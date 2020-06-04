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Секретные тюрьмы СБУ - это фантазии российских пропагандистов, - Баканов

Секретные тюрьмы СБУ - это фантазии российских пропагандистов, - Баканов

В Украине нет никаких "секретных тюрем СБУ", а слухи о системных нарушениях прав человека целенаправленно распространяются с подачи пророссийских пропагандистов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Службы безопасности Иван Баканов заявил во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов государства в Офисе Генерального прокурора 4 июня в Киеве.

"В Украине продолжается война, в том числе гибридная. Мы защищаемся не только от российских пуль, но и от информационных атак и огромной целенаправленной лжи. Поэтому давно привыкли к постоянным "вбросам" о "секретных тюрьмах СБУ". Еще раз подчеркиваю - у Службы безопасности нет никаких секретных тюрем, где якобы кого-то пытают. Это - фантазии российских пропагандистов", - заявил Баканов.

Глава СБУ подчеркнул, что сегодня в спецслужбе обращают особое внимание на то, чтобы не допускать нарушений прав человека или пыток: "Справедливость должна быть сильной. Но она не должна выходить за установленный законом предел. Именно таким пределом является применение пыток и унижения достоинства человека".

Читайте также: Руководители Нацполиции, СБУ, ГБР, Минюста собрались в ОГП: обсуждают противодействие пыткам со стороны правоохранителей

пропаганда (3671) СБУ (19867) Баканов Иван (303)


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Топ комментарии
+7
Це якось вплине на стан твого розумового розвитку?
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04.06.2020 14:43
+5
А може краще дахи помити, щоб він в сміття не впав?
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04.06.2020 14:23
+3
Секретные тюрьмы СБУ - это фантазии российских пропагандистов, - Баканов - Цензор.НЕТ 5675
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04.06.2020 14:21
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Ти краще про мишей потринди.
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04.06.2020 14:20 Ответить
Секретные тюрьмы СБУ - это фантазии российских пропагандистов, - Баканов - Цензор.НЕТ 5675
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04.06.2020 14:21 Ответить
А може краще дахи помити, щоб він в сміття не впав?
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04.06.2020 14:23 Ответить
Порохоботы, далеко не расходитесь, ща вам роздадут методички и начнёте гадить жидким

Печерский районный суд Киева
разрешил Государственному
бюро расследований
осуществить привод бывшего
президента Петра Порошенко на
допрос 10 июня.
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04.06.2020 14:28 Ответить
Це якось вплине на стан твого розумового розвитку?
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04.06.2020 14:43 Ответить
Уверен что нет, порохоботы плюющиеся фекалиями как и макака ссущая себе в рот, это всё весёлые проделки природы, я на них реагирую ровно
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04.06.2020 14:56 Ответить
Чому ви весь час переходите на фікальні теми?
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04.06.2020 15:23 Ответить
потому, что дядька с фото его сосед
Секретні в'язниці СБУ - це фантазії російських пропагандистів, - Баканов - Цензор.НЕТ 6480
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04.06.2020 15:35 Ответить
Печерськиц суд, ахахахахах)) Самий чесний український суд, який ніразу не належить Коломойському))
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04.06.2020 14:51 Ответить
Сказати що хотів? 😁 Які ви всі убогі! У вас життєве кредо - тішитися, коли гпдять Порошенку! 😁 А воно і правильно! Твшитися повному Холодильнику, великій зарплатні, високому рівню побутових умов якось не випадає! Правда?
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04.06.2020 14:56 Ответить
Тебе повезло больше, у тебя холодильника вобще нет, и волноваться не очем
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04.06.2020 15:00 Ответить
Помрій! 😁 Тебе б тішила така реальність, я у цьому впевнений. . 😁😁😁 Це якраз по-кацапських - тішитися, коли сусіду гірше, ніж тобі!. Таки справді убоге створіння! 😁😁😁
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04.06.2020 15:45 Ответить
Год уже зебилы сосут у пороха. Второй пошел.
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04.06.2020 15:09 Ответить
А разносить эти раша фейки помогали журналисты типа Станко с Хробацкого.
Извинилась она за свое вранье, которое работало против прошлой, украинской, власти?
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04.06.2020 14:27 Ответить
Так я впевнений, що і сам Баканов у це вірив, поки не став лейтенантом - головою СБУ. А Зєлєнскій і дотепер вірить.
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04.06.2020 14:53 Ответить
a kak je podval sbu na malopodvalnoy v kieve?))
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04.06.2020 14:27 Ответить
Зачем секретные? У нас всё открыто - насильник в Раде депутатом заседает, менты насилуют прямо в отделении, а на улице в детей стреляют...
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04.06.2020 14:28 Ответить
Він цю заяву зробив, аби цей фейк активніше розігнати? Бо щось він (цей фейк) якось здох...
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04.06.2020 14:29 Ответить
Вот у нас в Мариуполе по улицам каждый день машины ОБСЕ рассекают. Я думаю, если что, то они бы вой подняли . Так что думаю, что это заявление Баканова правдиво.
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04.06.2020 14:33 Ответить
А я думаю, что секретные тюрмы СБУ это карашо, если там будут катовать руских
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04.06.2020 14:34 Ответить
От у Іраку після падіння режиму Саддама усіх його посіпак без суду і слідства посадили в тюрму Абу-Грейб... От і нам би так треба було в 2014 поступити з ригами, ватою і тітушками - може б і війни уникнути вдалося б!
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04.06.2020 14:37 Ответить
При новій революції буде допущене "стихійне" фізичне знищення ворогів України з подальшою занепокоєністю, стурбованістю та амністією учасників стихійних безладів.
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04.06.2020 22:41 Ответить
а жаль(((
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04.06.2020 14:37 Ответить
"Секретные тюрьмы СБУ - это фантазии российских пропагандистов" и ООН.
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04.06.2020 14:39 Ответить
До чого тут ООН?)))
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04.06.2020 17:08 Ответить
Чем чудовищнее солжешь, тем быстрее тебе поверят. / А.Г /
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04.06.2020 14:54 Ответить
накуя нам в"язниці, якщо в нас кацапські наволочі очолюють ВСІ силові структури і правоохоронні органи?
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04.06.2020 15:01 Ответить
У країни у якої 82 млрд боргу перед МВФ може бути - все, що замовить, той кому держава заборгувала.
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04.06.2020 15:11 Ответить
МВФ спить і бачить, як би профінансувати для СБУ створення таємної тюрми в аеропорту Маріуполя чи Борисполя))))
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04.06.2020 21:16 Ответить
Ці фантазії слід втілити в життя, але при іншій владі(українській).
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04.06.2020 22:35 Ответить
 
 