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Штат Кагарлицького відділу поліції скорочено повністю, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

Штат Кагарлицького відділу поліції скорочено повністю, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

Після скандалу з тортурами і зґвалтуванням у Кагарлику повністю скоротили штат місцевого райвідділу поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це на нараді глав силових відомств з проблеми тортур у поліції заявив заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе.

За його словами, Національна поліція оперативно відреагувала на тортури і зґвалтування у Кагарлику.

"Чотири співробітники були звільнені, 5 відсторонені та 10 притягнуто до дисциплінарної відповідальності...Штат Кагарлицького відділу поліції скорочено повністю", - зазначив Цуцкірідзе.

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Він також підкреслив, що за статистикою в поліції фіксують на 10-15% менше тортур, ніж було в міліції. Своєю чергою, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що "в кожній поліції світу є тортури", але українські правоохоронці їх зараз не приховують і намагаються припиняти.

"Врадіївку намагалися приховати, ми не приховуємо нічого!", - заявив Аваков.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підкреслила, що випадок у Кагарлику став викликом для всієї системи кримінальної юстиції. Вона також повідомила, що з початку 2020 року прокуратура повідомила про підозру 56 правоохоронцям, в тому числі за 10 фактами тортур.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.

26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) зґвалтування (384) Нацполіція (15138) Венедіктова Ірина (829) Цуцкірідзе Максим (36)


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Топ коментарі
+9
переведут в другие подразделения знаем мы ваши мутки .
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04.06.2020 12:32
+8
Вони все чули і все бачили. Вони співучасники злочину. Їх потрібно судити, а не просто скорочувати. Мусора авакова НХ.
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04.06.2020 12:35
+8
Какой цинизм. За соучастие всеголишь уволены. Правосудие? И смешно и грустно.
Неудивительно что эти мудаки боятся вооружать население и разрешать самооборону как в молдове.
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04.06.2020 12:42
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Що за ціни? Що за рецепти? Кіло сала в борщ?
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04.06.2020 13:07 Відповісти
переведут в другие подразделения знаем мы ваши мутки .
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04.06.2020 12:32 Відповісти
Перевели бы их в Миннесоту к неграм.
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04.06.2020 15:38 Відповісти
рюкзакав атчітался полностью...
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04.06.2020 12:33 Відповісти
Он также подчеркнул, что по статистике в полиции фиксируют на 10-15% меньше пыток, чем было в милиции, это что достижение? А финансирование озвучьте тогда и сейчас.
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04.06.2020 12:33 Відповісти
за шо? они же простые наблюдатели от караглыкськой полиции.
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04.06.2020 12:33 Відповісти
"Штат Кагарлыкского отдела полиции сокращен полностью"

Ну вот хоть в одном райцентре покончили с преступностью.
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04.06.2020 12:33 Відповісти
Тобто вкотре вирішили, що риба гниє з хвоста. Це перемога.
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04.06.2020 12:33 Відповісти
Риба гниє з голови але чистять її з хвоста.
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04.06.2020 13:08 Відповісти
ніколи не вірти кацапам вірменам і жидам бо прийде біда...!
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04.06.2020 12:34 Відповісти
Так, за майже 30 років вже 6 бід пронеслося...
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04.06.2020 13:09 Відповісти
Вони все чули і все бачили. Вони співучасники злочину. Їх потрібно судити, а не просто скорочувати. Мусора авакова НХ.
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04.06.2020 12:35 Відповісти
"Штат Кагарлыкского отдела полиции сокращен полностью", - отметил Цуцкиридзе. Источник: https://censor.net/n3199992" - забрали собак, заберить и будку!!
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04.06.2020 12:36 Відповісти
І в яке відділення ці "сокращенниє" будуть влаштовані?
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04.06.2020 12:37 Відповісти
ми тіпа павєрілі...
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04.06.2020 12:38 Відповісти
Наберуть таких же самих. Діло не штаті а в падлючій і гнилий системі кадрового забезпечення. Чому начальників райвідділів не вибирають громадяни, чому немає прозорих конкурсів з прозорими питаннями до тих хто хоче обійняти посаду, а є гнила система відбору за компроматами і пянкою в лісоплосів з мінстрами та їх заступниками. Тому їх заміна це чергова дупа для народу України.
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04.06.2020 12:39 Відповісти
Какой цинизм. За соучастие всеголишь уволены. Правосудие? И смешно и грустно.
Неудивительно что эти мудаки боятся вооружать население и разрешать самооборону как в молдове.
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04.06.2020 12:42 Відповісти
мрази, насиловали и пытали всем отделением,
жертве надо просить статус беженца в нормальной стране,
пока мусора не прикопали по тихому
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04.06.2020 12:49 Відповісти
а их предводитель в лице Авакова? он уже подал в отставку?
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04.06.2020 12:51 Відповісти
Правильне рішення. Питання, що із тими, кого звідти звільнили. Чи взагалі з поліції, чи переведуть у інший відділ, чи те і інше
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04.06.2020 12:55 Відповісти
За соучастие и участие аообще то срок положен. Или мусора выше закона?
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04.06.2020 13:07 Відповісти
А вони брали участь? Ноги тримали?
Максимум їх провина, що не настучали. Мінімум, що знали, що творится у віддіілку, і теж мовчали. Тоді реба пів Кагарлику посадити. Вони ж знали, що роблять їхні родичі, знайомі у тому самому відділку
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04.06.2020 13:23 Відповісти
Есть даже статья, между прочем, о несообщении и непредупреждении о преступлении. Так что твое "ноги держали" равно как и "моя хата скраю я нiчо не знаю", не стоит черных пикселей на экране.
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04.06.2020 14:34 Відповісти
Не має такого у КК "недонесення". Максимум потурання злочину, яке буде дуже важко довести.
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04.06.2020 14:55 Відповісти
Или ты предлагаешь самосуд?
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04.06.2020 14:35 Відповісти
Який може бути самосуд, коли гвалтівників затримали, відділення поліції скоротили.
P.S. Тепер, цікаво, хто піде у тут поліцію, на невелику зарплатню. Тим більше що влаштували у нас всеукраїнске цькування поліцейських. Вони і так звілнялися за власним бажанням. а тепер ....
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04.06.2020 15:00 Відповісти
скоротили.. а далі вони через суд поновляться через півроку-рік.
а керівники - ті недоторкані зовсім. їх ніхто не звільнить. можуть звільнити як що буде увага суспільства. але знайдуть причини щоб поновити через деякий час. це ж золотий фонд корупціонера. вони ж знають хто, кому, скільки, у яких купюрах заносити вище. вони всі схеми знають. тому вони завжди будуть у системі - поки система жива.
та і хєрня це все... таке твориться скрізь. може не гвалтують але катують скрізь. тому як дійшло до того що гімно сплило - то треба всіх звільняти. об'явити щоб несли скарги всі кого колись там скривдили. все... полетять всі. ба так всюди - у кожному відділку.
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04.06.2020 13:09 Відповісти
Абсолютно в душу верно. Только так и ни как иначе нужно удалять эту раковую опухоль под названием МУСОРА.
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04.06.2020 15:27 Відповісти
уже в атб бутылки ставят на полки
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04.06.2020 22:36 Відповісти
 
 