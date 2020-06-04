Секретные тюрьмы СБУ - это фантазии российских пропагандистов, - Баканов
В Украине нет никаких "секретных тюрем СБУ", а слухи о системных нарушениях прав человека целенаправленно распространяются с подачи пророссийских пропагандистов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Службы безопасности Иван Баканов заявил во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов государства в Офисе Генерального прокурора 4 июня в Киеве.
"В Украине продолжается война, в том числе гибридная. Мы защищаемся не только от российских пуль, но и от информационных атак и огромной целенаправленной лжи. Поэтому давно привыкли к постоянным "вбросам" о "секретных тюрьмах СБУ". Еще раз подчеркиваю - у Службы безопасности нет никаких секретных тюрем, где якобы кого-то пытают. Это - фантазии российских пропагандистов", - заявил Баканов.
Глава СБУ подчеркнул, что сегодня в спецслужбе обращают особое внимание на то, чтобы не допускать нарушений прав человека или пыток: "Справедливость должна быть сильной. Но она не должна выходить за установленный законом предел. Именно таким пределом является применение пыток и унижения достоинства человека".
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