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Новини
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Секретні в'язниці СБУ - це фантазії російських пропагандистів, - Баканов

Секретні в'язниці СБУ - це фантазії російських пропагандистів, - Баканов

В Україні немає жодних "таємних в'язниць СБУ", а чутки про системні порушення прав людини цілеспрямовано поширюються з подачі проросійських пропагандистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава Служби безпеки Іван Баканов заявив під час координаційної наради керівників правоохоронних органів держави в Офісі Генерального прокурора 4 червня в Києві.

"В Україні триває війназокрема і гібридна. Ми захищаємося не тільки від російських куль, а й від інформаційних атак і величезної цілеспрямованої брехні. Тому давно звикли до постійних "вкидання" про "секретні в'язниці СБУ". Ще раз підкреслюю - у Служби безпеки немає ніяких секретних в'язниць, де нібито когось катують. Це - фантазії російських пропагандистів", - заявив Баканов.

Глава СБУ підкреслив, що сьогодні в спецслужбі звертають особливу увагу на те, щоб не допускати порушень прав людини або тортур: "Справедливість має бути сильною. Але вона не повинна виходити за встановлену законом межу. Саме такою межею є застосування тортур і приниження гідності людини".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Глава СБУ Баканов і троє його заступників вперше показали своє майно. ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2797) СБУ (12786) Баканов Іван (330)


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Топ коментарі
+7
Це якось вплине на стан твого розумового розвитку?
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04.06.2020 14:43
+5
А може краще дахи помити, щоб він в сміття не впав?
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04.06.2020 14:23
+3
Секретные тюрьмы СБУ - это фантазии российских пропагандистов, - Баканов - Цензор.НЕТ 5675
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04.06.2020 14:21
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Ти краще про мишей потринди.
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04.06.2020 14:20 Відповісти
Секретные тюрьмы СБУ - это фантазии российских пропагандистов, - Баканов - Цензор.НЕТ 5675
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04.06.2020 14:21 Відповісти
А може краще дахи помити, щоб він в сміття не впав?
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04.06.2020 14:23 Відповісти
Порохоботы, далеко не расходитесь, ща вам роздадут методички и начнёте гадить жидким

Печерский районный суд Киева
разрешил Государственному
бюро расследований
осуществить привод бывшего
президента Петра Порошенко на
допрос 10 июня.
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04.06.2020 14:28 Відповісти
Це якось вплине на стан твого розумового розвитку?
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04.06.2020 14:43 Відповісти
Уверен что нет, порохоботы плюющиеся фекалиями как и макака ссущая себе в рот, это всё весёлые проделки природы, я на них реагирую ровно
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04.06.2020 14:56 Відповісти
Чому ви весь час переходите на фікальні теми?
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04.06.2020 15:23 Відповісти
потому, что дядька с фото его сосед
Секретні в'язниці СБУ - це фантазії російських пропагандистів, - Баканов - Цензор.НЕТ 6480
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04.06.2020 15:35 Відповісти
Печерськиц суд, ахахахахах)) Самий чесний український суд, який ніразу не належить Коломойському))
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04.06.2020 14:51 Відповісти
Сказати що хотів? 😁 Які ви всі убогі! У вас життєве кредо - тішитися, коли гпдять Порошенку! 😁 А воно і правильно! Твшитися повному Холодильнику, великій зарплатні, високому рівню побутових умов якось не випадає! Правда?
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04.06.2020 14:56 Відповісти
Тебе повезло больше, у тебя холодильника вобще нет, и волноваться не очем
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04.06.2020 15:00 Відповісти
Помрій! 😁 Тебе б тішила така реальність, я у цьому впевнений. . 😁😁😁 Це якраз по-кацапських - тішитися, коли сусіду гірше, ніж тобі!. Таки справді убоге створіння! 😁😁😁
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04.06.2020 15:45 Відповісти
Год уже зебилы сосут у пороха. Второй пошел.
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04.06.2020 15:09 Відповісти
А разносить эти раша фейки помогали журналисты типа Станко с Хробацкого.
Извинилась она за свое вранье, которое работало против прошлой, украинской, власти?
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04.06.2020 14:27 Відповісти
Так я впевнений, що і сам Баканов у це вірив, поки не став лейтенантом - головою СБУ. А Зєлєнскій і дотепер вірить.
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04.06.2020 14:53 Відповісти
a kak je podval sbu na malopodvalnoy v kieve?))
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04.06.2020 14:27 Відповісти
Зачем секретные? У нас всё открыто - насильник в Раде депутатом заседает, менты насилуют прямо в отделении, а на улице в детей стреляют...
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04.06.2020 14:28 Відповісти
Він цю заяву зробив, аби цей фейк активніше розігнати? Бо щось він (цей фейк) якось здох...
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04.06.2020 14:29 Відповісти
Вот у нас в Мариуполе по улицам каждый день машины ОБСЕ рассекают. Я думаю, если что, то они бы вой подняли . Так что думаю, что это заявление Баканова правдиво.
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04.06.2020 14:33 Відповісти
А я думаю, что секретные тюрмы СБУ это карашо, если там будут катовать руских
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04.06.2020 14:34 Відповісти
От у Іраку після падіння режиму Саддама усіх його посіпак без суду і слідства посадили в тюрму Абу-Грейб... От і нам би так треба було в 2014 поступити з ригами, ватою і тітушками - може б і війни уникнути вдалося б!
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04.06.2020 14:37 Відповісти
При новій революції буде допущене "стихійне" фізичне знищення ворогів України з подальшою занепокоєністю, стурбованістю та амністією учасників стихійних безладів.
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04.06.2020 22:41 Відповісти
а жаль(((
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04.06.2020 14:37 Відповісти
"Секретные тюрьмы СБУ - это фантазии российских пропагандистов" и ООН.
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04.06.2020 14:39 Відповісти
До чого тут ООН?)))
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04.06.2020 17:08 Відповісти
Чем чудовищнее солжешь, тем быстрее тебе поверят. / А.Г /
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04.06.2020 14:54 Відповісти
накуя нам в"язниці, якщо в нас кацапські наволочі очолюють ВСІ силові структури і правоохоронні органи?
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04.06.2020 15:01 Відповісти
У країни у якої 82 млрд боргу перед МВФ може бути - все, що замовить, той кому держава заборгувала.
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04.06.2020 15:11 Відповісти
МВФ спить і бачить, як би профінансувати для СБУ створення таємної тюрми в аеропорту Маріуполя чи Борисполя))))
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04.06.2020 21:16 Відповісти
Ці фантазії слід втілити в життя, але при іншій владі(українській).
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04.06.2020 22:35 Відповісти
 
 