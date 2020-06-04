РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11718 посетителей онлайн
Новости
6 196 38

Нардеп Яценко предлагает Раде запретить импорт фуа-гра, зарегистрирован соответствующий законопроект

Нардеп Яценко предлагает Раде запретить импорт фуа-гра, зарегистрирован соответствующий законопроект

Народный депутат от депутатской группы "За будущее" Антон Яценко, который входит в состав комитета по вопросам экологической политики и природопользования, зарегистрировал законопроект о запрете импорта деликатеса фуа-гра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Согласно пояснительной записке целью проекта закона является запрет импорта фуа-гра и приближение законодательства по охране животных во время кормления к законодательству ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации.

Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что фуа-гра - это продукт насильственного кормления птиц для увеличения их печени, и по мнению ученых, этот дорогой продукт содержит потенциальную опасность для человеческого здоровья. Производство фуа-гра уже запрещено в большинстве стран ЕС, Израиле, Турции, Индии, Великобритании и других странах.

Сейчас законопроект направлен на рассмотрение Комитета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубинский, Поляков, Яценко и депутаты от ОПзЖ хотят отменить закон о рынке земли в Конституционном Суде. СПИСОК

Автор: 

законопроект (3219) импорт (559) Яценко Антон Батькивщина (130) еда (352)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
глупо спрашивать , что они курят .
показать весь комментарий
04.06.2020 12:21
+16
Что у них там с головой? Это только к профильной комиссии докторов. Это просто самый насущьный вопрос в Украине. а сколько их там таких.
показать весь комментарий
04.06.2020 12:22
+13
Больше разных законопроектов - дурацких, дебильных, идиотских. Падение экономики, массовая безработица а бездарей в парламене фуагра волнует
Нардеп Яценко пропонує Раді заборонити імпорт фуа-гра, зареєстровано відповідний законопроєкт - Цензор.НЕТ 8705
показать весь комментарий
04.06.2020 12:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
глупо спрашивать , что они курят .
показать весь комментарий
04.06.2020 12:21 Ответить
- Там внутри есть все: пальмы, девушки, голубые экспрессы, синее море, белый пароход, мало поношенный смокинг, лакей-японец, собственный бильярд, платиновые зубы, целые носки, обеды на чистом животном масле и, главное, мои маленькие друзья, слава и власть, которую дают деньги. ©
показать весь комментарий
04.06.2020 13:04 Ответить
Они не курят. Они нюхают
показать весь комментарий
04.06.2020 13:14 Ответить
с фуягрой понятно.интересно что еще не ест Яценко.
показать весь комментарий
04.06.2020 15:20 Ответить
Что у них там с головой? Это только к профильной комиссии докторов. Это просто самый насущьный вопрос в Украине. а сколько их там таких.
показать весь комментарий
04.06.2020 12:22 Ответить
То защита летучих мышей в Карпатах, то вопросы опыления крестоцветных....А в это время дерибан и грабёж, а страна летит в тартарары.
показать весь комментарий
04.06.2020 12:23 Ответить
Боится что завезут в столовку парламента.
показать весь комментарий
04.06.2020 12:24 Ответить
Я тут властне це підтримую-фуа-гра заборонено в цивілізованих країнах. Це дикість що роблять з тваринами і сам продукт дуже шкідливий.
показать весь комментарий
04.06.2020 12:24 Ответить
Ага , ты это венграм еще расскажи, что их "либамай" есть нельзя!
показать весь комментарий
04.06.2020 13:09 Ответить
Дійсно,французи використовують досить звірячий метод отримання гусячий печінки.Закормлюють гусей кукурудзою через спеціальну лійку,як то кажуть до несхочу! Вікна на фермі заскляні червоним склом для прискорення метаболізму.У гусей печінка виростає вагою до 3-х кг. навить більше. На виході жирна гусяча печінка (le foie gras)-фуагра з якої і роблять паштет. Хімію при відкормі французи не використовують. Шкоди людям від паштета ніякої. Продукт досить дорогий і взагалі у Франції суворо контролюють якість продуктів, не те що в Україні.В нас фальсіфікат на фальсіфікаті та шахрайство!
показать весь комментарий
04.06.2020 15:05 Ответить
а що роблять із свиньми, курами, телятами не дикість
показать весь комментарий
04.06.2020 15:08 Ответить
Молодєц! Все правільно, надо сначала свой народ накорміть а потом уже думать об остальних. А ведь по статистике, большинство народа в жизні нє пробовало ету фуагру.
показать весь комментарий
04.06.2020 12:24 Ответить
Звичайний паштет.
показать весь комментарий
04.06.2020 12:25 Ответить
Ніякий то не звичайний паштет не порівнюйте його з цим гівном яке продають українськи виробники.Знали би ви що вони туди кидають,то не стали б його їсти до кінця днів своїх! Бачив своїми очами і не дай Боже давати його дітям!
показать весь комментарий
04.06.2020 15:14 Ответить
Там достатньо прочитати склад, мілким - примілким шрифтом, шкіра, шкірки, і 5% відходів з печінки...
Судячи із фейса цього схематозника, його вже тошнить від делікатесів, його благі справами ще довго будуть ікатися українцям....
показать весь комментарий
04.06.2020 15:56 Ответить
допывся до цироза сопственной фуа-гры. теперь давай бороться за чужие ))
показать весь комментарий
04.06.2020 12:26 Ответить
А зевиборцям широкий асортимент...
Нардеп Яценко пропонує Раді заборонити імпорт фуа-гра, зареєстровано відповідний законопроєкт - Цензор.НЕТ 3482
показать весь комментарий
04.06.2020 12:26 Ответить
Больше разных законопроектов - дурацких, дебильных, идиотских. Падение экономики, массовая безработица а бездарей в парламене фуагра волнует
Нардеп Яценко пропонує Раді заборонити імпорт фуа-гра, зареєстровано відповідний законопроєкт - Цензор.НЕТ 8705
показать весь комментарий
04.06.2020 12:29 Ответить
Коли там запріт хамону та пармезану?
показать весь комментарий
04.06.2020 12:29 Ответить
запріт = зарін + іпріт?
показать весь комментарий
04.06.2020 13:26 Ответить
Взагалі-то це азірівкою "заборона"... Але ваше трактування мені теж до вподоби Нардеп Яценко пропонує Раді заборонити імпорт фуа-гра, зареєстровано відповідний законопроєкт - Цензор.НЕТ 6882
показать весь комментарий
04.06.2020 13:31 Ответить
Чисто шкурный интерес, наверняка уже приготовил свои альтернативные площадки для импорта (как он это сделал с недвижимостью), просто решил в наглую убрать конкурентов через Раду.
показать весь комментарий
04.06.2020 12:29 Ответить
Вот сразу видно, человек на своем месте и делом занимается.
показать весь комментарий
04.06.2020 12:29 Ответить
Нардеп Яценко пропонує Раді заборонити імпорт фуа-гра, зареєстровано відповідний законопроєкт - Цензор.НЕТ 8357
показать весь комментарий
04.06.2020 12:30 Ответить
Добкин передал эстафету по ловле эльфов!!

