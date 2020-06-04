У Росії за добу 8,8 тис. інфікованих COVID-19, померли 169 осіб

За останню добу кількість заражень коронавірусом у Росії зросла на 8831.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Загалом у країні на цей момент 441 108 випадків захворювання.

У Москві зареєстровано 1998 нових інфікованих. Нові епізоди фіксувалися у 85 регіонах. Зокрема, у Підмосков'ї 767 нових випадків, у Петербурзі - 375, у Нижньогородській області - 319, у Свердловській області - 298.

За весь період померли від коронавірусу 5384 особи, зокрема 169 за останню добу.

Одужали і виписані за весь час 204 623 пацієнти, 8666 - за останні 24 години. Таким чином, загальна кількість активних випадків у країні (загальна кількість випадків за вирахуванням усіх, хто видужали, і всіх померлих) на поточний момент становить 231 101. Видужав у країні кожен третій пацієнт від загальної їхньої кількості за весь час.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгрес США планує розширити санкції проти "Північного потоку-2": підготовлено відповідний законопроєкт