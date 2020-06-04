Нардеп Яценко предлагает Раде запретить импорт фуа-гра, зарегистрирован соответствующий законопроект
Народный депутат от депутатской группы "За будущее" Антон Яценко, который входит в состав комитета по вопросам экологической политики и природопользования, зарегистрировал законопроект о запрете импорта деликатеса фуа-гра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.
Согласно пояснительной записке целью проекта закона является запрет импорта фуа-гра и приближение законодательства по охране животных во время кормления к законодательству ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации.
Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что фуа-гра - это продукт насильственного кормления птиц для увеличения их печени, и по мнению ученых, этот дорогой продукт содержит потенциальную опасность для человеческого здоровья. Производство фуа-гра уже запрещено в большинстве стран ЕС, Израиле, Турции, Индии, Великобритании и других странах.
Сейчас законопроект направлен на рассмотрение Комитета.
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