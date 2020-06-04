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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленского оштрафуют за визит в кафе Хмельницкого, если обнаружат нарушение, - Геращенко

Зеленского оштрафуют за визит в кафе Хмельницкого, если обнаружат нарушение, - Геращенко

Полиция изучит визит президента Владимира Зеленского в кафе Хмельницкого во время коронавирусного карантина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом заявил замглавы МВД Антоне Геращенко.

Сначала он сказал журналистам, что не знает об инциденте, однако затем ему показали фотографию визита президента в кафе.

"Полиции не впервой штрафовать президента. Когда Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят данный вопрос", - напомнил Геращенко.

По словам змаглавы МВД, оштрафовать Зеленского могут на 17 000 гривен, но, виновен ли в данном случае президент и присутствующие с ним чиновники, нужно разобраться, исходя из общего контекста.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком.

Напомним, в мае 2019 год Оболонский районный суд принял решение выписать штраф в размере 850 грн новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому из-за демонстрации бюллетеня во время голосования во втором туре выборов 21 апреля.

Также читайте: В первые три дня работы системы автофиксации снижается количество нарушений ПДД, - Геращенко

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) карантин (16729) Геращенко Антон (1438) штраф (1283) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
Згадайте як 20 копів тягали по Гідропарку одного спортика.А тут групове порушення карантину з фотофіксацією.Клоунам закон не писаний.
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04.06.2020 11:58
+13
Люблю когда у мусора есть слово если.
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04.06.2020 11:53
+10
"виновен ли в данном случае президент и присутствующие с ним чиновники, нужно разобраться, исходя из общего контекста." что значить из общего контекста? Есть разрешение для кафе торговля на вынос и летние площадки, посещение внутри с завтрашнего дня что еще не понятно?
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04.06.2020 11:54
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Не найдут.
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04.06.2020 11:52 Ответить
копа который захочет вручить ему постанову.
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04.06.2020 11:55 Ответить
..и остаться живым
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04.06.2020 11:58 Ответить
Люблю когда у мусора есть слово если.
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04.06.2020 11:53 Ответить
..... и абсолютно нету чести.
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04.06.2020 12:14 Ответить
Покажите этого героя кто выпишет админ. постанову этой группе товарищей.
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04.06.2020 11:54 Ответить
молодого пошлют - йєго нє жалко
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04.06.2020 11:56 Ответить
И того судью, который вынесет решение.
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04.06.2020 12:15 Ответить
печерский или оболонский?
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04.06.2020 12:16 Ответить
Вовк
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04.06.2020 12:22 Ответить
Є такий іще суддя Лінч. Він, точно усіх засудить разом із суддею Вовком, якщо інші судді будуть відмовлятися робити свою роботу
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04.06.2020 12:29 Ответить
Чуток попозже. Люмпен должен нажраться зеленых фекалий по самое нихочу, до блевотного рефлекса..
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04.06.2020 12:33 Ответить
"виновен ли в данном случае президент и присутствующие с ним чиновники, нужно разобраться, исходя из общего контекста." что значить из общего контекста? Есть разрешение для кафе торговля на вынос и летние площадки, посещение внутри с завтрашнего дня что еще не понятно?
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04.06.2020 11:54 Ответить
он же на 2 дня с визитом на Хмельнитчинну, замотался подумал что завтра уже наступило.
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04.06.2020 11:57 Ответить
Уверен что "оштрафуют". Покажут классный видосик, как самого "не лоха" оштрафовали, типа смотрите, "все равны перед законом".
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04.06.2020 11:54 Ответить
нє, іміджевийє патєрі! Как так? Бох нє может грєшить!
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04.06.2020 11:57 Ответить
А оштрафуют как частное лицо или юридическое, есть небольшая разница в штрафе.
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04.06.2020 11:58 Ответить
Річ не в штрафі, та зебобікам вистачить і цього.
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04.06.2020 11:56 Ответить
Ідіоти, блін... А, перепрошую, а кого там не видно? Зеленського чи порушення?
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04.06.2020 11:57 Ответить
так ото ж бо шо все чотко видно - але ж сцикотно, бо потім тільки в ресторан мити посуд йєзиком. Кстаті, а чому гАнтоні хєращєнко базікає у шустріка па-урускі?
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04.06.2020 12:00 Ответить
Не спотворюй українську мову.
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04.06.2020 12:27 Ответить
Нелохи, вы за это проголосовали
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04.06.2020 11:57 Ответить
Згадайте як 20 копів тягали по Гідропарку одного спортика.А тут групове порушення карантину з фотофіксацією.Клоунам закон не писаний.
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04.06.2020 11:58 Ответить
Та это специально разгоняют волну чтобы показать быдлу - мол мы тоже под законом.

