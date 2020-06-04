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Штат Кагарлыкского отдела полиции сокращен полностью, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

Штат Кагарлыкского отдела полиции сокращен полностью, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

После скандала с пытками и изнасилованием в Кагарлыке полностью сократили штат местного райотдела полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом на совещании глав силовых ведомств по проблеме пыток в полиции заявил замглавы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

По его словам, Национальная полиция оперативно отреагировала на пытки и изнасилование в Кагарлыке.

"Четыре сотрудника были уволены, 5 отстранены и 10 привлечены к дисциплинарной ответственности...Штат Кагарлыкского отдела полиции сокращен полностью", - отметил Цуцкиридзе.

Он также подчеркнул, что по статистике в полиции фиксируют на 10-15% меньше пыток, чем было в милиции. В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "в каждой полиции мира есть пытки", но украинские правоохранители их сейчас не скрывают и пытаются пресекать.

"Врадиевку пытались скрыть, мы не скрываем ничего!", - заявил Аваков.

Также читайте: Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале в связи с запланированными массовыми акциями

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчеркнула, что случай в Кагарлыке стал вызовом для всей системы уголовной юстиции. Она также сообщила, что с начала 2020 года прокуратура сообщила о подозрении 56 правоохранителям, в том числе по 10 фактам пыток.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.

Также читайте: Жертва изнасилования в Кагарлыкской полиции рассказала о пытках: Многие сотрудники все слышали, но никто не выходил из кабинетов

Автор: 

Аваков Арсен (3444) изнасилование (916) Нацполиция (16433) Венедиктова Ирина (726) Цуцкиридзе Максим (36)


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Топ комментарии
+9
переведут в другие подразделения знаем мы ваши мутки .
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04.06.2020 12:32
+8
Вони все чули і все бачили. Вони співучасники злочину. Їх потрібно судити, а не просто скорочувати. Мусора авакова НХ.
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04.06.2020 12:35
+8
Какой цинизм. За соучастие всеголишь уволены. Правосудие? И смешно и грустно.
Неудивительно что эти мудаки боятся вооружать население и разрешать самооборону как в молдове.
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04.06.2020 12:42
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Що за ціни? Що за рецепти? Кіло сала в борщ?
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04.06.2020 13:07 Ответить
переведут в другие подразделения знаем мы ваши мутки .
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04.06.2020 12:32 Ответить
Перевели бы их в Миннесоту к неграм.
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04.06.2020 15:38 Ответить
рюкзакав атчітался полностью...
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04.06.2020 12:33 Ответить
Он также подчеркнул, что по статистике в полиции фиксируют на 10-15% меньше пыток, чем было в милиции, это что достижение? А финансирование озвучьте тогда и сейчас.
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04.06.2020 12:33 Ответить
за шо? они же простые наблюдатели от караглыкськой полиции.
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04.06.2020 12:33 Ответить
"Штат Кагарлыкского отдела полиции сокращен полностью"

Ну вот хоть в одном райцентре покончили с преступностью.
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04.06.2020 12:33 Ответить
Тобто вкотре вирішили, що риба гниє з хвоста. Це перемога.
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04.06.2020 12:33 Ответить
Риба гниє з голови але чистять її з хвоста.
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04.06.2020 13:08 Ответить
ніколи не вірти кацапам вірменам і жидам бо прийде біда...!
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04.06.2020 12:34 Ответить
Так, за майже 30 років вже 6 бід пронеслося...
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04.06.2020 13:09 Ответить
Вони все чули і все бачили. Вони співучасники злочину. Їх потрібно судити, а не просто скорочувати. Мусора авакова НХ.
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04.06.2020 12:35 Ответить
"Штат Кагарлыкского отдела полиции сокращен полностью", - отметил Цуцкиридзе. Источник: https://censor.net/n3199992" - забрали собак, заберить и будку!!
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04.06.2020 12:36 Ответить
І в яке відділення ці "сокращенниє" будуть влаштовані?
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04.06.2020 12:37 Ответить
ми тіпа павєрілі...
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04.06.2020 12:38 Ответить
Наберуть таких же самих. Діло не штаті а в падлючій і гнилий системі кадрового забезпечення. Чому начальників райвідділів не вибирають громадяни, чому немає прозорих конкурсів з прозорими питаннями до тих хто хоче обійняти посаду, а є гнила система відбору за компроматами і пянкою в лісоплосів з мінстрами та їх заступниками. Тому їх заміна це чергова дупа для народу України.
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04.06.2020 12:39 Ответить
Какой цинизм. За соучастие всеголишь уволены. Правосудие? И смешно и грустно.
Неудивительно что эти мудаки боятся вооружать население и разрешать самооборону как в молдове.
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04.06.2020 12:42 Ответить
мрази, насиловали и пытали всем отделением,
жертве надо просить статус беженца в нормальной стране,
пока мусора не прикопали по тихому
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04.06.2020 12:49 Ответить
а их предводитель в лице Авакова? он уже подал в отставку?
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04.06.2020 12:51 Ответить
Правильне рішення. Питання, що із тими, кого звідти звільнили. Чи взагалі з поліції, чи переведуть у інший відділ, чи те і інше
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04.06.2020 12:55 Ответить
За соучастие и участие аообще то срок положен. Или мусора выше закона?
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04.06.2020 13:07 Ответить
А вони брали участь? Ноги тримали?
Максимум їх провина, що не настучали. Мінімум, що знали, що творится у віддіілку, і теж мовчали. Тоді реба пів Кагарлику посадити. Вони ж знали, що роблять їхні родичі, знайомі у тому самому відділку
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04.06.2020 13:23 Ответить
Есть даже статья, между прочем, о несообщении и непредупреждении о преступлении. Так что твое "ноги держали" равно как и "моя хата скраю я нiчо не знаю", не стоит черных пикселей на экране.
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04.06.2020 14:34 Ответить
Не має такого у КК "недонесення". Максимум потурання злочину, яке буде дуже важко довести.
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04.06.2020 14:55 Ответить
Или ты предлагаешь самосуд?
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04.06.2020 14:35 Ответить
Який може бути самосуд, коли гвалтівників затримали, відділення поліції скоротили.
P.S. Тепер, цікаво, хто піде у тут поліцію, на невелику зарплатню. Тим більше що влаштували у нас всеукраїнске цькування поліцейських. Вони і так звілнялися за власним бажанням. а тепер ....
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04.06.2020 15:00 Ответить
скоротили.. а далі вони через суд поновляться через півроку-рік.
а керівники - ті недоторкані зовсім. їх ніхто не звільнить. можуть звільнити як що буде увага суспільства. але знайдуть причини щоб поновити через деякий час. це ж золотий фонд корупціонера. вони ж знають хто, кому, скільки, у яких купюрах заносити вище. вони всі схеми знають. тому вони завжди будуть у системі - поки система жива.
та і хєрня це все... таке твориться скрізь. може не гвалтують але катують скрізь. тому як дійшло до того що гімно сплило - то треба всіх звільняти. об'явити щоб несли скарги всі кого колись там скривдили. все... полетять всі. ба так всюди - у кожному відділку.
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04.06.2020 13:09 Ответить
Абсолютно в душу верно. Только так и ни как иначе нужно удалять эту раковую опухоль под названием МУСОРА.
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04.06.2020 15:27 Ответить
уже в атб бутылки ставят на полки
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04.06.2020 22:36 Ответить
 
 