Секретні в'язниці СБУ - це фантазії російських пропагандистів, - Баканов

В Україні немає жодних "таємних в'язниць СБУ", а чутки про системні порушення прав людини цілеспрямовано поширюються з подачі проросійських пропагандистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава Служби безпеки Іван Баканов заявив під час координаційної наради керівників правоохоронних органів держави в Офісі Генерального прокурора 4 червня в Києві.

"В Україні триває війназокрема і гібридна. Ми захищаємося не тільки від російських куль, а й від інформаційних атак і величезної цілеспрямованої брехні. Тому давно звикли до постійних "вкидання" про "секретні в'язниці СБУ". Ще раз підкреслюю - у Служби безпеки немає ніяких секретних в'язниць, де нібито когось катують. Це - фантазії російських пропагандистів", - заявив Баканов.

Глава СБУ підкреслив, що сьогодні в спецслужбі звертають особливу увагу на те, щоб не допускати порушень прав людини або тортур: "Справедливість має бути сильною. Але вона не повинна виходити за встановлену законом межу. Саме такою межею є застосування тортур і приниження гідності людини".

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