Нардеп Яценко пропонує Раді заборонити імпорт фуа-гра, зареєстровано відповідний законопроєкт - Цензор.НЕТ 5133
показать весь комментарий
04.06.2020 12:31 Ответить
Шарій? Чи його брат-близнюк?
показать весь комментарий
04.06.2020 12:35 Ответить
Ні, брат Ківі.
Нардеп Яценко пропонує Раді заборонити імпорт фуа-гра, зареєстровано відповідний законопроєкт - Цензор.НЕТ 1899
показать весь комментарий
04.06.2020 13:03 Ответить
Ще тре' заборонити дівчатам носити мережані трусіки. З метою захисту моралі.
Поліції надати повноваження перевіряти білизну на вулиці.
показать весь комментарий
04.06.2020 12:33 Ответить
Треба трюфелі ще заборонити. Хіба ж може звичайний гриб коштувати як новенький Лехус.
показать весь комментарий
04.06.2020 12:34 Ответить
Один «бусік» з Італії везе 30-40 приватних передачок: сири, оливки, олія, кава, кекси… Тариф підняли до 1 євро з кілограму. Тобто кожна пачка макаронів подорожчала вдвічі. Тому сміливо хапайте прокурорицю, прив'язуйте до бампера і везіть що хочте.
показать весь комментарий
04.06.2020 12:45 Ответить
Якщо клоунам фуагра не подобається, нехай не їдять, навіщо людям забороняти.
показать весь комментарий
04.06.2020 12:59 Ответить
Він мабуть цю фу(ві)агру херяче кожен день. Скоріше всього набридла... Треба показати якусь дєятєльность, нічого в голову не прийшло окрім цієї фу..., віагри
показать весь комментарий
04.06.2020 13:03 Ответить
В першу чергу треба заборонить покидька яценка, а того хто його обирає позбавити права голосу.
показать весь комментарий
04.06.2020 13:15 Ответить
а сам контрабандить буде?
показать весь комментарий
04.06.2020 15:13 Ответить
 
 