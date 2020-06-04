Зеленского оштрафуют за визит в кафе Хмельницкого, если обнаружат нарушение, - Геращенко
Полиция изучит визит президента Владимира Зеленского в кафе Хмельницкого во время коронавирусного карантина.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом заявил замглавы МВД Антоне Геращенко.
Сначала он сказал журналистам, что не знает об инциденте, однако затем ему показали фотографию визита президента в кафе.
"Полиции не впервой штрафовать президента. Когда Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят данный вопрос", - напомнил Геращенко.
По словам змаглавы МВД, оштрафовать Зеленского могут на 17 000 гривен, но, виновен ли в данном случае президент и присутствующие с ним чиновники, нужно разобраться, исходя из общего контекста.
Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком.
Напомним, в мае 2019 год Оболонский районный суд принял решение выписать штраф в размере 850 грн новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому из-за демонстрации бюллетеня во время голосования во втором туре выборов 21 апреля.
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Потому что реально - закон не законен и те и кто его выпустил, и кто его исполнял обязаны компенсировать уничтожение экономики.
Та для понта и к радости быдлоэлектората заплатят по 17000 чтобы лохи блеяли и были удовлетворены отмщеньем ... Потом в 100000 раз больше отобьют на лохах...
что еще геращенко надо?
водителей по фото штрафуют, чем эти челы лучше?
Враховуючи зухвалість, та груповий характер порушення, а також те що порушення здійснювали ті, хто повинен активно ним запобігати та відповідно ст. 325
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20 "Стаття 325. Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20 1. Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, -карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20 2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років".
позбавити волі Зеленского В. О. на 3 роки
І рапорт Бабікову на стіл