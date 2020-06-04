Зеленского оштрафуют за визит в кафе Хмельницкого, если обнаружат нарушение, - Геращенко

Полиция изучит визит президента Владимира Зеленского в кафе Хмельницкого во время коронавирусного карантина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом заявил замглавы МВД Антоне Геращенко.

Сначала он сказал журналистам, что не знает об инциденте, однако затем ему показали фотографию визита президента в кафе.

"Полиции не впервой штрафовать президента. Когда Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят данный вопрос", - напомнил Геращенко.

По словам змаглавы МВД, оштрафовать Зеленского могут на 17 000 гривен, но, виновен ли в данном случае президент и присутствующие с ним чиновники, нужно разобраться, исходя из общего контекста.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком.

Напомним, в мае 2019 год Оболонский районный суд принял решение выписать штраф в размере 850 грн новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому из-за демонстрации бюллетеня во время голосования во втором туре выборов 21 апреля.

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