Штат Кагарлицького відділу поліції скорочено повністю, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе
Після скандалу з тортурами і зґвалтуванням у Кагарлику повністю скоротили штат місцевого райвідділу поліції.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це на нараді глав силових відомств з проблеми тортур у поліції заявив заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе.
За його словами, Національна поліція оперативно відреагувала на тортури і зґвалтування у Кагарлику.
"Чотири співробітники були звільнені, 5 відсторонені та 10 притягнуто до дисциплінарної відповідальності...Штат Кагарлицького відділу поліції скорочено повністю", - зазначив Цуцкірідзе.
Він також підкреслив, що за статистикою в поліції фіксують на 10-15% менше тортур, ніж було в міліції. Своєю чергою, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що "в кожній поліції світу є тортури", але українські правоохоронці їх зараз не приховують і намагаються припиняти.
"Врадіївку намагалися приховати, ми не приховуємо нічого!", - заявив Аваков.
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підкреслила, що випадок у Кагарлику став викликом для всієї системи кримінальної юстиції. Вона також повідомила, що з початку 2020 року прокуратура повідомила про підозру 56 правоохоронцям, в тому числі за 10 фактами тортур.
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.
26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.
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Ну вот хоть в одном райцентре покончили с преступностью.
Неудивительно что эти мудаки боятся вооружать население и разрешать самооборону как в молдове.
жертве надо просить статус беженца в нормальной стране,
пока мусора не прикопали по тихому
Максимум їх провина, що не настучали. Мінімум, що знали, що творится у віддіілку, і теж мовчали. Тоді реба пів Кагарлику посадити. Вони ж знали, що роблять їхні родичі, знайомі у тому самому відділку
P.S. Тепер, цікаво, хто піде у тут поліцію, на невелику зарплатню. Тим більше що влаштували у нас всеукраїнске цькування поліцейських. Вони і так звілнялися за власним бажанням. а тепер ....
а керівники - ті недоторкані зовсім. їх ніхто не звільнить. можуть звільнити як що буде увага суспільства. але знайдуть причини щоб поновити через деякий час. це ж золотий фонд корупціонера. вони ж знають хто, кому, скільки, у яких купюрах заносити вище. вони всі схеми знають. тому вони завжди будуть у системі - поки система жива.
та і хєрня це все... таке твориться скрізь. може не гвалтують але катують скрізь. тому як дійшло до того що гімно сплило - то треба всіх звільняти. об'явити щоб несли скарги всі кого колись там скривдили. все... полетять всі. ба так всюди - у кожному відділку.