сделали, то они Вам не нужны были. Просто всё.

Про Ваши статьи не скажу ничего - просто лень анализировать источник.
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05.06.2020 14:23 Відповісти
https://hromadske.ua/ru/posts/lukashenko-raskritikoval-rossijskie-testy-na-koronavirus-nikuda-ne-godyatsya
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05.06.2020 01:53 Відповісти
На этот Ваш пост
https://censor.net/ua/user/452060
тем, кто сохранил трезвую голову, рекомендую посмотреть статистику без москвы и ленинграда. а потом сравнить с украинской.
https://censor.net/ua/comments/locate/3199961/019214e7-bc33-70c3-be21-423629b19b3fБыли предоставлены статистические данные с последующим указанием их источника. Что я проигнорировал?
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05.06.2020 00:37 Відповісти
Вы проигнорировали второй из нумерованных тезисов, который находится несколько ниже по течению.
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05.06.2020 00:40 Відповісти
Вы рекомендовали посмотреть статистику. Без каких-либо уточнений. Получив ее, и поняв, что ситуация в России гораздо хуже, чем в Украине, Вы начали лихорадочно выдвигать дополнительные условия. С самого начала Вам что-то мешало предоставить те данные, которые, как Вы считаете, адекватно описывают ситуацию?
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05.06.2020 00:51 Відповісти
Вы ответили на пост, который заведомо предназначался не Вам. Уж извините, но "кто сохранил трезвую голову" - это не про Вас.
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05.06.2020 00:54 Відповісти
Вы мило проигнорировали мой вопрос. А меня в подобном обвиняете.
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05.06.2020 00:57 Відповісти
1. Практически сразу исправился.
2. Был косвенный ответ
3. С кем поведёшьсИ....
4. Вопрос имел признаки риторического
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05.06.2020 01:02 Відповісти
Выпускайте танцующего енота!
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04.06.2020 10:58 Відповісти
У Росії за добу 8,8 тис. інфікованих COVID-19, померли 169 осіб - Цензор.НЕТ 9405
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04.06.2020 11:08 Відповісти
Париж подписал антиодэрский(азэрский) документ и через 4 дня сгорел собор ЯнОдЭрДам(Нотердам)=Горящий Огонь Муж крыша А эти в Москве вместо Святого Огня из Базантийской части страны Огней(ОдЭрБэйДжана) привезли из Израиля в бывший Троицкий собор-копия была в г.Томске(сейчас Изуса и повернут на 45 градусов от первонач. осей).Православная кансистория где ты? Вот и смерти от вируса в Москве,нами построенном городе,который против и нас воевал.
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04.06.2020 11:14 Відповісти
Хороший рост. Так держать
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04.06.2020 11:25 Відповісти
В умовах війни України з Росією,в Україні загинуло від вірусу, а у Росії знищено вірусом.
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04.06.2020 11:59 Відповісти
дайош порад на креслах-каталках с ИВЛ Авента-М
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04.06.2020 14:18 Відповісти
 
 