Потому что реально - закон не законен и те и кто его выпустил, и кто его исполнял обязаны компенсировать уничтожение экономики.
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04.06.2020 12:09 Ответить
Ой пля.
Та для понта и к радости быдлоэлектората заплатят по 17000 чтобы лохи блеяли и были удовлетворены отмщеньем ... Потом в 100000 раз больше отобьют на лохах...
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04.06.2020 12:08 Ответить
Садити треба, садити. На три роки усіх
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04.06.2020 12:14 Ответить
От нас і присажують потроху...
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04.06.2020 12:31 Ответить
а єссі найду?
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04.06.2020 12:09 Ответить
Когда на месте штрафуют простых граждан слово"если" исключается
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04.06.2020 12:11 Ответить
на фото челы сидят внутри кафе и пьют кофе.
что еще геращенко надо?
водителей по фото штрафуют, чем эти челы лучше?
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04.06.2020 12:11 Ответить
Та ти шо?! А йому вже відосік з повісткою в ютубчік загрузили?
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04.06.2020 12:12 Ответить
А щось не вкурив, а чому штрафувати на Зеленського на 17 тис. грн.? На три роки посадити згідно того ж само закону що він сам підписав. Ну, і усіх наближених , хто поряд був.
Враховуючи зухвалість, та груповий характер порушення, а також те що порушення здійснювали ті, хто повинен активно ним запобігати та відповідно ст. 325

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20 "Стаття 325. Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20 1. Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, -карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20 2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років".
позбавити волі Зеленского В. О. на 3 роки
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04.06.2020 12:13 Ответить
Почему оштрафуют,а не оштрафовали?
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04.06.2020 12:14 Ответить
из общего контекста... = закон что дышло (с)
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04.06.2020 12:14 Ответить
Ну, що ДБР справу про Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам президентом Зеленським та його оточенням заведе за фактами, що викладені у мережі інтернет? Полковник Соколов зробіть огляд сторінки https://censor.net/news/3199983/zelenskogo_oshtrafuyut_za_vizit_v_kafe_hmelnitskogo_esli_obnarujat_narushenie_geraschenko/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73907925
І рапорт Бабікову на стіл
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04.06.2020 12:22 Ответить
Все, что сказано до предлогов "но" или "если" не имеет никакого значения, а это значит пук в лужу.
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04.06.2020 12:24 Ответить
"....нужно разобраться, исходя из общего" Зеленського оштрафують за візит у кафе Хмельницького, якщо виявлять порушення, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9300
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04.06.2020 12:30 Ответить
Ну, розібратися треба. Може Зеленський погрозами заставив підлеглих піти на злочин, тоді підлеглим не три роки позбавлення волі, а, наприклад один, чи умовно. Дії Держохорони треба розслідувати. Чи погрожувала вона підлеглим фізичним насиллям або вогнепальною зброєю
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04.06.2020 12:39 Ответить
Ключове слово "...если...". (
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04.06.2020 12:30 Ответить
мусора мрази
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04.06.2020 12:41 Ответить
Ну так таки ж не найдут! Хотя... могут и "найти", дабы оштрахвавать ( ну шо для гидранта этот мизер?) и проорать ,что вот! все! ВСЕ! перед законом равны!
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04.06.2020 12:45 Ответить
Виновен тот кто фото сделал и донес вот где вражина
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04.06.2020 12:53 Ответить
что бы твоя жирная жопа и жопа твоего авакяна осталась в кресле можно и не найти никаких нарушений
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04.06.2020 13:05 Ответить
Його будуть так штрафувати як і "засуджувати" Порошенка.
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04.06.2020 13:30 Ответить
Антон сильно рискует похудать, и это в лучшем случае. А то ведь за дерзость такову можно и "резус дубус" получить на ровном пузе.
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04.06.2020 15:40 Ответить
Для него 17 К это как мне пирожок купить.просто пиар в сумму 17тысяч больше ничего
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04.06.2020 17:38 Ответить
Лизоблюд Геращенко спитає в президента, чи можна його оштрафувати. Якщо Зе дозволить, то оштрафує. А якщо ні, значить президент не винен, ісходя із опщєго контєкста.
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04.06.2020 21:59 Ответить
 
 