Платные камеры в СИЗО - это дискриминация по признаку имущественного состояния, - Денисова
Омбудсмен Людмила Денисова выступила против создания платных камер в СИЗО дискриминацией. По ее мнению, это является нарушением конституционных прав и свобод граждан.
Об этом она сказала на координационном совещании в Офисе генпрокурора по теме пыток в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой РБК-Украина.
Денисова сказала, что условия в украинских СИЗО ненадлежащие и они часто переполнены. На этом фоне она считает неправильным решение Минюста ввести платные камеры в СИЗО.
"Я считаю, что это дискриминация по признаку имущественного состояния", - заявила Денисова.
Напомним, платные камеры повышенного комфорта уже появились в Киевском, Черниговском, Запорожском, Львовском, Вольнянском и Днепровском следственных изоляторах. В частности в Киевском СИЗО услугой воспользовались уже пятеро заключенных, которые оплатили пребывание в платных камерах за месяц каждый, то есть всего получены 60 тыс. гривен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А те, що вчора прийняли закон що суддів і прокурорів не можна оглядати на митниці - це не дискримінація всіх інших, хто проходить митницю?
Який нарід - так ним і правлять.