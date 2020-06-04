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Платні камери в СІЗО - це дискримінація за ознакою майнового стану, - Денісова

Платні камери в СІЗО - це дискримінація за ознакою майнового стану, - Денісова

Омбудсмен Людмила Денісова виступила проти створення платних камер у СІЗО дискримінацією. На її думку, це є порушенням конституційних прав і свобод громадян.

Про це вона сказала на координаційній нараді в Офісі генпрокурора з теми тортур в правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна.

Денісова сказала, що умови в українських СІЗО неналежні і вони часто переповнені. На цьому тлі вона вважає неправильним рішення Мін'юсту ввести платні камери в СІЗО.

"Я вважаю, що це дискримінація за ознакою майнового стану", - заявила Денісова.

Також читайте: Уже в шести СІЗО з'явилися платні камери: в Київському СІЗО вони вже принесли 60 тис. грн, - Малюська

Нагадаємо, платні камери підвищеного комфорту вже з'явилися в Київському, Чернігівському, Запорізькому, Львівському, Вільнянському та Дніпровському слідчих ізоляторах. Зокрема у Київському СІЗО послугою скористалися вже п'ятеро ув'язнених, які сплатили перебування в платних камерах за кожен місяць, тобто всього отримано 60 тис. гривень.

Автор: 

Денісова Людмила (883) дискримінація (43) СІЗО (723)


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Топ коментарі
+17
Платные суды - есть, а платные камеры нельзя?
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04.06.2020 13:13
+9
Та это вообще полумеры. Я считаю, что настоящие пацаны за своё бабло должны отбывать срок дома. Опять же - для СИЗО разгрузка.
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04.06.2020 13:09
+6
Сначала платные камеры, потом платные тюрьмы и как изюминка на тортике-сумма зато чтоб не сидеть, к этому всё идёт.
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04.06.2020 13:09
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Вот странные люди, этот мудрый нарид! Все им не так.
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04.06.2020 13:05 Відповісти
Та это вообще полумеры. Я считаю, что настоящие пацаны за своё бабло должны отбывать срок дома. Опять же - для СИЗО разгрузка.
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04.06.2020 13:09 Відповісти
Сначала платные камеры, потом платные тюрьмы и как изюминка на тортике-сумма зато чтоб не сидеть, к этому всё идёт.
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04.06.2020 13:09 Відповісти
А що , хтось із багатіїв сидів колись ?
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04.06.2020 13:13 Відповісти
Полностью согласен . Скоро выборы .
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04.06.2020 13:10 Відповісти
Всегда так было есть и будет Богатые живут лучше бедных Даже в тюрьме
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04.06.2020 13:11 Відповісти
Платные суды - есть, а платные камеры нельзя?
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04.06.2020 13:13 Відповісти
Ни мешайте людям делать деньги.
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04.06.2020 13:15 Відповісти
То ли дело когда черным налом вопрос решается и Авакову капает.
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04.06.2020 13:16 Відповісти
согласен
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04.06.2020 13:19 Відповісти
Платные камеры это скупка краденного.
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04.06.2020 13:22 Відповісти
Чім більш вкрав, тім більш вірогідність отримання умовного терміну, виходу під заставу, домашнього арешту та кращий камері в СІЗО у гіршому випадку. Ідіот Малюська хоче продажність правоохоронців перенаправити до бюджету сам того не розуміє, що на черзі алкоголь, наркотики, проститутки та т.п..
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04.06.2020 13:22 Відповісти
Правильно каже... Хоча вже давно хто при бабосах, навіть і не сідають за грати... Навіть за вбивства, згвалтування і наркотики...
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04.06.2020 13:38 Відповісти
Платные тюрьмы - это дорога в Зимбабве, куда зембвабийцы и ведут Украину.
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04.06.2020 13:40 Відповісти
А платные ВУЗы и платные клиники это тоже дискриминация по имущественному признаку?Она что хочет "бэк ту СССР"?
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04.06.2020 13:44 Відповісти
Не путай божий дар с яичницей
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04.06.2020 14:09 Відповісти
Вы абсолютно правы. Дискриминация по имущественному признаку пронизывает всю нашу действительность как только мы вступаем с ней в товарно-денежные отношения. Чем меньше у тебя средств, тем меньше ты влияешь на эту действительность в отдельных ее проявлениях. так будет всегда.
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04.06.2020 14:51 Відповісти
Совецька самостійна, незалежна більшовицька ...
А те, що вчора прийняли закон що суддів і прокурорів не можна оглядати на митниці - це не дискримінація всіх інших, хто проходить митницю?
Який нарід - так ним і правлять.
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04.06.2020 14:35 Відповісти
А як вам обява в поліклініці в Київі "Бійці АТО, ветерани ВОВ ... і працівникі судів обслуговуються позачергово. Обана приплили. З яких це пір працівникі судів прирівняни до тих, хто кров проливав на війні? Отака вона держава, де влада гнила і тупорила.
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04.06.2020 15:25 Відповісти
Платні камери це перші росточки феодалізму країни латифундистів-орендарів, фавел наркобаронів, знищеної освіти, науки, соціальної сфери - економічними вбивцями з МВФ і доморощеними олігархами та ставлениками злочинних корпорацій. Яких охороняє мільйон панських нагайок на ваші податки ці герої Врадієвки, Кагарлика Борисполя і т.д. . Почекайте скоро з'являться закриті колючим дротом зони домів для бобрів і гетто для злидарів. Соціальний расизм вже замайорів на горизонті.
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04.06.2020 14:59 Відповісти
Дискриминация - это разный уровень достатка у людей. Если у человека есть деньги, он в тюрьме в любом случае получит не такие как у других условия. Так лучше пусть его деньги в бюджет идут, чем в карман тюремщиков.
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04.06.2020 15:29 Відповісти
Ваша теза нагадує про те, що коли в державі немає правосуддя то богатство це ваш єдиний адвокат свободи.
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04.06.2020 15:49 Відповісти
а що у нас комунізм?
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04.06.2020 16:04 Відповісти
так вся жизнь - діскрімінація по імущєствєнному прізнаку
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04.06.2020 17:28 Відповісти
навіть в біблії написано: в кого є, то ше й добавиця, а в кого нема, то і останнє відберуть
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04.06.2020 17:33 Відповісти
правда в законі написано, шо дискримінація не допускайєця по... і там перечислено. І ось те, шо перечислено, насправді, являйєця підставою для дискримінації. Логіка така: якшо колір очей там не вказано. то значить такої дискримінації не існуйє, а якшо вказано, наприклад, стать, то цим самим вказано шо така дискримінація існуйє, але її не мона юридично признавати
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04.06.2020 17:38 Відповісти
вже в самій декларації рівності прав закладено визнання реальної нерівністі, бо чого ото декларувати, шо навіть і вголову не прийде - наприклад, ніхто ж не декларує рівності прав праворуких та ліворуких, хоча шульги зазнають чисто технічних утисків
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04.06.2020 17:43 Відповісти
 
 