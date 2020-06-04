Штат Кагарлыкского отдела полиции сокращен полностью, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе
После скандала с пытками и изнасилованием в Кагарлыке полностью сократили штат местного райотдела полиции.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом на совещании глав силовых ведомств по проблеме пыток в полиции заявил замглавы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.
По его словам, Национальная полиция оперативно отреагировала на пытки и изнасилование в Кагарлыке.
"Четыре сотрудника были уволены, 5 отстранены и 10 привлечены к дисциплинарной ответственности...Штат Кагарлыкского отдела полиции сокращен полностью", - отметил Цуцкиридзе.
Он также подчеркнул, что по статистике в полиции фиксируют на 10-15% меньше пыток, чем было в милиции. В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "в каждой полиции мира есть пытки", но украинские правоохранители их сейчас не скрывают и пытаются пресекать.
"Врадиевку пытались скрыть, мы не скрываем ничего!", - заявил Аваков.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчеркнула, что случай в Кагарлыке стал вызовом для всей системы уголовной юстиции. Она также сообщила, что с начала 2020 года прокуратура сообщила о подозрении 56 правоохранителям, в том числе по 10 фактам пыток.
Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.
Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.
ГБР сообщила полицейским о подозрении и по решению суда они были арестованы.
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Ну вот хоть в одном райцентре покончили с преступностью.
Неудивительно что эти мудаки боятся вооружать население и разрешать самооборону как в молдове.
жертве надо просить статус беженца в нормальной стране,
пока мусора не прикопали по тихому
Максимум їх провина, що не настучали. Мінімум, що знали, що творится у віддіілку, і теж мовчали. Тоді реба пів Кагарлику посадити. Вони ж знали, що роблять їхні родичі, знайомі у тому самому відділку
P.S. Тепер, цікаво, хто піде у тут поліцію, на невелику зарплатню. Тим більше що влаштували у нас всеукраїнске цькування поліцейських. Вони і так звілнялися за власним бажанням. а тепер ....
а керівники - ті недоторкані зовсім. їх ніхто не звільнить. можуть звільнити як що буде увага суспільства. але знайдуть причини щоб поновити через деякий час. це ж золотий фонд корупціонера. вони ж знають хто, кому, скільки, у яких купюрах заносити вище. вони всі схеми знають. тому вони завжди будуть у системі - поки система жива.
та і хєрня це все... таке твориться скрізь. може не гвалтують але катують скрізь. тому як дійшло до того що гімно сплило - то треба всіх звільняти. об'явити щоб несли скарги всі кого колись там скривдили. все... полетять всі. ба так всюди - у кожному відділку.