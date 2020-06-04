Платні камери в СІЗО - це дискримінація за ознакою майнового стану, - Денісова

Омбудсмен Людмила Денісова виступила проти створення платних камер у СІЗО дискримінацією. На її думку, це є порушенням конституційних прав і свобод громадян.

Про це вона сказала на координаційній нараді в Офісі генпрокурора з теми тортур в правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна.

Денісова сказала, що умови в українських СІЗО неналежні і вони часто переповнені. На цьому тлі вона вважає неправильним рішення Мін'юсту ввести платні камери в СІЗО.

"Я вважаю, що це дискримінація за ознакою майнового стану", - заявила Денісова.

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Нагадаємо, платні камери підвищеного комфорту вже з'явилися в Київському, Чернігівському, Запорізькому, Львівському, Вільнянському та Дніпровському слідчих ізоляторах. Зокрема у Київському СІЗО послугою скористалися вже п'ятеро ув'язнених, які сплатили перебування в платних камерах за кожен місяць, тобто всього отримано 60 тис. гривень.