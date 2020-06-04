Штат Кагарлицького відділу поліції скорочено повністю, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

Після скандалу з тортурами і зґвалтуванням у Кагарлику повністю скоротили штат місцевого райвідділу поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це на нараді глав силових відомств з проблеми тортур у поліції заявив заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе.

За його словами, Національна поліція оперативно відреагувала на тортури і зґвалтування у Кагарлику.

"Чотири співробітники були звільнені, 5 відсторонені та 10 притягнуто до дисциплінарної відповідальності...Штат Кагарлицького відділу поліції скорочено повністю", - зазначив Цуцкірідзе.

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Він також підкреслив, що за статистикою в поліції фіксують на 10-15% менше тортур, ніж було в міліції. Своєю чергою, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що "в кожній поліції світу є тортури", але українські правоохоронці їх зараз не приховують і намагаються припиняти.

"Врадіївку намагалися приховати, ми не приховуємо нічого!", - заявив Аваков.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підкреслила, що випадок у Кагарлику став викликом для всієї системи кримінальної юстиції. Вона також повідомила, що з початку 2020 року прокуратура повідомила про підозру 56 правоохоронцям, в тому числі за 10 фактами тортур.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.

26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.