Платные камеры в СИЗО - это дискриминация по признаку имущественного состояния, - Денисова

Омбудсмен Людмила Денисова выступила против создания платных камер в СИЗО дискриминацией. По ее мнению, это является нарушением конституционных прав и свобод граждан.

Об этом она сказала на координационном совещании в Офисе генпрокурора по теме пыток в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой РБК-Украина.

Денисова сказала, что условия в украинских СИЗО ненадлежащие и они часто переполнены. На этом фоне она считает неправильным решение Минюста ввести платные камеры в СИЗО.

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"Я считаю, что это дискриминация по признаку имущественного состояния", - заявила Денисова.

Напомним, платные камеры повышенного комфорта уже появились в Киевском, Черниговском, Запорожском, Львовском, Вольнянском и Днепровском следственных изоляторах. В частности в Киевском СИЗО услугой воспользовались уже пятеро заключенных, которые оплатили пребывание в платных камерах за месяц каждый, то есть всего получены 60 тыс. гривен.